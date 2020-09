Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Schweiz live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der UEFA Nations League heute

Am 2. Spieltag der UEFA Nations League empfängt die Schweiz heute Abend Deutschland. Wo wird das Duell im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Nachdem am ersten Spieltag der Gruppenphase gegen den späten Ausgleich hinnehmen musste, ist das DFB-Team heute Abend gegen die um schnelle Wiedergutmachung bemüht. Immerhin muss die deutsche Mannschaft über die verhindern, bei der Auslosung zur WM-Qualifikation 2022 in Lostopf 2 abzurutschen. Anstoß im St. Jakob-Park in Basel ist um 20.45 Uhr .

Nach dem Unentschieden gegen Spanien regte sich Bundestrainer Joachim Löw aber nicht darüber auf, drei sicher geglaubte Punkte am Ende doch noch hergeschenkt zu haben. Stattdessen kritisierte der 60-Jährige die UEFA für ihren eng getakteten Spielplan: "Mit einigen Dingen bin ich in der Form nicht einverstanden. Wir haben drei Spiele im Oktober und drei Spiele im November. Das halte ich für nicht in Ordnung", polterte Löw.

In der Gruppenphase der UEFA Nations League steht am zweiten Spieltag das Aufeinandertreffen zwischen der Schweiz und Deutschland auf dem Programm. Goal verrät Euch, bei welchem Sender die Begegnung im TV und LIVE-STREAM heute Abend live gezeigt / übertragen wird.

UEFA Nations League, Deutschland gegen Schweiz heute live: Der zweite Spieltag der Gruppenphase in der Übersicht

Duell Schweiz - Deutschland Datum 06. September 2020 | 20.45 Uhr Ort St. Jakob-Park, Basel Schiedsrichter Michael Oliver ( ) Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

UEFA Nations League: Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Schweiz heute live im TV?

Mit den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF sowie dem Streamingdienst DAZN besitzen gleich drei TV-Anbieter die Übertragungsrechte für die Spiele in der UEFA Nations League. Doch bei welchem Sender ist am heutigen Abend die Begegnung zwischen der Schweiz und Deutschland zu sehen?

Um die Spiele des DFB-Teams sehen zu können, seid Ihr auf das öffentlich-rechtlichen Fernsehen angewiesen: Die ARD und das ZDF zeigen in der Gruppenphase der Nations League jeweils drei Spiele von Deutschland live. Die Partien ohne deutsche Beteiligung werden dagegen im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen.

Für das Aufeinandertreffen mit der Schweiz hat sich das ZDF die Übertragungsrechte gesichert. Schon um 20.15 Uhr beginnt heute der öffentlich-rechtliche Sender mit den Vorberichten. Als Experten begrüßt Moderator Jochen Breyer den ehemaligen deutschen Nationalspieler Per Mertesacker . Als Kommentator ist heute Abend Oliver Schmidt im Einsatz.

UEFA Nations League heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Schweiz im LIVE-STREAM?

Zusätzlich wird die heutige Begegnung zwischen der Schweiz und Deutschland aber auch im LIVE-STREAM übertragen. Indem mit dem ZDF ein öffentlich-rechtlicher Sender für die TV-Übertragung zuständig ist, wird die UEFA Nations League auch kostenlos im Internet zu sehen sein.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr nur auf die Webseite des ZDF gehen und könnt darüber das TV-Angebot des Senders rund um die Uhr online verfolgen. Wenn Ihr am Sonntag kein TV-Gerät zur Verfügung habt, müsst Ihr somit trotzdem nicht auf das Duell verzichten.

UEFA Nations League heute live: Deutschland gegen Schweiz im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Ihr seid heute Abend unterwegs, möchtet aber dennoch über das Duell zwischen der Schweiz und Deutschland auf dem Laufenden bleiben? Dann können wir Euch den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal ans Herz legen, mit dem Ihr auch garantiert keine wichtige Szene verpassen werdet.

Schon ab einer halben Stunde vor Anstoß versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen. Danach halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen, detaillierten Beschreibungen und umfangreichen Statistiken über die Ereignisse im Joggeli auf dem neuesten Stand.

