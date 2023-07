"Hat seine Schuhe geworfen": Gareth Bale berichtet von Ausrastern von Cristiano Ronaldo bei Real Madrid

Gareth Bale hat vom großen Ehrgeiz von Cristiano Ronaldo berichtet, mit dem er bei Real Madrid zusammengespielt hat.

WAS IST PASSIERT? Gareth Bale hat verraten, dass Cristiano Ronaldo, sein ehemaliger Teamkollege bei Real Madrid, zu Wutausbrüchen neigte, wenn er kein Tor in einem Spiel erzielt hatte. Das geht aus einem bei Twitter veröffentlichten Video hervor.

WAS WURDE GESAGT? Als er danach gefragt wurde, was für ein Typ Ronaldo eigentlich sei, antwortete Bale: "Er ist wirklich okay. Aber er hatte auch seine Ausraster. Zum Beispiel, wenn wir 5:0 gewonnen haben, er aber kein Tor gemacht hatte, dann kam er in die Kabine und hat mit seinen Schuhen geworfen, so wütend war er."

"Er war aber ein netter Kerl, wir hatten keine Probleme miteinander. Und er hat eine gute Einstellung", fügte der Waliser hinzu.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bale und Ronaldo spielten zwischen 2013 und 2018 gemeinsam bei Real Madrid. Beide Spieler haben jeweils fünfmal die Champions League gewonnen. Während Bale seine Karriere inzwischen beendet hat, wechselte CR7 zu Jahresbeginn zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien.