Serie-A-Spiel gegen Juventus bleibt angesetzt: Napoli droht Niederlage wegen Nichtantretens

Das Serie-A-Top-Spiel zwischen dem italienischen Rekordmeister und der bleibt trotz großer Unsicherheit nach positiven Coronatests für Sonntagabend (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) angesetzt. Das teilte die Liga am späten Samstagabend mit.

Die Zahl der mit Corona infizierten Spieler bei Napoli war weiter gestiegen. Neben dem polnischen Mittelfeldspieler Piotr Zielinski und einem Mitarbeiter wurde auch der Mazedonier Eljif Elmas positiv getestet.

Neapel droht ein 0:3 wegen Nichtantretens, denn die lokalen Gesundheitsbehörden untersagten dem Team daraufhin die Abreise zum Spiel. Juventus betonte jedoch auf Twitter, am Sonntag wie geplant das Feld betreten zu wollen.

Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di .