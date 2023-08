"Verhandlungen abgebrochen": Sergio Ramos wechselt nicht zu Besiktas in die Süper Lig

Real-Legende Sergio Ramos wechselt nicht zu Besiktas. Auch Lokalrivale Galatasaray wird mit ihm in Verbindung gebracht.

WAS IST PASSIERT? Der türkische Spitzenklub Besiktas hat dementiert, dass ein Wechsel des ehemaligen Welt- und Europameisters Sergio Ramos unmittelbar bevorstehe. Im Gegenteil, die Verhandlungen wegen eines Transfers seien gescheitert. Foot Mercato hatte berichtet, der 37-Jährige habe sich für die Schwarzen Adler und gegen ein Angebot vom Lokalrivalen Galatasaray entschieden.

WAS WURDE GESAGT? In einem Statement des Klubs auf X (ehemals Twitter) hieß es, dass „die Verhandlungen, die im besten Interesse unseres Vereins geführt wurden, aufgrund von unterschiedlichen Vorstellungen in finanziellen Fragen abgebrochen“ worden seien. Dies gelte auch für Al-Nassrs Offensivspieler Anderson Talisca. Auch mit ihm habe es zuvor Gespräche gegeben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ramos ist aktuell ohne Klub, nachdem sein Vertrag bei PSG vor einigen Wochen ausgelaufen war. Seitdem wurde er mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht. Unter anderem mit seinem Jugendverein Sevilla, den MLS-Klub Los Angeles FC und Inter Miami sowie mehreren Vereinen aus Saudi-Arabien.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Ramos stammt aus der Jugend des FC Sevilla, wo er es 2004 in den Profikader schaffte. 2005 verpflichtete ihn Real Madrid für 27 Millionen Euro Ablöse. Nach 16 Jahren in der spanischen Hauptstadt wechselte Ramos 2021 ablösefrei zu PSG, wo er zwei Jahre spielte.