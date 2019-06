Serbiens Dusan Tadic nach 0:5-Debakel: "Die Mannschaft muss sich schämen"

Das hatte sich Serbien anders vorgestellt: Eine 0:5-Niederlage gab es gegen die Ukraine. Dusan Tadic zeigte sich im Anschluss äußerst unzufrieden.

-Star Dusan Tadic hat sich nach der blamablen Niederlage gegen die Ukraine erbost über die Leistung seines Teams gezeigt. "Die ganze Mannschaft muss sich für dieses Ergebnis schämen", sagte der Angreifer serbischen Journalisten nach dem Spiel. Der Balkanstaat war am Freitagabend in der EM-Qualifikation mit 0:5 unter die Räder gekommen.

"Die stand besser und war aggressiver. Wir standen nur daneben und wussten nicht, was wir machen sollen", wusste Tadic das Spiel einzuordnen und will so etwas nicht wieder erleben: "Das darf nicht noch einmal passieren." Auch -Kapitän Aleksandar Kolarov nahm kein Blatt vor dem Mund: "Das ist das schlechteste Spiel, das ich je von Serbien gesehen habe. Wir waren überhaupt nicht im Spiel. Das einzige Gute ist, dass es beim 5:0 geblieben ist."

Serbiens Dusan Tadic: "Schwerste Zeit meiner Karriere"

Vor allem, dass diese hohe Niederlage ausgerechnet jetzt kam, wurmte den 30-jährigen Tadic sehr: "Das ist die schwerste Zeit meiner Karriere - und deshalb kommt das zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt." Nach einer überragenden Saison bei Ajax steht der 63-fache Nationalspieler vor einem Wechsel zu einem anderen europäischen Top-Klub, auch der wurde als Kandidat gehandelt.

Insgesamt vier -Profis kamen bei dem osteuropäischen Duell zum Einsatz: Neben Yevhen Konoplyanka vom auf Seiten der Ukrainer kamen mit Luka Jovic, Mijat Gacinovic und Filip Kostic gleich drei Spieler von für die Serben zum Einsatz. Konoplyanka schürte einen Doppelpack, außerdem waren Viktor Zyhankow (traf doppelt, ) und Roman Jaremtschuk ( ) erfolgreich.