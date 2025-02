Der FC Schalke 04 empfängt am Samstag in der 2. Bundesliga den 1. FC Magdeburg. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der 2. Bundesliga gehen die Partien des 20. Spieltags über die Bühne. Dabei bekommt es der FC Schalke 04 am Samstag (1. Februar) mit dem 1. FC Magdeburg zu tun. Der Anstoß dieses Duells erfolgt um 20.30 Uhr.

Überdies fungiert die Gelsenkirchener Veltins-Arena als Kulisse des Aufeinandertreffens zwischen den Knappen und dem FCM. Der FC Schalke 04 und der 1. FC Magdeburg halten bei 24 und 32 Punkten.

GOAL versorgt Euch in diesem Artikel mit weiteren Fakten zu FC Schalke 04 vs. 1. FC Magdeburg.

FC Schalke 04 vs. 1. FC Magdeburg, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Schalke 04 – 1. FC Magdeburg Wettbewerb 2. Bundesliga, 20. Spieltag Datum Samstag, 1. Februar 2025 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Sky, DAZN oder Sport1? Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. 1. FC Magdeburg heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

FC Schalke 04 vs. 1. FC Magdeburg im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Schalke-News

Der FC Schalke 04 feierte vor einer Woche in der Veltins-Arena ein 3:1 gegen den 1. FC Nürnberg.

Das Team von Kees van Wonderen hatte ab Anfang Dezember ein 4:2 in Paderborn und ein 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf erreicht.

Danach hatten die Knappen ein 4:1 bei Elversberg und beim Wiederauftakt eine Nullnummer in Braunschweig verzeichnet.

Die Aufstellung vom FC Schalke 04:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FCM-News

Der 1. FC Magdeburg hatte von Anfang Dezember bis Mitte Januar in vier Meisterschaftsspielen zehn Punkte geholt.

Die Elf von Christian Titz hatte sich mit einem 2:1 in Münster, einem 1:1 gegen Paderborn und einem 5:2 in Düsseldorf in die Pause verabschiedet

Nach der Pause verzeichnete der FCM ein weiteres 5:2 in Elversberg und am 24. Januar ein 1:1 gegen Eintracht Braunschweig.

Die Aufstellung vom 1. FC Magdeburg:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Schalke 04 gegen 1. FC Magdeburg live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 6 Siege FC Schalke 04 2 Siege 1. FC Magdeburg 3 Unentschieden 1 Letztes Duell 1. FC Magdeburg vs. FC Schalke 04 2:2 (2. Bundesliga, 25. August 2024)

