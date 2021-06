EM 2021: Schweden ringt Polen nieder - das Vorrundenspiel im TICKER zum Nachlesen

Am dritten Gruppen-Spieltag der EM kommt es zum Duell zwischen Schweden und Polen. Goal begleitet das Spiel am Mittwoch im LIVE-TICKER.

Aus für den Weltfußballer: Robert Lewandowski muss nach einer völlig enttäuschenden EM-Gruppenphase mit der polnischen Nationalmannschaft bereits die Heimreise antreten. Beim 2:3 (0:1) gegen die ohnehin schon qualifizierten Schweden zerstörte ausgerechnet Doppelpacker Emil Forsberg die Hoffnungen des Bayern-Stars auf das Achtelfinale.

Erst erzielte der Angreifer von RB Leipzig ein Blitzor nach 81 Sekunden und damit den zweitschnellsten Treffer bei EM-Endrunden, im zweiten Durchgang schlug Forsberg (59.) zum dritten Mal bei diesem Turnier zu. Lewandowski (61./84.) sorgte in St. Petersburg mit einem Doppelpack zwar noch einmal für Spannung, doch Viktor Claesson (90.+4) setzte den Schlusspunkt. Ein Punkt aus drei Spielen war für die Polen zu wenig für das Weiterkommen.

Schweden - Polen ENDE - 3:2 (1:0) Tore 1:0 Forsberg (2.), 2:0 Forsberg (58.), 2:1 Lewandowski (61.), 2:2 Lewandowski (84.). 3:2 Claesson (90.+4) Startelf Schweden Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Isak, Quaison Startelf Polen Szczesny - Bereszynski, Bednarek, Glik, Puchacz - Klich, Krychowiak, Swiderski, Zielinski, Jozwiak - Lewandowski Gelbe Karten Danielsson (10.), Krychowiak (74.), Glik (83.)

Schweden vs. Polen im LIVE-TICKER: ENDE

90.+6. | Schluss! Schweden wird Gruppensieger, Olen scheidet aus.

TOOOR! Schweden vs. Polen 3:2 | Torschütze: Claesson

90.+2. | Tooor! SCHWEDEN - Polen 3:2. Wieder besorgt Dejan Kulusevski die Vorarbeit, setzt sich gegen Jan Bednarek stark im Sechzehner durch, überlässt dem ebenfalls eingewechselten Viktor Claesson den Ball und der vollstreckt aus kurzer Distanz.

90.+1. | Es gibt fünf Minuten oben drauf - vier haben wir hier noch auf der Uhr.

89. | Was war den das? Lewandowski zieht einen langen Ball von links auf das lange Eck und zunächst sieht es so aus, als ob er sicher vorbei ginge, aber dann ist Olsen sich doch nicht ganz sicher und greift ein. Das erweist sich als Glücksgriff.

87. | Vielleicht geht es ja auch aus der zweiten bis dritten Reihe, aber den strammen Schuss von Bartosz Bereszynski kann Olsen dann doch sicher abwehren.

TOOOR! Schweden vs. Polen 2:2 | Torschütze: Lewandowski

84. | Tooor! Schweden - POLEN 2:2. Immer wieder über die Außen und das bringt den Erfolg. Robert Lewandowski bekommt die Kugel etwa in der Mitte des Strafraums, guckt dann Keeper Olsen aus und schießt den Ball an eben diesem flach vorbei in die Maschen. Die Endphase verspricht Spannung!

Schweden vs. Polen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

83. | Nochmal eine Gelbe Karte und zwar für Kamil Glik.

80. | Die "Bialo-Czerwoni" ziehen hier das Tempo nochmal an, drücken nach vorne, schnelle Vorstöße über die Außenbahnen und die Suche nach Ankerspieler Lewandowski.

78. | Auch der vorbelastete Grzegorz Krychowiak geht runter - der offensive Außenspieler Przemyslaw Placheta von Norwich City kommt.

77. | Feierabend für den Doppeltorschützen Fosberg. Viktor Claesson kommt für die Schlussphase. Defensiver wird es dadurch eher nicht.

