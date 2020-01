Skispringen: Vierschanzentournee live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung des Springens aus Bischofshofen

Die Entscheidung bei der 68. Vierschanzentournee ist nur noch ein Springen entfernt. Welcher Athlet holt sich den Goldenen Adler, die begehrte Trophäe in diesem Skisprungwettbewerb, im Dreikönigsspringen?

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zum finalen Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen - vor allem zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Die Vierschanzentournee ist für viele Wintersportfans das Highlight der Saison und bietet jährlich am Dreikönigstag, der in vielen deutschen Bundesländern auch ein Feiertag ist, spannendes Skispringen live. Doch wo wird das letzte Springen live im TV gezeigt? Hier kommt die Antwort auf diese Frage.

Selbstverständlich wird nicht nur die Qualifikation live im TV übertragen, auch die Wertungsdurchgänge am Dreikönigstag werden im Fernsehen gezeigt. Dabei gibt es gleich zwei verschiedene Optionen, das Springen zu sehen: Entweder bei der ARD oder bei Eurosport. Hier gibt's die Daten zur Übertragung im Überblick:

Die Wertungsdurchgänge der Vierschanzentournee aus Bishofshofen live im TV in der ARD sehen:

Die Wertungsdurchgänge am Dreikönigstag auf Eurosport:

Wie bei fast allen Sportevents heutzutage gibt es parallel zur klassischen Übertragung im TV auch einen LIVE-STREAM im Internet. Wie das funktioniert und was Ihr dafür tun müsst, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels!

Sport-Events laufen inzwischen nicht mehr ausschließlich im Fernsehen, auch das Internet hat sich zu einem neuen Zuhause von Live-Übertragungen entwickelt. Die Vierschanzentournee wird ebenfalls im Netz via LIVE-STREAM gezeigt. Goal erklärt Euch, wie das funktioniert.

Die Streaming-Plattform DAZN wird vielen Zuschauern durch Übertragungen von Fußball, American Football oder Basketball bekannt sein. Doch auch Wintersport hat DAZN im Programm. Die Vierschanzentournee läuft nämlich via Eurosport-Channel auf DAZN.

Hier wird dieselbe Übertragung wie auf Eurosport im Fernsehen gezeigt, seitdem der Streaming-Dienst DAZN und der TV-Sender Eurosport am 1. August 2019 Kooperationspartner wurden. Wer die Vierschanzentournee also auf DAZN schauen will, kann sich am Montag ab 17 Uhr auf dem Eurosport-Channel reinklicken.

What a jump! 🚀 🇳🇴 @MariusLindvik says on @ZDFsport:

„I knew when I went over the take-off this was going to be a long jump but i didn’t know it was going to be that far, until right before the landing.“ #4hills #hillrecord pic.twitter.com/sjQwk6APlZ