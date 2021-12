Ski heute live im TV und STREAM: Die Übertragung des Weltcups der Männer in Val d'Isere

Nach den Speed-Wettbewerben im kanadischen Lake Louise und im US-amerikanischen Beaver Creek kehrt der alpine Ski-Weltcup der Männer nach Europa zurück. Genauer gesagt gehen im französischen Val d’Isere ein Riesenslalom und der erste Slalom der Saison über die Bühne. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag finden die Läufe jeweils um 09.30 Uhr und um 13.00 Uhr statt.

Der Weltcup der Männer in Val d'Isere: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Der Weltcup der Männer 2021/2022 im Ski Alpin stand bislang weitgehend im Zeichen des Schweizers Marco Odermatt. Denn: Der 24-Jährige gewann sowohl den ersten und bislang einzigen Riesenslalom in Sölden als auch den ersten Super-G in Beaver Creek. Außerdem rangierte er am Folgetag hinter dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde auf dem zweiten Platz. Damit führt Odermatt mit 346 Punkten vor dem Österreicher Matthias Mayer und Kilde im Gesamtweltcup.

🔥 What! A! Race! Marco Odermatt gewinnt auf überlegene Weise den ersten Super-G der Saison in Beaver Creek und feiert seinen bereits zweiten Saisonerfolg! 🥇👏👏💪 CONGRATS!#swissskiteam #fisalpine #weltcupsieg pic.twitter.com/Z4Tv4gticI — SwissSkiTeam (@swissskiteam) December 2, 2021

Eindeutig weniger erfreulich verlief die Saison bislang für die deutschen Skiläufer. Romed Baumann nahm bislang lediglich 48 Zähler mit und rangiert auf dem 31. Platz. Überdies musste sich im bisher einzigen technischen Wettkampf der beste Deutsche, Stefan Luitz, mit dem 17. Rang begnügen. Nun fällt der 29-Jährige aufgrund eines fortgeschrittenen Bandscheibenvorfalls für längere Zeit aus. Trotzdem lohnt es sich auf jeden Fall, den Technikern in Val d’Isere auf die Beine zu schauen.

Heute und morgen macht der alpine Ski-Weltcup der Männer im französischen Val d’Isere Station. Hierbei gehen in chronologischer Reihenfolge der Riesenslalom und der Slalom über die Bühne. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Skie heute live, Der Weltcup der Männer in Val d'Isere: Die Eckdaten auf einen Blick

Wettbewerb: Riesenslalom Slalom Datum: Samstag, 11. Dezember 2021 Sonntag, 12. Dezember 2021 Startzeit: 1. Lauf 09.30 Uhr 2. Lauf 13.00 Uhr 1. Lauf 09.30 Uhr 2. Lauf 13.00 Uhr Austragungsort: Val d’Isere (Frankreich) Val d’Isere (Frankreich)

Ski heute live im TV anschauen: Die Übertragung des Weltcups der Männer in Val d'Isere

Ein Rechtevertrag mit der FIS ermöglicht es der ARD und dem ZDF, bis inklusive der Saison 2025/2026 mehr als 200 Wettkämpfe zu übertragen. Dazu zählen unter anderem viele im Alpin-Ski-Weltcup der Männer und etwa das Saisonfinale in Courchevel. Doch wie steht es rund um die Übertragungen des Riesenslaloms und des Slaloms in Val d’Isere?

Ski heute live im Free-TV: So könnt Ihr den Weltcup der Männer in Val d'Isere sehen

GOAL hat in diesem Zusammenhang gute Nachrichten für Euch, denn die ARD strahlt beide Rennen an diesem Wochenende aus. Damit führt Euch Bernd Schmelzer sowohl durch den heutigen Riesenslalom als auch durch den morgigen Slalom. Hierbei könnt Ihr Euch beide Wettkämpfe ebenso in HD anschauen. Allerdings beginnen die Übertragungen der 2. Läufe zeitversetzt. Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten, die für beide Tage gelten:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Vorberichte 1. Lauf ab: 09.25 Uhr

09.25 Uhr Startzeit 1. Lauf: 09.30 Uhr

09.30 Uhr Startzeit 2. Lauf ab: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Übertragung 2. Lauf ab: 13.40 Uhr

Ski heute live im Pay-TV: So könnt Ihr den Weltcup der Männer in Val d'Isere sehen

Wenn Ihr sowohl die 1. als auch die 2. Läufe live mitverfolgen möchtet, müsst Ihr auf Eurosport 2 zurückgreifen. Allerdings ist dieser Sender kostenpflichtig, wobei er etwa Bestandteil der Angebote von Sky sowie von einigen Kabelanbietern ist. Darüber hinaus darf DAZN dank einer Kooperation mit Eurosports Mutterkonzern Discovery seinen Kunden Eurosport 1 sowie Eurosport 2 ins Haus liefern. Somit könnt Ihr bei DAZN neben dem alpinen Ski-Weltcup auch Biathlon sowie Skispringen live mitverfolgen. Dazu kommen zahlreiche weitere Sportereignisse, für die DAZN die Exklusivrechte besitzt. Hierbei umfasst die Palette angefangen bei der Bundesliga und der Champions League jede Menge Fußball, die NBA, die NFL, die Handball-Europacup-Bewerbe, Boxen und Darts.

#SkiAlpin Stefan #Luitz wird aufgrund eines Bandscheibenvorfalls und einer notwendigen Operation für mehrere Wochen ausfallen. Wir wünschen gute Besserung. #SkiDeutschland — Deutscher Skiverband (@skiverband) December 9, 2021

Ihr könnt Euch beim Bezahlanbieter zwischen einem Jahres- und einem Monatsdeal entscheiden. Dafür belaufen sich die Kosten auf respektive 149,99 Euro und 14,99 Euro. Mit der Vertragsdauer von zwölf Monaten bindet Ihr Euch zwar für einen deutlich längeren Zeitraum, aber de facto spart Ihr 30 Euro. Hier versorgt Euch GOAL mit sämtlichen Infos vor dem Abo-Abschluss.

Dieser erfolgt rasch und dasselbe gilt für den darauffolgenden Schritt. Wenn Ihr einen Smart-TV besitzt, müsst Ihr ausschließlich die kostenlose Applikation installieren. Außerdem könnt Ihr einen herkömmlichen Fernseher mithilfe eines Notebooks und eines HDMI-Kabels umfunktionieren. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zu den Übertragungen des alpinen Ski-Weltcups der Männer in Val d‘Isere:

Sender: Eurosport 1 / DAZN

Eurosport 1 / DAZN Vorberichte 1. Lauf ab: 09.20 Uhr

09.20 Uhr Startzeit 1. Lauf: 09.30 Uhr

09.30 Uhr Startzeit 2. Lauf ab: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Übertragung 2. Lauf ab: 13.00 Uhr

Ski Alpin heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt folgerichtig sowohl den Riesenslalom am Samstag als auch den Slalom am Sonntag ebenso im LIVE-STREAM mitverfolgen. Genauer gesagt stellt DAZN zu allen Sportereignisse ebenso die Übertragungen im Internet zur Verfügung. Überdies könnt Ihr Euch die 1. Läufe im alpinen Ski-Weltcup der Männer in Val d’Isere kostenlos live ansehen. Und Euch die 2. Läufe ebenfalls gratis zeitversetzt ansehen. Das liegt daran, dass die ARD rund um die Uhr einen Live-Stream anbietet.

Ski heute im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird der Weltcup der Männer in Val d'Isere übertragen