76. | Eine Viertelstunde haben wir noch auf der Uhr. Wir erinnern uns daran, dass Schweden auf jeden Fall schon weiter ist und die Polen einen Sieg brauchen.

Schweden vs. Polen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

74. | Grzegorz Krychowiak hat Kristoffer Olsson rustikal aus dem Weg geräumt - das gibt Gelb.

Schweden vs. Polen im LIVE-TICKER: WECHSEL

73. | Zeit für Kacper Kozlowski, den jünsten EM-Spieler aller Zeiten. Mateusz Klich macht Platz für den Youngster von Pogon Stettin.

72. | Achtung! Ein Spoiler vom anderen Platz: Spanien führt gegen die Slowakei mit 4:0.

71. | Es ist Zeit für die "cooling break". Lewandowski bekommt für sein Tor die Super-Prämie: einen Eisbeutel in den Nacken.

71. | Emil Forsberg hebt den Arm und haut die Ecke an den ersten Pfosten, wo Polen gleich klärt.

Schweden vs. Polen im LIVE-TICKER: WECHSEL

68. | Und auch Sportsfreund Lustig setzt sich auf die Bank - Emil Krafth klatscht vorher mit ihm ab.

68. | Doppelwechsel bei Schweden: Marcus Berg kommt jetzt für den über weite Strecken heute unauffälligen Alexander Isak.

66. | Und war das der Ausgleich? Flanke von links vor den Fünfer und Jakub Swierczok hält den Schlappen hin, aber er stand - wie der VAR bestätigt - einen halben Schritt im Abseits.

63. | Robert Lewandowski nun per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Przemyslaw Frankowski hatt das Leder von außen in die Mitte geschlagen.

TOOOR! Schweden vs. Polen 2:1 | Torschütze: Lewandowski

61. | Tooor! Schweden - POLEN 2:1. Statt eines neuerlichen Schocks, liefert Polen die umgehende Antwort! Zielinksi (Wer sonst?) schaltet um, sieht links den Kollegen Robert Lewandowski mitlaufen, der zieht in die Mitte vor den ersten Pfosten, lässt Lindelöf aussteigen und zieht den Ball zum Anschlusstreffer ins lange Eck.

61. | Unterdessen wechselt Trainer Souza noch, nimmt Kamil Jozwiak raus und bringt Jakub Swierczok. Offensivmann für Offensivmann.

TOOOR! Schweden vs. Polen 2:0 | Torschütze: Forsberg

59. | Tooor! SCHWEDEN - Polen 2:0. Und was für ein unglaublicher Lauf von Dejan Kulusevski, der die rechte Bahn nach vorn prescht, Isak läuft in der Mitte mit, Emil Forsberg auf dem linken Flügel, der Ball kommt quer auf den Mittelfeldspieler und der markiert sein drittes Tor.

58. | Ecke für Schweden, der Ball kommt vor den Strafraum zu Forsberg, der aus direkt den Abschluss sucht, den Ball dann aber sehr deutlich rechts am Kasten vorbei schaufelt.

Schweden vs. Polen im LIVE-TICKER: WECHSEL

55. | Feierabend für Robin Quaison! Der Mainzer räumt das Feld für Dejan Kulusevski von Juventus Turin.

54. | Robert Lewandowski schnappt sich den Ball im Mittelfeld, treibt das Leder durch die Mitte nach vorne, legt ab auf den mitgelaufenen Kamil Jozwiak, der seinen Gegenspieler schwindelig wackelt und das Leder dann zum Ärger des Kapitäns links am Tor vorbei zirkelt.

52. | Stattdessen prüft jetzt mal Grzegorz Krychowiak die Reflexe von Torwart Olsen - Spoiler: Sie sind immer noch gut.

51. | Schwedens Sturmduo Robin Quaison und Alexander Isak hat man auch noch nicht wieder so richtig gesehen.

49. | Der nächste Schuss von Zielinski aus 16 Metern wird abgefälscht und geht knapp links vorbei. Über die folgende Ecke wollen wir nicht reden.

47. | Und das erste dicke Ausrufenzeichen setzen Zielinski nach dem Wiederanpfiff. Wie schon kurz vor der Pause hämmter der Mann von der SSC Napoli den Ball auf das Tor - und Olsen klärt fliegend.

