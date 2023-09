Statt Rückkehr zum FC Sevilla: Sergio Ramos wollte wohl eigentlich zu Inter Miami und Lionel Messi

Es war einer der emotionalsten Transfers des Sommers, Ramos spielt wieder in Sevilla. Dabei hatte er zuvor wohl andere Pläne.

WAS IST PASSIERT? Sergio Ramos peilte vor seiner emotionalen Rückkehr zum FC Sevilla wohl eigentlich ein Engagement in den USA an. Wie die Sport berichtet, war dabei Lionel Messis Klub Inter Miami die favorisierte Option von Ramos und seiner Familie.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Bericht zufolge bot sich der 37-jährige Innenverteidiger selbst bei Miami an. Es gab Gespräche und der Verein aus der MLS kündigte wohl an, Ramos ein Angebot zu unterbreiten. Jenes traf dann aber offenbar nie ein, da Inter nach den Verpflichtungen von Messi sowie Sergio Busquets und Jordi Alba aufgrund der strengen Gehaltsregularien schlichtweg keinen Platz mehr im Kader hatte.

Mit Galatasaray, Besiktas, Club America aus Mexiko und Al-Ettifaq aus Saudi-Arabien hatte Ramos noch einige weitere Optionen. Diese kamen aber allesamt nicht infrage, da seine Familie dort nicht hin wollte.

So blieb letztlich dann nur noch die Rückkehr nach Sevilla übrig. Dafür schränkte sich der Spanier finanziell wohl enorm ein, Medienberichten zufolge soll er bei seinem Heimatklub "nur" eine Million Euro pro Jahr verdienen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Bei Sevilla, wo Ramos von 1996 bis 2005 spielte und wo er Profi wurde, hat der Weltmeister von 2010 einen Einjahresvertrag bis 2024 unterschrieben. Laut Sport will er seine Karriere dann noch nicht beenden und möglicherweise mit etwas Verspätung in die MLS wechseln.