Schweiz gegen Irland: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - so wird die EM-Qualifikation übertragen

Die Schweiz trifft in der EM-Qualifikation auf Irland. In diesem Artikel erfahrt ihr alles zur Übertragung der Partie live im TV und im LIVE-STREAM.

Am siebten Spieltag der EM-Qualifikation kommt es in Genf am heutigen Dienstag zum Aufeinandertreffen zwischen der und Irland. Ab 20.45 Uhr rollt im Stade Geneve vor rund 30.000 Zuschauern der Ball.

Nach der Niederlage gegen Tabellenführer Dänemark am vergangenen Samstag ist die Schweiz gegen Irland unter Zugzwang. Die Eidgenossen haben mit einem Spiel weniger einen Abstand von vier Punkten auf den zweiten Tabellenplatz, der die direkte Qualifikation zur garantiert.

Dort befindet sich derzeit die irische Elf, die mit zwei Unentschieden gegen und dem Remis im Hinspiel gegen die Schweiz für Achtungserfolge sorgte. Zuletzt offenbarten die Boys in Green jedoch ebenfalls Schwächen und spielten gegen Außenseiter Georgien lediglich 0:0. So kommen sie nach sechs Spielen auf eine unspektakuläre Tordifferenz von 6:2.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Live-Übertragung der Partie Schweiz vs. Irland im TV und LIVE-STREAM. Außerdem findet Ihr hier die Aufstellungen der Mannschaften, sobald diese bekannt sind.

Schweiz vs. Irland: Das Spiel der EM-Qualifikation im Überblick

Duell Schweiz vs. Irland Datum Dienstag, 15 Oktober 2019 | 20.45 Uhr Ort Stade de Geneve, Genf (Schweiz) 30.084 Plätze

Schweiz vs. Irland live im TV sehen: Geht das?

Schweiz vs. Irland heute live im deutschen TV sehen: Geht das?

Für deutsche Fans gibt es zunächst eine schlechte Botschaft: Das Quali-Spiel zwischen den Eidgenossen und Irland wird nicht im deutschen TV gezeigt.

Weder dass Free-TV noch das Pay-TV hat sich die Übertragungsrechte für die Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung gesichert.

Es gibt jedoch trotzdem die Möglichkeit, das Duell in live zu verfolgen. DAZN zeigt Schweiz gegen Irland im LIVE-STREAM. Wie Ihr den Service nutzen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Schweiz vs. Irland heute live im Schweizer TV sehen: Geht das?

Solltet Ihr Schweizer Fernsehen empfangen, könnt ihr durchatmen. SRF2 zeigt die Partie der Schweiz live. Um 20.10 Uhr beginnt dort die Übertragung aus dem Stade de Geneve.

Schweiz vs. Irland: Die EM-Qualifikation heute Abend im LIVE-STREAM verfolgen - so funktioniert's

Wenn ihr das Aufeinandertreffen zwischen der Schweiz und Irland via Internet im LIVE-STREAM sehen wollt, habt ihr je nach eurem Standort jeweils eine Möglichkeit. Wir klären euch auf, bei welchem Anbieter Ihr richtig seid.

Wo läuft Schweiz vs. Irland in Deutschland im LIVE-STREAM?

DAZN zeigt in Deutschland alle Spiele der EM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung live und exklusiv. Folglich seht ihr auch Schweiz vs. Irland bei dem Streaminganbieter.

Der Anstoß der Partie ist für 20.45 Uhr angesetzt. Bereits kurz zuvor begrüßt Euch Kommentator Oliver Forster aus dem Studio in Ismaning.

Um das Spiel sehen zu können, solltet ihr Euch bereits vor Anpfiff einen Account bei DAZN zulegen. Dieser ist im ersten Monat kostenlos nutzbar. Anschließend könnt Ihr zwischen zwei Abo-Modellen wählen. Im Monatsabo zahlt ihr 11,99 Euro im Monat und habt ein monatliches Kündigungsrecht. Für Vielgucker gibt es zudem die DAZN-Dauerkarte, mit der Ihr jährlich für 119,99 Euro - also einem Zehner im Monat - dabei seid.

DAZN ist nicht nur im Besitz der Rechte für die EM-Qualifikation. Der Streaminganbieter liefert euch das größte Live-Angebot an Sporthighlights. So seht ihr mit DAZN unter anderem ausgewählte Spiele der , der und aus den europäischen Topligen.

DAZN ist auf fast jedem üblichen Endgerät verfügbar. Unter folgenden Links könnt Ihr euch die kostenlosen Applikationen laden:

Wo läuft Schweiz vs. Irland in der Schweiz im LIVE-STREAM?

In der Schweiz sind die Länderspiele der Nati nicht auf DAZN zu sehen. Stattdessen bietet der SRF auf seiner Homepage einen eigenen LIVE-STREAM an.

Die Übertragung beginnt analog zum TV um 20.10 Uhr. Wenn ihr aus der Schweiz seid, kommt ihr über diesen Link direkt zum LIVE-STREAM .

Schweiz vs. Irland: Die Highlights auf DAZN

Wenn ihr den LIVE-STREAM auf DAZN verpassen solltet, ist das kein Problem. DAZN stellt Euch nach Abpfiff alle Highlights der EM-Quali auf Abruf zur Verfügung.

Sollte Euch die Zusammenfassung nicht reichen, seid Ihr mit der Re-Live-Funktion gut versorgt. So gibt Euch DAZN die Möglichkeit, das Spiel nach Abpfiff in der Wiederholung über die vollen 90 Minuten zu sehen.

Für beide Funktionen ist jedoch wie beim LIVE-STREAM auch ein DAZN-Abo nötig. Wie Ihr das bekommt, haben wir unter diesem Link zusammengefasst.

Schweiz vs. Irland: Die Aufstellungen

Hier erfahrt Ihr zirka eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen der Schweiz und von Irland.

Schweiz vs. Irland: Die Partie im LIVE-TICKER verfolgen

Auch Goal lässt Euch während der Partie nicht im Stich. Mit unserem LIVE-TICKER bleibt ihr immer auf Ballhöhe - und das auch noch kostenfrei!

Egal ob Tor, Elfmeter, Rote Karte oder strittige Schiedsrichter-Entscheidung: Mit uns verpasst ihr nichts. Hier kommt ihr direkt zum LIVE-TICKER zu Schweiz vs. Irland!

Schweiz vs. Irland: Gruppe F der EM-Qualifikation vor dem 8. Spieltag