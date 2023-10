Serbien vs. Montenegro im LIVE-STREAM und TV: Wer zeigt / überträgt die EM-Qualifikation?

In der EM-Qualifikation trifft Serbien heute auf Montenegro. Wer zeigt / überträgt im TV und LIVE-STREAM?

Das EM-Quali-Spiel zwischen Serbien und Montenegro steht auf dem Programm, das direkte Duell könnte vorentscheidend im Rennen um den zweiten Platz in Gruppe G sein.

Ausgetragen wird das Spiel am heutigen Dienstag, 17. Oktober, um 20.45 Uhr im Stadion Rajko Mitić in Belgrad (Serbien).

Serbien und Montenegro treffen am 8. Spieltag in der EM-Quali aufeinander. So seht ihr die Partie live im TV und STREAM.

Paarung Serbien - Montenegro Wettbewerb EM-Quali, 8. Spieltag Datum Dienstag, 17. Oktober 2023 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Stadion Rajko Mitić (Belgrad)

Drei Teams haben in Gruppe G noch gute Chancen auf die vordersten zwei Plätze. Nach sechs Spieltagen steht Ungarn mit zehn Punkten aus vier Partien auf dem ersten Platz.

Getty

Dahinter folgt der heutige Gastgeber Serbien mit derselben Punktzahl bei einer absolvierten Partie mehr, Montenegro belegt mit acht Zählern aus fünf Spielen den dritten Rang.

Das direkte Duell der beiden Kontrahenten im März 2023 ging mit 2:0 an Serbien, Juventus-Stürmer Dušan Vlahović zeichnete für beide Treffer beim Auswärtsspiel verantwortlich.

Die Aufstellung von Serbien heute

Getty

Bis auf die 0:2-Pleite gegen Serbien macht die montenegrinische Auswahl in der EM-Quali bislang eine gute Figur.

Spitzenreiter Ungarn trotzte man ein 0:0 ab, allerdings reichte es auch gegen Schlusslicht Litauen nur zu einem mageren 2:2. Daher war der Last-Minute-Sieg über Bulgarien (2:1) besonders wichtig.

Bekannteste Namen der Montenegriner sind der Ex-Herthaner Stefan Jovetić, mittlerweile in Griechenland bei Olympiakos Piräus unter Vertrag, sowie Stefan Savić von Atletico Madrid.

Die Aufstellung von Montenegro

Spiele insgesamt 3 Siege Serbien 3 Unentschieden 0 Siege Montenegro 0 Letztes Spiel Montenegro - Serbien 0:2, EM-Quali, 27. März 2023

