Serbien vs. Portugal: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights - so wird die EM-Qualifikation übertragen

Der Nations-League-Sieger ist in der EM-Qualifikation noch sieglos. Ändert sich das in Serbien? Hier gibt es alle Infos zur Partie.

In der EM-Qualifikation trifft Serbien auf Portugal. Die Partie findet am Samstagabend in Belgrad, der Hauptstadt Serbiens, statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Für Titelverteidiger ist der Druck dabei nach einem schwachen Start in die Qualifikation bereits im dritten Spiel groß: Zwei Punkte hat die Seleccao erst gesammelt. Dem 0:0 in der Ukraine zum Auftakt folgte ein 1:1 zuhause gegen den heutigen Gegner Serbien. Mit drei Punkten im Rückspiel nun wären Cristiano Ronaldo, Joao Felix und Co. wieder im Soll. Gewinnt man in Belgrad allerdings nicht, droht ein Zittern um das Ticket für die EM im nächsten Jahr.

Selbstvertrauen haben die Portugiesen im Sommer nochmal getankt: Der amtierende Europameister gewann dank eines 1:0 im Endspiel gegen die Niederlande die erste Ausgabe der Nations League.

Gegner hat aktuell drei Partien absolviert und dabei vier Zähler gesammelt. Los ging es mit besagtem 1:1 in Portugal, ehe es in der Ukraine eine 0:5-Klatsche setzte. Ein 4:1 gegen Litauen sorgte für den ersten Dreier. In der Tabelle der Gruppe B bedeutet dies für die Truppe um -Star Dusan Tadic und Real Madrids Neuzugang Luka Jovic den dritten Platz.

Serbien vs. Portugal - wer holt sich den so wichtigen Sieg im Kampf um die Teilnahme an der EM-Endrunde? Goal verrät in diesem Artikel, wie Ihr die EM-Qualifikation heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Details zur Partie sowie die Aufstellungen und informieren Euch darüber, wie Ihr die Highlights bei DAZN sehen könnt.

Serbien vs. Portugal: Das Duell in der EM-Qualifikation in der Übersicht

Duell Serbien vs. Portugal Wettbewerb EM-Qualifikation, Gruppe B Datum Samstag, 7. September | 20.45 Uhr Ort Stadion Rajko Mitic (Belgrad, Serbien) Zuschauer 55.538 Plätze

Serbien vs. Portugal heute live im TV verfolgen - geht das?

Das Spiel zwischen Serbien und Portugal im Rahmen der European Qualifiers ist in nicht im Free TV zusehen. Es wird einzig im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Bei ARD, ZDF, Sky, Sport 1 und Eurosport werden keine Livebilder der Partie des Europameisters zu sehen sein.

Mit ein paar Handgriffen habt Ihr allerdings die Möglichkeit, Serbien gegen Portugal im LIVE-STREAM auf Eurem TV-Gerät zu schauen. Beispielsweise mit dem Amazon-Fire-TV-Stick, für den die DAZN-App zum Download bereitsteht.

👀 Jogo importante à vista! Espreita o treino de hoje da nossa Seleção!



🏆 @EuroQualifiers

🇷🇸🆚🇵🇹

📅 Sábado às 19h45

📺 @RTP1

🏟Belgrado#TodosPortugal pic.twitter.com/c4WOExK5Aw — Portugal (@selecaoportugal) 4. September 2019

Noch einfacher geht es, solltet Ihr einen Smart-TV besitzen. Denn auch hier gibt es die DAZN-App für alle gängigen Modelle im Store zum Download. Ist die App einmal installiert, können DAZN-Abonnenten den LIVE-STREAM von Serbien vs. Portugal auf ihrem TV-Gerät verfolgen.

Ähnliches gilt natürlich auch für die meisten mobilen Geräte. Mit DAZN könnt Ihr Spitzensport im LIVE-STREAM problemlos auch von unterwegs schauen. Egal, ob mit dem Smartphone, Tablet oder PC.

Serbien vs. Portugal heute im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen - so geht's!

Fans von Serbien und Portugal aufgepasst: Der EM-Quali-Kracher der beiden Fußballnationen wird am Samstag im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Beginn der Übertragung ist wenige Minuten vor dem Anpfiff, also um 20.40 Uhr.

Um den Stream abrufen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abo bei DAZN. Das gibt es für 11,99 Euro im Monat oder für 119,99 Euro in der einjährigen Dauerkarte. Ihr könnt das volle Angebot aber erst einmal 30 Tage lang kostenlos testen und Euch anschließend entscheiden, ob Ihr das Abo weiterführen wollt.

Doch nicht nur Anhänger von Portugal und Serbien kommen bei DAZN voll auf Ihre Kosten. Neben der EM-Qualifikation zeigt der Streamingdienst unter anderem auch ausgewählte Partien der , , , , und der .

Serbien vs. Portugal: So seht Ihr die Highlights bei DAZN

Ihr habt das Duell zwischen Serbien und Portugal verpasst oder wollt Euch die besten Szenen kurz nach Abpfiff gleich nochmal reinziehen? Auch dann ist DAZN der richtige Anlaufpunkt.

Bereits wenige Minuten nach Spielschluss gibt es die Höhepunkte und alle wichtigen Momente der Begegnung mundgerecht serviert.

Serbien vs. Portugal: Das Hinspiel

Im Estadio da Luz in Lissabon trennten sich beide Mannschaften am 25. März ohne Sieger. 1:1 hieß es zum Auftakt der EM-Qualifikation.

Dusan Tadic brachte die Gäste früh in Führung. Der Ajax-Angreifer verwandelte in der 7. Minute einen Strafstoß, nachdem Bundesligalegionär Mijat Gacinovic von im Sechzehner gefoult worden war.

Portugal kam in der 42. Minute durch Mittelfeldspieler Danilo Pereira zum Ausgleich. Er netzte auf Vorlage des Dortmunders Raphael Guerreiro.

Portugals Superstar und Kapitän Cristiano Ronaldo kam dabei nur knapp eine halbe Stunde zum Einsatz. Er musste wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden, gab aber später zügig Entwarnung.

Die Startaufstellungen aus dem Hinspiel:

Portugal: Patricio - Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro - Carvalho, Pereira - Rafa Silva, Bernardo Silva - Sousa, Ronaldo.

Serbien: Dmitrovic - Rukavina, Spajic, Milenkovic, Mladenovic - Maksimovic, Lazovic, Gacinovic, Ljajic - Tadic, Mitrovic.

Serbien vs. Portugal: Der Ergebnis-Ticker

Eine Alternative zum LIVE-STREAM ist der Ergebnis-TICKER bei Goal. Hier gibt es alle wichtigen Personalien, Tore und Karten blitzschnell.

Tore, Karten, Auswechslungen - hier gibt es ab etwa 30 Minuten vor dem Anpfiff alle Informationen.

Serbien vs. Portugal: Die Aufstellungen

Wenn beide Mannschaften ihre Aufstellungen rund eine Stunde vor Anpfiff der Partie veröffentlichen, erfahrt Ihr die Startformationen an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt Serbien vs. Portugal? Die Übertragung der EM-Qualifikation im Überblick

SERBIEN vs. PORTUGAL im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV - ... LIVE-STREAM DAZN ... LIVE-TICKER Goal.com

Serbien vs. Portugal: Die Tabelle der Gruppe B in der EM-Qualifikation