UEFA Nations League heute live: Deutschland gegen Schweiz im Re-Live bei DAZN sehen

Für alle, die das Aufeinandertreffen zwischen der Schweiz und Deutschland am heutigen Sonntag nicht live sehen können, gibt es zudem die Möglichkeit, sich die Spiele der UEFA Nations League in voller Länge im Re-Live beim Streamingdienst DAZN anzusehen.

Mit dem Probemonat, den alle Neukunden bei ihrer ersten Anmeldung erhalten, geht das sogar vier Wochen kostenlos. Hat Euch das DAZN-Angebot überzeugen können, zahlt Ihr anschließend 11,99 Euro monatlich oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro - dann zahlt Ihr nur knapp zehn Euro pro Monat.

Um DAZN auf Eurem mobilen Endgerät oder einem Smart-TV schauen zu können, müsst Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App herunterladen, die für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store erhältlich ist. Auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon-Fire-TV-Stick könnt Ihr den Streamingdienst nutzen.

Deutschland gegen Schweiz heute live: Der Vorbericht zur Nations League

Joachim Löw plant im Nations-League-Spiel gegen die Schweiz in Basel heute Abend (20.45 Uhr im ZDF und im Re-Live bei DAZN) mit Bernd Leno im deutschen Tor, ansonsten gibt es selbst für den Bundestrainer hinsichtlich der Startelf einige Fragezeichen. "Bernd wird im Tor stehen", sagte Löw am Samstag, "bei allen anderen warte ich das Training ab. Mal sehen, wer sich so erholt hat, dass er im Vollbesitz seiner Kräfte ist."

Entsprechend dürfte Löw nach dem 1:1 gegen Spanien zum Start der Nationenliga ein paar frische Kräfte bringen. "Das Spiel hat Spuren hinterlassen und viel Kraft gekostet", sagte Löw. Außerdem wird erwartet, dass er in der Defensive von Dreier- auf Viererkette umstellt, wie er es zuletzt gegen kleinere Nationen fast immer praktiziert hat.

Vor Arsenal-Profi Leno, der diesmal den Vorzug vor Kevin Trapp erhält, dürfte Abwehrchef Niklas Süle mit Matthias Ginter im Zentrum verteidigen. Auf den Außen werden Thilo Kehrer und nach seinem gelungenen Debüt in Stuttgart Robin Gosens erwartet.

Sollten die Kräfte reichen, dürften Ersatzkapitän Toni Kroos und Ilkay Gündogan abermals im Mittelfeld spielen, als Ersatz stünde Neuling Florian Neuhaus von bereit. Vor dem "Maschinenraum" könnte der Dortmunder Julian Brandt eine Bewährungschance bekommen.

Im Angriff werden Julian Draxler, Spanien-Torschütze Timo Werner und Leroy Sane erwartet. Sane, betonte Löw, habe sich nicht verletzt. Der Neu-Münchner war bei seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss am Donnerstag nach einer Stunde entkräftet ausgewechselt worden. - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Schweiz : Sommer/Borussia Mönchengladbach (31 Jahre/55 Länderspiele) - Akanji/ (25/24), Elvedi/Borussia Mönchengladbach (23/19), Rodriguez/ (28/73) - Widmer/ (27/10), Xhaka/ (27/84), Aebischer/BSC Young Boys (23/3), Benito/ (28/6) - Embolo/Borussia Mönchengladbach (23/38), Seferovic/ Lissabon (28/66), Steffen/ (28/12). - Trainer: Petkovic

Deutschland : Leno/FC Arsenal (28/6) - Kehrer/Paris St. Germain (23/8), Süle/Bayern München (25/25), Ginter/Borussia Mönchengladbach (26/30), Gosens/ (26/1) - Kroos/ (30/97), Gündogan/ (29/38) - Brandt/Borussia Dortmund (24/31) - Draxler/Paris St. Germain (26/52), Werner/ (24/30), Sane/Bayern München (24/22). - Trainer: Löw

UEFA Nations League - Deutschland gegen Schweiz heute live: Die beiden Teams im Direktvergleich

Schweiz 52 Spiele Deutschland 9 Siege 37 6 Remis 6 37 Niederlagen 9 65 Tore 142

Deutschland gegen Schweiz heute live: Die Übertragung der UEFA Nations League in der Übersicht