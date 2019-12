Skispringen: Vierschanzentournee live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos zur Übertragung aus Oberstdorf

Die Vierschanzentournee startet und Ihr könnt sie live verfolgen! Goal erklärt, welche TV-Sender das Springen aus Oberstdorf live im Programm haben.

Das Highlight der Skisprung-Saison steht an, wenn heute (Samstag) der Startschuss zur Vierschanzentournee fällt. Los geht's um 16.30 Uhr in Oberstdorf mit der Qualifikation. Am morgigen Sonntag startet der erste Wertungsdurchgang um 17.30 Uhr.

Nachdem sich vergangene Saison Ryoyu Kobayashi als dritter Vierfachsieger in der Geschichte der Vierschanzentournee feiern lassen durfte, wird nun sein Nachfolger gesucht. In Oberstdorf startet heute Teil eins des Wettbewerbs, ehe die Wintersportler nach Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen weiterziehen.

Der Sieger im Auftaktspringen entwickelt sich dabei automatisch zum Favoriten für den weiteren Wettbewerb. In sechs der letzten zehn Saisons avancierte der Sieger aus Oberstdorf letztendlich auch zum Gesamtsieger.

In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen zur Übertragung der Qualifikation und der Wertungsdurchgänge! Wir erklären Euch, wo das Springen aus Oberstdorf im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Vierschanzentournee: Das Springen in Oberstdorf im Überblick

Qualifikation Samstag, 28. Dezember 2019, 16.30 Uhr Wertungsdurchgänge Sonntag, 29.Dezember 2019, 17.30 Uhr Ort Audi Arena, Oberstdorf Zuschauer 35.000 Zuschauer

Wer zeigt / überträgt das Springen aus Oberstdorf live im TV?

Die prestigeträchtigste Skisprungserie der Welt lockt einige Wintersportfans an die TV-Bildschirme. Doch wo wird die Vierschanzentournee live gezeigt? Goal klärt auf und gibt Euch alle Informationen zur Übertragung aus Oberstdorf.

Wo wird die Qualifikation aus Oberstdorf heute live gezeigt / übertragen?

Am heutigen Samstag startet die Vierschanzentournee mit der Qualifikation ins Turnier. Das Event wird dabei gleich von zwei TV-Sendern gezeigt. Sowohl die ARD als auch Eurosport haben den Wettbewerb im Programm. Hier gibt's die Details zu den Übertragungen:

Die Qualifikation aus Oberstdorf in der ARD:

Start der Übertragung: Samstag, 28. Dezember, circa 16.10 Uhr

Start der Qualifikation: 16.30 Uhr

Reporter: Tom Bartels

Die Qualifikation aus Oberstdorf auf Eurosport:

Start der Übertragung: Samstag, 28. Dezember, 16 Uhr

Start der Qualifikation: 16.30 Uhr

Die Übertragung auf Eurosport läuft übrigens nicht nur im TV, sondern auch im Eurosport-Channel auf DAZN als LIVE-STREAM. Wie Ihr den empfangen könnt, lest Ihr weiter unten.

Die Wertungsdurchgänge aus Oberstdorf - wo wird das Springen am Sonntag gezeigt / übertragen?

Natürlich wird nicht nur die Qualifikationsrunde live im Fernsehen übertragen, auch die Wertungsdurchgänge am Sonntag werden gezeigt. Die Sender ändern sich dabei im Vergleich zum Samstag nicht (ARD und Eurosport), nur der Beginn der Veranstaltung ist etwas später.

Die Wertungsdurchgänge in der ARD:

Start der Übertragung: Sonntag, 29. Dezember, 16.58 Uhr

Start des 1. Wertungsdurchgangs: 17.30 Uhr

Die Wertungsdurchgänge auf Eurosport:

Start der Übertragung: Sonntag, 29. Dezember, 17 Uhr

Start des 1. Wertungsdurchgangs: 17.30 Uhr

Auch am Sonntag könnt Ihr das Geschehen im Internet verfolgen, wenn Ihr Euch in den Eurosport-Channel auf DAZN reinklickt. Lest im nächsten Absatz alle Infos dazu!

Wer zeigt / überträgt das Springen aus Oberstdorf im LIVE-STREAM?

Das Internet ist zum neuen Zuhause im Live-Sport geworden. So gut wie alle Sport-Events, die im Fernsehen gezeigt werden, laufen auch im Internet via LIVE-STREAM - und sogar noch mehr! Hauptgrund ist dabei die Streaming-Plattform DAZN, die auch die Vierschanzentournee im Programm hat.

Die Vierschanzentournee aus Oberstdorf im LIVE-STREAM via Eurosport-Channel auf DAZN verfolgen - so geht's

Seit dem 1. August 2019 sind der Streaming-Dienst DAZN und der TV-Sender Eurosport Kooperationspartner. Inzwischen laufen viele Sportveranstaltungen, bei denen Eurosport die Übertragungsrechte besitzt, zusätzlich auf DAZN.

Auch die Vierschanzentournee ist Teil dieses Abkommens. Die Übertragungen aus Oberstdorf laufen somit auf DAZN! Sowohl die Qualifikation als auch die Wertungsdurchgänge werden dort live gezeigt.

Um das Angebot von DAZN nutzen zu können, wird jedoch ein Abonnement benötigt. Das könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen und anschließend entscheiden, ob Ihr es weiterführen oder umsonst kündigen wollt. Wer noch kein DAZN-Abo besitzt, kann die Vierschanzentournee also gratis bei DAZN verfolgen.

Solltet Ihr das Angebot danach weiterführen wollen, könnt Ihr für 11,99 Euro pro Monat ein Abo abschließen, das jederzeit monatlich gekündigt werden kann. Wer sich direkt für ein Jahr anmeldet, zahlt insgesamt 119,99 Euro - das sind weniger als zehn Euro pro Monat. Alle weiteren Details zur Anmeldung findet Ihr unter diesem Link.

Mit dem DAZN-Abo steht Euch das komplette Angebot des Eurosport-Channels zur Verfügung, das neben der Vierschanzentournee beispielsweise auch alle weiteren Weltcups und Weltmeisterschaften im Wintersport, die Tennis-Grand-Slams oder die Olympischen Spiele 2020 in Tokio und 2022 in Peking beinhaltet. Das komplette DAZN-Programm findet Ihr hier.

Die ARD zeigt / überträgt das Springen aus Oberstdorf im LIVE-STREAM

Die zweite Möglichkeit, die Vierschanzentournee im LIVE-STREAM zu verfolgen, bietet die ARD. Im Internet läuft auf www.ard.de dieselbe Übertragung wie im Fernsehen. Sowohl die Qualifikation als auch die Wertungsdurchgänge werden dort live gezeigt.

Am Samstag startet der Stream aus Oberstdorf bereits um 16 Uhr, am Sonntag beginnt die Übertragung um 16.58 Uhr. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM der ARD.

Vierschanzentournee in Oberstdorf: Die Übertragungen im Überblick

Die Qualifikation in Oberstdorf am 28. Dezember 2019 live ... ... TV ... ... in der ARD und auf Eurosport ... LIVE-STREAM ... ... im Eurosport-Channel auf DAZN und auf www.ard.de