Schalke, Gerücht: Leicester City nun der Favorit bei Kabak

Schalke will mit dem Verkauf von Innenverteidiger Ozan Kabak dringend benötigtes Geld einnehmen. Bei diesem Bemühen ist nun nach Infos von SportItalia der englische Erstligist Leicester der heißeste Kandidat auf eine Verpflichtung des Abwehrspielers.

In der Rückrunde der vergangenen Saison war Kabak an den FC Liverpool ausgeliehen, doch die Reds wollten Kabak in diesem Sommer nicht einmal mehr zu einem Schnäppchenpreis kaufen.

Die 15 Millionen Euro, die Schalke 2019 für Kabak nach Stuttgart überwiesen hat, werden die Königsblauen aller Voraussicht nach nicht wieder reinholen können. Leicester soll nur rund 9,5 Millionen Euro für den türkischen Nationalspieler übrig haben.

S04-News: Schalke sagt Nachmittagstraining nach positivem Corona-Schnelltest ab

Schalke 04 hat das Nachmittagstraining am Montag abgesagt, nachdem es beim Corona-Schnelltest am Morgen innerhalb der Mannschaft ein positives Ergebnis gegeben hatte. Das teilten die Königsblauen am Montag mit. Das Resultat des anschließend durchgeführten PCR-Tests steht noch aus.

Der Namen der betreffenden Person wurde von den Königsblauen nicht genannt, sie begab sich umgehend in häusliche Isolation. Nach Angaben des Altmeisters brachten alle weiteren Schnelltests negative Ergebnisse. Am Freitag eröffnet Schalke gegen den Hamburger SV die Zweitliga-Saison.

Schalke, News: Zweitliga-Legende lobt Simon Terodde

Dieter Schatzschneider, Rekord-Torschütze der 2. Bundesliga, hat Schalkes Neuzugang Simon Terodde in den höchsten Tönen gelobt. "Er ist ein Teamplayer, eine Type, eine Tormaschine", sagte er dem kicker.

Terodde wechselte ablösefrei vom Hamburger SV, mit dem er den Aufstieg in die Bundesliga verpasste, zu den Königsblauen. Aktuell steht der Stürmer bei 143 Zweitliga-Treffern und nimmt damit den Rekord von Schatzschneider (153 Tore) ins Visier.

"Mein Rekord ist in dieser Saison fällig, zu 100 Prozent", rechnete Schatzschneider fest damit, dass er die Bestmarke bald an Terodde abtreten muss.