46. | Die Mannschaften sind zurück auf dem Platz. Polen hat gewechselt. Weiter geht es!

Schweden vs. Polen im LIVE-TICKER: WECHSEL

46. | Die "Gäste" haben getauscht: Tymoteusz Puchacz kommt nicht zurück ins Spiel - Przemyslaw Frankowski ersetzt ihn.

Schweden vs. Polen im LIVE-TICKER: 2. HALBZEIT

Halbzeit | Polen hatte über die ganze erste Hälfte gesehen 64 Prozent Ballbesitz, führt bei den Torschüssen deutlich 6:1, hat 8:2 Ecken, hat eine viel bessere Passquote (auf der Suche nach Lücken), aber eine etwas schlechtere Zweikampfquote. Schweden muss derweil an der Passquote arbeiten, denn nur etwas mehr als die Hälfte der Zuspiele kam an.

Halbzeit | Es war ein Start nach Maß für Schweden in dieses Spiel. Die frühe Führung, die Zielstrebigkeit in der Folge und zunächst sah es so aus, als ob das Team von Trainer Jan Olof Andersson hier die Weichen schnell auf Sieg würde stellen können. Polen aber hat den Schock dann doch bald überwunden und sich gegen die starke Defensive des Gegners Chancen erarbeitet - ohne jedoch bislang genug Fortune zu haben, um hier zum (nicht unverdienten) Ausgleich zu kommen. Wir sind gespannt auf die zweite Hälfte und halten den Zettel mit der Frage, wann sich Schweden mit Blick auf die kommende Aufgabe vielleicht etwas Schonung erlaubt.

Schweden vs. Polen im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+4. | Der Pfiff zum Pausentee an der Newa. Schweden nimmt eine 1:0-Führung mit in die Pause.

45.+1. | Und dann ist das wieder wieder der hochengagierte Piotr Zielinski, welcher in dieser Szene aus gut 18 Metern und zentraler Position abzieht, der Ball fliegt links oben auf das Tor und dann hechtet Robin Olsen, im Hauptberuf 2. Torwart beim Everton FC, klärend heran und verhindert den Ausgleich.

45.+1. | Drei Minuten gehen hier noch oben drauf.

44. | Kurz setzt Piotr Zielinski zum Protest an, Isak hätte nach seinem Schuss mit der Hand gespielt, aber dann scheint er in sich gegangen zu sein und hat Distanz, Arme vor dem Körper und das Wegdrehen berücksichtigt, um dann auf weitere Klagen zu verzichten. Stark!

41. | Die Skandinavier können sich in der letzten Zeit nicht mehr wirklich befreien und es scheint so, als ob der Ausgleichstreffer nur noch eine Frage der Zeit wäre. Noch knapp 5 Minuten bis zur Pause.

39. | Wieder Ecke für Polen, Piotr Zielinski zieht den Ball von links dircht vor das Tor - Schweden klärt und die Szene wiederholt sich. Schweden klärt nun nicht ins Toraus, sondern spielt nach vorne. Ein Angriff ergibt sich daraus nicht für die "Tre Kronor".

36. | Robert Lewandowski humpelt nach einem Zweikampf mit Emil Forsberg, aber der Stürmer des FC Bayern ruckelt scheinbar schnell den Schmerz weg und spielt weiter.

34. | Lewandowski holt einen Eckball für sein Team heraus, der Ball kommt von der linken Seite an den Fünfer, wo Marcus Danielson mit dem Kopf klärend zur Stelle ist.

32. | Tymoteusz Puchacz mit hohem Knie im Duell mit Mikael Lustig, für den das schmerzhaft ausgeht. Schiedsrichter Michael Oliver ordnet für die Linksverteidiger von Lech Posen die Szene nochmal ein.

29. | Die letzten Minuten seit Ende der kleinen Unterbrechung zeigen sich die Spieler hier wieder sehr einsatzfreudig, aber der Ertrag des schwungvollen Aufwands, der ist noch klein.

26. | Wir haben eine "cooling break", die Spieler lassen sich Getränke reichen.

