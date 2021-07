Schalke, News und Gerüchte: Florenz an Nastasic dran, Latza neuer Kapitän - alle News zu S04

Schalke gibt mit Danny Latza einen neuen Kapitän bekannt und Matija Nastasic steht im Visier der AC Florenz. Alle News zu S04 heute.

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

Schalke 04, News: Danny Latza wird neuer Mannschaftskapitän

Rückkehrer Danny Latza soll Zweitligist Schalke 04 als Kapitän zurück ins Oberhaus führen. Der 31-Jährige war nach zehn Jahren im Sommer von Bundesligist Mainz 05 zurück zu seinem Ausbildungsklub gewechselt und bringe "alles mit, was ich mir von einem Kapitän erwarte", sagte Trainer Dimitrios Grammozis in einer Mitteilung des Vereins.

Latza hatte in der abgelaufenen Saison in Mainz die Kapitänsbinde getragen, verlor im Saisonendspurt jedoch seinen Stammplatz.

Als Stellvertreter auf Schalke stehen die Neuzugänge Victor Palsson und Simon Terodde bereit. Das Trio bildet gemeinsam mit dem S04-Urgestein Ralf Fährmann und Eigengewächs Malick Thiaw den Mannschaftsrat.

Schalke 04, News: Florenz offenbar scharf auf Matija Nastasic

Der italienische Erstligist AC Florenz ist offenbar an Schalkes Verteidiger Matija Nastasic (28) interessiert. Das berichtet Transferexperte Gianluca Di Marzio.

Demnach habe der Serie-A-Klub bereits Kontakt zu den Königsblauen aufgenommen.

Nastasic, der zu den Großverdienern im Schalker Kader zählt und den Klub im Sommer wahrscheinlich verlassen wird, spielte bereits von 2011 bis 2012 für die Fiorentina. In Gelsenkirchen steht der Serbe noch bis 2022 unter Vertrag.

