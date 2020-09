Schweden gegen Portugal heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung der Nations League

In der UEFA Nations League bekommt es Schweden am Dienstag mit Portugal zu tun. Goal verrät Euch, wo das Duell im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Die UEFA geht in die nächste Runde: Am zweiten Spieltag der Gruppenphase ist der amtierende Titelgewinner gegen gefordert. Anstoß in der Gruppe C ist um 20.45 Uhr in der Friends Arena in Solna.

Am vergangenen Samstag konnte Portugal ein ungefährdetes 4:1 gegen Kroatien bejubeln. Die Tore erzielten Joao Cancelo (41.), Diogo Jota (58.), Joao Felix (70.) und Andre Silva (90.+4). Schweden musste sich dagegen Frankreich mit 0:1 geschlagen geben.

In der UEFA Nations League treffen heute Schweden und Portugal aufeinander. Ihr möchtet wissen, wo das Duell im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Infos zur Übertragung.

Mehr Teams

Schweden gegen Portugal heute live: Der zweite Spieltag der UEFA Nations League in der Übersicht

Duell Schweden - Portugal Datum 08. September 2020 | 20.45 Uhr Ort Friends Arena, Solna Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

Schweden gegen Portugal heute im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung

Der Streamingdienst DAZN hat sich in dieser Saison ein großes Rechtepaket an der UEFA Nations League gesichert und wird alle Spiele live und in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen - ausgenommen sind lediglich die Begegnungen mit deutscher Beteiligung.

Somit wird am Dienstag auch das Aufeinandertreffen zwischen Schweden und Portugal bei DAZN im LIVE-STREAM zu sehen sein. Bereits wenige Minuten vor dem Anstoß geht der Streamingdienst auf Sendung. Als Kommentator ist am Abend Oliver Forster im Einsatz, ihm steht Michi Hofmann als Experte zur Seite.

Mit dem Gratismonat, den DAZN seinen Neukunden schenkt, seht Ihr das Duell heute sogar kostenlos. Hat Euch das Programm des Streamingdienstes in den vier Wochen überzeugen können, zahlt Ihr anschließend 11,99 Euro monatlich oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.

Hat Euch der Probemonat nicht gefallen, könnt Ihr Euer Abonnement auch jederzeit ohne Probleme kündigen. In einem separaten Artikel auf unserer Seite haben wir alle wichtigen Informationen zur Anmeldung zusammengefasst. Hier findet Ihr zudem das DAZN-Programm der nächsten Tage.

Bild: imago images / TT

Die UEFA Nations League mit Schweden gegen Portugal heute live im TV sehen - geht das?

Auf den LIVE-STREAM von DAZN zu Schweden gegen Portugal könnt Ihr sowohl über die DAZN-Webseite als auch die kostenlose DAZN-App zugreifen, die für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store zur Verfügung steht.

Mit wenigen Handgriffen könnt Ihr die UEFA Nations League auch auf Eurem Fernseher schauen. Dafür müsst Ihr die DAZN-App auf Eurem Smart-TV installieren. Zudem lässt sich der Streamingdienst über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon-Fire-TV-Stick nutzen.

UEFA Nations League: Die Highlights von Schweden gegen Portugal bei DAZN sehen

Zusätzlich zur Übertragung im LIVE-STREAM findet Ihr bei DAZN bereits wenige Minuten nach dem Ende die Highlights von Schweden gegen Portugal. Dieses Angebot ist für alle interessant, die die Begegnung am Dienstag nicht live sehen können.

Wem eine Zusammenfassung der besten Szenen nicht ausreicht, kann das Aufeinandertreffen zudem nachträglich im Re-Live schauen. Alle Streams stehen Euch noch mindestens eine Woche mit Markierung der Highlights auf der DAZN-Plattform zur Verfügung.

Schweden gegen Portugal heute live sehen: Die Aufstellungen in der UEFA Nations League

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften offiziell bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein.

Bild: imago images / Pro Sports Images

UEFA Nations League: Schweden gegen Portugal im LIVE-TICKER von Goal erleben

Goal wird auch am Dienstag einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Begegnung zwischen Schweden und Portugal anbieten. Damit bleibt Ihr auch ohne DAZN-Abonnement über die Ereignisse in der UEFA Nations League auf dem Laufenden. Klickt Euch über diesen Link gleich rein!

Bereits vor dem Anstoß versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen, anschließend liefern wir Euch schnelle Aktualisierungen und detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen. Mit umfangreichen Statistiken ist unser LIVE-TICKER zudem eine gute Ergänzung zur Übertragung im LIVE-STREAM.

Schweden gegen Portugal heute live: Die Übertragung der UEFA Nations League auf einen Blick