25. | Zielinski schlägt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld im schönen, wirklich schönen Bogen an den zweiten Pfosten, wo sich die Traube Spieler am Ende darauf einigt, den Ball von hinten raus ins Feld zu befördern.

22. | Weiter Einwurf für Schweden unweit der rechten Fahne. Victor Lindelöf bringt den Ball rein, aber keiner seiner Mitspieler kann die Kugel vor dem Strafraum zumindest kurz festmachen.

20. | Diese Szene wird den Bundesliga-Rekordtorjäger vermutlich noch Jahre in seinen Träumen aufsuchen. Da hilft wohl nur ein Hattrick oder sowas in der Art.

17. | Was für eine Chance für die Polen! Nach einer Ecke köpft Robert Lewandowski zunächst einen Aufsetzer an die Latte, setzt nach und schädelt die Kugel dann aus wenigen Metern erneut an den Querbalken. Unglaublich!

14. | Sehr gut aufgepasst von Bartosz Bereszynski, der rechts zurückeilte und mit großen Schritt und langem Fuß eine Hereingabe von Isak gerade noch isn Toraus hat lenken können. Über die folgende Ecle muss man weiter nicht reden.

12. | Die Polen haben sich nun auch eingefunden in diesem Spiel, wissen mit dem Druck besser umzugehen, sorgen mitunter für Entlastung.

10. | Die erste Gelbe Karte des Spiels kassiert unterdessen Marcus Danielsson.

Schweden vs. Polen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

10. | Nicht die Schweden kontern heute, sie stehen auch nach der Führung noch hoch, sind augenscheinlich entschlossen, zügig nachzulegen und das gibt in diesem Fall Robert Lewandowski Raum zum Gegenstoß. Seine Flanke von halbrechts an den zweiten Pfosten findet dann aber keinen Abnehmer, nicht einmal einen undankbaren.

8. | Freistoß für Schweden von der linken Bahn, wo Kamil Jozwiak den ehemaligen HSVer Albin Ekdal um Ball und Bodenhaftung gebracht hatte. Der folgende Standard versandet dann ziemlich ereignislos.

5. | Da hatte man sich mit dem Hereinfinden ins Spiel nicht lange aufgehalten. Polen und Schweden standen beide hoch von Anpfiff an, wobei die Skandinavier gleich sehr früh und entschlossen ins Pressing gegangen waren und die Defensive schon einmal ausguckten und die Lücke offenbarte sich ziemlich zeitig.

2. | Was für ein Start für Schweden! Alexander Isak hatte sich zentral bis an den Strafraum gearbeitet, die Polen trennen den Youngster grenzwertig fair vom Ball, das Spiel läuft weiter und die Kugel kommt zu Emil Forsberg links vor dem Tor und der Leipziger haut das Spielgerät dann sehr, sehr zielstrebig ins lange Eck in die Maschen.

TOOOR! Schweden vs. Polen 1:0 | Torschütze: Forsberg

1. | Schiedsrichter Michael Oliver aus Ashington in der nordenglischen Grafschaft Northumberland, pfeift das Spiel in diesem Augenblick an.

Schweden vs. Polen im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Das Schiedsrichtergespann und die Schweden kommen jetzt auf den Rasen, das polnische Team folgt. Gleich geht es hier los.

Vor Beginn | Paulo Sousa, Trainer der Polen, weiß um die Schwere der heutigen Aufgabe: "Schweden ist ein sehr reifes Team, das seine Stärken in der Abwehr hat. Sie haben in den letzten sieben Spielen nur ein Tor kassiert, außerdem gibt es kaum ein Team in Europa, das so gute Konter spielt. Das wird sehr schwer, aber wir haben schon ein paar Ideen."

Vor Beginn | Kapitän Sebastian Larsson machte dann aber auf der Pressekonferenz deutlich: "Es ist schön, dass wir schon nach zwei Spielen unser Ticket fürs Achtelfinale in der Tasche haben. Aber wir wollen mehr und daher wollen wir unbedingt unsere Gruppe gewinnen."

Vor Beginn | Schweden hatte am Montag die nächste Runde bereits auf dem Sofa erreicht, weil in den Gruppen B und C nach den abschließenden Vorrundenspielen die Tabellendritten Finnland und die Ukraine nicht mehr als drei Punkte eingefahren haben.

