Schweden vs. Polen heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Highlights - die Übertragung bei der EM 2021

Am letzten Spieltag ist in Gruppe E noch alles drin. Hier gibt es alle Infos zu TV-Übertragung, LIVE-STREAM und Co. zur Partie Schweden gegen Polen.

Am 22. Juni treffen Schweden und Polen in der Gazprom Arena zu St. Petersburg aufeinander. In Gruppe E der EM 2021 hat jede Mannschaft die Möglichkeit, sich für das Achtelfinale qualifizieren.

In der Gruppe E bei der EM 2021 ist es eine ganz besondere Konstellation an diesem dritten Spieltag der Gruppenphase: Im heutigen Aufeinandertreffen zwischen Schweden und Polen hat die Mannschaft rund um Weltfußballer Robert Lewandowski trotz nur eines mageren Pünktchens die Chance auf das Achtelfinale. Dafür müsste gegen Schweden ein Sieg her.

Allerdings ist Platz drei das Maximum für die Polen, egal, wie die andere Partie zwischen Spanien und der Slowakei ausgeht. In jedem Fall ist ein Sieg gegen Schweden Pflicht, wenn Polen die Chancen auf das Achtelfinale wahren möchte.

Da die Partie auf neutralem russischen Grund ausgetragen werden wird, hat keine der beiden Mannschaften einen wirklichen Fan-Vorteil, was die Unterstützung angeht. Schweden hat vor dem letzten Spieltag die beste Ausgangsposition, steht mit vier Punkten an der Tabellenspitze. Die Skandinavier würden bereits mit einem Unentschieden das Achtelfinalticket buchen. Ähnlich wie in Gruppe B könnte es auch in Gruppe E am Ende drei Mannschaften mit der gleichen Punktzahl geben. Wie dabei der Erst- und Zweitplatzierte bestimmt wird, findet Ihr hier.

Schweden vs. Polen heute LIVE sehen: Das Duell bei der EM 2021 auf einen Blick

Wettbewerb EM 2021 - Gruppenphase (3. Spieltag) Begegnung Schweden vs. Polen Anpfiff 23. Juni - 18 Uhr Ort Gazprom Arena (St. Petersburg, Russland)

Schweden vs. Polen heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Wie üblich sind die ARD und das ZDF für die TV-Übertragung im Free-TV verantwortlich. Schweden gegen Polen wird allerdings nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen hat sich die Telekom die Rechte an dieser Partie gesichert, die auf dem Pay-TV-Sender MagentaTV ausgestrahlt werden wird. An insgesamt zehn Partien hat die Telekom die exklusiven Übertragungsrechte, das Duell zwischen Schweden und Polen ist eines davon.

Schweden vs. Polen LIVE im Free-TV sehen? So wird die EM übertragen

Wie bereits erwähnt wird die Partie zwischen Schweden und Polen nicht im frei empfangbaren Fernsehen verfügbar sein. Stattdessen überträgt MagentaTV die Partie. Wie genau das funktioniert, zeigen wir Euch jetzt.

Schweden vs. Polen heute live: Die Begegnung bei MagentaTV verfolgen

MagentaTV gehört zur Telekom. Die Begegnung zwischen Schweden und Polen kann sowohl über den LIVE-Stream, als auch über den TV-Receiver am Fernsehen verfolgt werden. Voraussetzung dafür ist ein kostenpflichtiges Abonnement, welches Ihr bei Magenta abschließen müsst. Die verschiedenen Varianten und Angebote dazu sind hier zu finden. Die Vorberichte zu der Partie beginnen um 17 Uhr.

Personell ist man beim Sender gut aufgestellt. Neben den Moderatoren Johannes B. Kerner und Sascha Bandermann sind unter anderem Michael Ballack und Fredi Bobic als Experten mit dabei. Mit Kommentator Wolff Christoph Fuss konnte man sich zudem eine namhafte Stimme sichern. Die gesamte Besetzung bei der EM 2021 findet Ihr hier.

Schweden vs. Polen im LIVE-STREAM sehen: Die EM 2021 heute live

Habt Ihr keinen TV-Receiver von Magenta zur Verfügung, aber ein Abonnement? Kein Problem. Wie erwähnt überträgt MagentaTV die Begegnung auch als LIVE-STREAM im Internet. Diesen erreicht Ihr über die Webseite von Magenta.

Schweden vs. Polen im LIVE-STREAM bei MagentaTV anschauen: So geht's

Habt Ihr also das kostenpflichtige Abo bei Magenta abgeschlossen, braucht Ihr lediglich ein internetfähiges Gerät, über das die Begegnung übertragen werden kann. Dabei ist es egal, ob es sich um ein Smartphone, Tablet oder einen Smart-TV handelt. Welche andere Möglichkeiten es an Geräten noch gibt, findet Ihr hier.

Schweden vs. Polen live: Der LIVE-TICKER zur Partie

Sollte es Euch, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich sein, die Partie auf dem Fernseher oder Mobilgerät verfolgen zu können, haben wir die Lösung für Euch. Mit dem LIVE-TICKER von Goal werdet Ihr ständig und aktuell über die Spielgeschehnisse informiert. Ihr verpasst kein Tor, keine Karte und keine entscheidende Spielszene. Zudem seid ihr jederzeit über die Tabellensituation bestens informiert.

Zum LIVE-TICKER geht es hier entlang!

Schweden vs. Polen: Die Highlights der Begegnung auf DAZN sehen

Zwar hat sich der Streamingdienst DAZN für die EM 2021 keine Übertragungsrechte sichern können, nichtsdestotrotz verpassen Fans der EM auch hier (fast) nichts. Eine Stunde nach Abpfiff der Begegnungen liefert Euch DAZN alle Highlights der Partien. Habt Ihr also ein Tor oder eine wichtige Szene verpasst, bietet Euch DAZN die Möglichkeit, noch einmal reinzuschauen. Allerdings ist die Streamingplattform nicht kostenlos. Monatlich wäre ein Betrag von 11,99 Euro fällig. Wenn Ihr direkt sagt, dass sich ein Jahresabo lohnt, müsstet Ihr 119,99 Euro einplanen. Ab August 2021 werden die Preise erhöht. Monatlich von 11,99 Euro auf 14,99 Euro, jährlich von 119,99 Euro auf 149,99 Euro.

Allerdings kommt diese Preiserhöhung nicht von ungefähr. Denn der Streaminganbieter hat sich noch mehr Übertragungsrechte für die Bundesliga und Champions League sichern können. Zusätzlich zum Fußball ist für jeden Sportfan etwas dabei. Neben der NBA findet Ihr auch Partien der NFL oder Motor- und Kampfsportevents bei DAZN. Wenn Euch das Interesse gepackt hat, findet Ihr hier den Link zum kostenlosen Probemonat.

Schweden vs. Polen live: TV-Übertragung, LIVE-STREAM, Highlights und LIVE-TICKER in der Übersicht

Free-TV - Pay-TV MagentaTV LIVE-STREAM MagentaTV LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Schweden vs. Polen heute LIVE im TV und STREAM: Die voraussichtlichen Aufstellungen der Teams

Gegen 17 Uhr werden die Mannschaften ihre offiziellen Aufstellungen für die Begegnung bekanntgeben.