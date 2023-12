"Sie haben für den Titel den Kader und die Qualität nicht": Rundumschlag gegen den BVB

Toni Kroos' Bruder Felix hat Borussia Dortmund die Qualität abgesprochen. Ihn überrasche die aktuelle Krise nicht.

WAS IST PASSIERT? Felix Kroos ist von der derzeitigen Schaffenskrise des BVB alles andere als überrascht. Der Bruder von Real Madrids Toni macht das an gleich mehreren Faktoren fest.

WAS WURDE GESAGT? "Sie haben für den Titel den Kader und die Qualität nicht", sagte der ehemalige Bundesligaprofi in der ran Bundesliga Webshow.

Vor Saisonbeginn habe er Borussia Dortmund "auf Platz vier geschätzt und da werden sie meiner Meinung nach auch einlaufen", ergänzte der 32-Jährige.

Das Team von Trainer Edin Terzic befindet sich nach der jüngsten Niederlage gegen RB Leipzig auf Platz fünf in der Bundesliga, auf einen direkten Champions-League-Qualifikationsplatz beträgt der Rückstand vier Punkte.

"Konstanz musst du in der Liga zeigen und die haben sie nicht. Und das ist ein Zeichen von fehlender Qualität", führte Kroos aus und betonte, dass der bereits sichere Einzug in das Achtelfinale der Königsklasse nicht überbewertet werden dürfe: "In der Champions League ist es schön und gut, aber dann kriegst du ein schweres Los bist dann möglicherweise im Achtelfinale raus. Dann bringt dir das auch nichts mehr, dann bist du in der Liga auf Platz fünf und hast die große Krise."

Einer der Gründe für die Dortmunder Talfahrt sei die Kaderplanung von den Verantwortlichen rund um Sportdirektor Sebastian Kehl. Diese hätten "zu wenig aus den Bellingham-Millionen gemacht", sagte Kroos und sprach sich für Wintertransfers aus: "Wenn sich jemand findet, der die Mannschaft verbessert, dann ist es auf jeder Position nötig."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Am Mittwoch um 21 Uhr trifft der BVB im letzten Gruppenspiel der Champions League auf Paris Saint-Germain. Ein Punktgewinn gegen PSG würde reichen, um als Erster in die nächste Runde einzuziehen.