Vor Beginn | Letzter Spieltag in der Gruppe E. Spitzenreiter Schweden (4 Punkte) empfängt in St. Petersburg Schlusslicht Polen (1 Punkt). Die Skandinavier sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert, würden bei einem Sieg heute den Gruppensieg perfekt machen. Polen auf der anderen Seite braucht unbedingt einen Dreier, um überhaupt noch die Chance auf ein Weiterkommen zu haben.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Duell des 3. Gruppenspieltags der EM zwischen Schweden und Polen.

Schweden vs. Polen: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Schweden:

Schweden: Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Isak, Quaison

Polen setzt auf folgende Aufstellung:

Polen: Szczesny - Bereszynski, Bednarek, Glik, Puchacz - Klich, Krychowiak, Swiderski, Zielinski, Jozwiak - Lewandowski

Schweden vs. Polen im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Schweden hat neun der letzten elf Spiele gegen Polen gewonnen (ein Remis, eine Niederlage), die letzten fünf allesamt. Der letzte polnische Sieg war in einem Freundschaftsspiel im August 1991 (2:0).

Das einzige Aufeinandertreffen zwischen Schweden und Polen bei einem großen Turnier fand in der zweiten Runde der Weltmeisterschaft 1974 statt: Die Polen gewannen dank des Treffers von Grzegorz Lato mit 1:0. Polen belegte am Ende den dritten Platz – die beste Leistung bei einem Großereignis – und Lato gewann den Goldenen Schuh (sieben Tore).

Keines der bisherigen 26 Spiele zwischen Schweden und Polen endete torlos.

Schweden hielt in den beiden bisherigen Spielen bei der EM 2020 eine Weiße Weste: Ein torloses Remis gegen Spanien und ein 1:0-Sieg gegen die Slowakei. Gelingt dies gegen die Polen abermals, so würden die Schweden erstmals bei einem großen Turnier seit der ersten Gruppenphase bei der WM 1974 eine komplette Vorrunde ohne Gegentreffer überstehen.

Polen hat wettbewerbsübergreifend nur eines der letzten neun Spiele gewonnen (vier Remis, vier Niederlagen): Im März 2021 mit 3:0 gegen Andorra. Seitdem blieben die Polen in fünf Spielen sieglos (drei Remis, zwei Niederlagen), die längste Sieglos-Serie der Polen seit September bis November 2018 (damals sechs Spiele).

88 Prozent der schwedischen Tore bei Europameisterschaften wurden in der zweiten Spielhälfte erzielt (23 von 26), der höchste Prozentsatz aller Mannschaften mit mindestens drei Toren bei diesem Turnier.

Polen hat bei den letzten beiden großen Turnieren (WM und EM) jeweils das letzte Spiel der Gruppenphase gewonnen: Bei der EM 2016 gegen die Ukraine und bei der WM 2018 gegen Japan. Gelingt gegen Schweden kein Sieg, so wäre es das erste Mal seit der EM 2012, dass Polen keines seiner drei Spiele in der Gruppenphase eines großen Turniers gewinnt.

Schwedens Emil Forsberg hat die letzten beiden Tore seines Landes bei großen Turnieren (WM und EM) erzielt: Beim 1:0-Sieg gegen die Schweiz bei der WM 2018 und gegen die Slowakei am zweiten Spieltag der EM 2020. Forsberg traf bisher nur einmal in zwei aufeinanderfolgenden Länderspielen, im November 2016 gegen Frankreich und im März 2017 gegen Weißrussland.

Robert Lewandowski war in seinen letzten zwölf Einsätzen für Polen an 14 Toren direkt beteiligt (zehn Tore, vier Assists). Mit drei EM-Toren ist er derzeit gemeinsam mit Jakub Blaszczykowski der erfolgreichste polnische Torschütze bei Europameisterschaften.

