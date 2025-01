Der FC Bayern gastiert am Mittwoch in der Champions League bei Feyenoord. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Ligaphase der Champions League gehen die Partien der siebten Runde über die Bühne. Dabei bekommt es FC Bayern am Mittwoch (22. Januar) auswärts mit Feyenoord zu tun. Der Anstoß in Holland erfolgt um 21.00 Uhr.

Zudem fungiert das Stadion Feijenoord als Kulisse der Begegnung zwischen den Niederländern und dem FC Bayern. Feyenoord und der FC Bayern halten bei zehn und zwölf Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Bayern bei Feyenoord im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

FC Bayern bei Feyenoord heute im LIVE STREAM, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Feyenoord – FC Bayern Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 7. Spieltag Datum Mittwoch, 22. Januar 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Stadion Feijenoord (Rotterdam)

Sky, DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt FC Bayern bei Feyenoord heute im LIVE STREAM und live im TV?

FC Bayern bei Feyenoord im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Feyenoord-News

Feyenoord feierte am 11. Dezember einen 4:2-Heimerfolg gegen Sparta Prag.

Gernot Trauner (8.), Igor Paixao (10.), Anis Hadj-Moussa (30.) und Santiago Gimenez (63.) zeichneten sich für die Tore verantwortlich.

Damit gewann die Elf von Brian Priske zum dritten Mal binnen fünf Auftritten in der Ligaphase.

Nach einem 3:2 bei Girona sowie einem 3:1 bei Benfica hatte sie zuerst ein 1:3 gegen RB Salzburg und ein 3:3 bei Manchester City verzeichnet.

Zum Auftakt hatte Feyenoord zuhause gegen Bayer Leverkusen mit 0:4 verloren.

Die Aufstellung von Feyenoord

FC Bayern-News

Der FC Bayern gewann am 10. Dezember in Gelsenkirchen gegen Shakhtar Donetsk mit 5:1.

Konrad Laimer (11.), Thomas Müller (45.), Michael Olise (70., 93.) und Jamal Musiala (87.) netzten ein.

Die Mannschaft von Vincent Kompany fädelte nach zwei 1:0 gegen Benfica sowie gegen PSG den dritten Sieg am Stück ein.

An den ersten drei Spieltagen hatte der FCB ein 9:2 gegen Dinamo Zagreb, ein 0:1 bei Aston Villa und ein 1:4 in Barcelona verzeichnet.

Die Aufstellung des FC Bayern:

FC Bayern gegen Feyenoord live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 2 Siege FC Bayern 1 Siege Feyenoord 0 Unentschieden 1 Letztes Duell FC Bayern vs. Feyenoord 3:1 (Champions League, 23. Oktober 2001)

FC Bayern bei Feyenoord heute live im Stream und TV anschauen: Nützliche Links