Schwedens Alexander Isak blieb beim 1:0-Sieg gegen die Slowakei in sechs Dribblings erfolgreich – der letzte schwedische Spieler, dem dies in einem EM-Spiel gelang, war Tomas Brolin bei der EM 1992 gegen Dänemark. Sechs erfolgreiche Dribblings gelangen Isak in seiner gesamten Karriere bei AIK, Borussia Dortmund, Willem II und Real Sociedad zuvor noch nie in einem Erstligaspiel.

Schweden vs. Polen: Der Vorbericht zur Partie

Nur mit einem Sieg gegen Schweden kann Polen weiterkommen. Die Last liegt ganz auf den Schultern von Robert Lewandowski. Mal wieder.

Als Hoffnungsträger einer ganzen Nation hat Robert Lewandowski dieser Tage keine ruhige Minute. Selbst beim Planschen im Pool des polnischen EM-Quartiers nahe Danzig lauerten dem Weltfußballer die Paparazzi auf, das Land giert nach jedem News-Schnipsel rund um seinen Star. Denn allen ist klar: Auch im "Endspiel ums Achtelfinale" gegen Schweden kommt es wieder ganz auf Lewandowski an.

Das ist freilich auch den bereits für die K.-o.-Runde qualifizierten Skandinaviern vor der Partie am Mittwoch (18 Uhr) in St. Petersburg nicht verborgen geblieben. "Wir müssen auf Lewandowski aufpassen", warnte Schwedens Stürmer Robin Quaison vom FSV Mainz 05, er kennt die Qualitäten des Bayern-Stars ganz genau: "Wenn er die Möglichkeit hat, wird er wahrscheinlich ein Tor schießen."

Es geht für Polen um alles oder nichts: Bei einem Sieg ist das Achtelfinale sicher, ansonsten ist das EM-Turnier für die "Biale Orly", die Weißen Adler, schon vorbei. Dass diese nicht ohnehin schon eine Bruchlandung hingelegt haben, liegt - natürlich - an Lewandowski. Mit seinem starken Kopfballtreffer zum 1:1 gegen Spanien hielt er die polnischen Hoffnungen am Leben.

Lewandowski habe "großartig gespielt, er hat gegrätscht, gekämpft und wurde getreten. Er hat eines seiner besten Spiele in der Nationalmannschaft gemacht", schwärmte Polens Fußball-Ikone Zbigniew Boniek.

Nach dem enttäuschenden Auftritt zum Start gegen die Slowakei (1:2) hat sich die Stimmung im Land gedreht - Anführer und Antreiber Lewandowski hat daran einen riesigen Anteil, weil er seine Teamkollegen mitreißt.

"Wir haben einen Plan, wir werden kämpfen", sagte Mittelfeldspieler Mateusz Klich bei der Pressekonferenz am Dienstagabend. "Wir haben die Spieler, um es zu tun. Lewandowski würde gerne ein oder zwei Tore schießen", ergänzte der frühere Kaiserslauterer und Wolfsburger Bundesligaprofi. "Für uns ist es ein Finale. Wir müssen uns qualifizieren", sagte Polens Trainer Paulo Sousa in aller Deutlichkeit.

"Robert ist sehr cool und gefasst, obwohl man gegen Spanien einen etwas anderen Robert sehen konnte - ein bisschen wütender, was dem Team positive Energie gab. Er ist ein großartiger Anführer", sagte Torwart Wojciech Szczesny: "Er geht mit gutem Beispiel voran. Die jungen Spieler haben jemanden, zu dem sie aufschauen können."

Mit der Einstellung hatte sich Kapitän Lewandowski selbst sehr zufrieden gezeigt. "Uns fehlen vielleicht die Fähigkeiten, aber nicht der Kampfeswillen und das Engagement", sagte der 32-Jährige.

Abwehrspieler Tymoteusz Puchacz forderte diesen "Mut" auch gegen Schweden, und auch Szczesny betonte, dass der "Glaube im Team" auf jeden Fall da sei. Die klare Ausgangslage in diesem Spiel ums Ganze soll die Polen beflügeln statt lähmen - trotz des riesigen Drucks.

"Mental ist es ziemlich einfach, wenn du weißt, dass du das Spiel gewinnen musst", sagte Juve-Torwart Szczesny: "Man spart sich keine Energie für die letzten Minuten oder das nächste Spiel auf. Man spielt um sein Leben."

