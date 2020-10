Schalke 04, News und Gerüchte: Baum legt Fokus auf Offensive, bleibt Schubert langfristig in Frankfurt?

Markus Baum legt den Fokus bei Schalke 04 auf die schwache Offensive, während Markus Schubert langfristig in Frankfurt bleiben könnte. Alle S04-News.

Für Schalke 04 ergibt sich am Sonntag (18 Uhr im LIVE-TICKER) erneut die Chance, einen ersten Schritt aus der Krise zu gehen. Dann sind die Königsblauen, die seit 19 Spielen auf einen Sieg warten, gegen gefordert.

Um die Pleiten-Serie nach der Länderspielpause endlich zu stoppen, möchte Trainer Manuel Baum den Fokus zunächst auf die Offensive legen. Dabei verfüge man trotz der zuletzt mageren Ausbeute über Qualität.

Außerdem: Kilian Ludewig spricht über seinen Last-Minute-Transfer zum Bundesligisten, Ex-Schalker Weston McKennie hat sich mit dem Coronavirus infiziert und hat sich offenbar eine Kaufoption für Markus Schubert gesichert.

Mehr Teams

Der am Freitag: In diesem Artikel findet Ihr heute alle News und Gerüchte rund um S04.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Eintracht Frankfurt verfügt bei Markus Schubert offenbar über Kaufoption

Schalke-Leihgabe Markus Schubert könnte offenbar über diese Saison hinaus bei Eintracht Frankfurt bleiben. Wie die Bild berichtet, hat sich die SGE für den Torhüter, der im Tausch für Frederik Rönnow in die Mainmetropole kam, eine Kaufoption gesichert.

Der 22-Jährige war erst im vergangenen Jahr ablösefrei von zu den Knappen gekommen, konnte sich dort jedoch nicht als Stammtorhüter etablieren. Auch nach dem Abgang von Konkurrent Alexander Nübel blieb Schubert zweite Wahl hinter Leihrückkehrer Ralf Fährmann.

Kurz vor Transferschluss wechselte der sechsmalige U21-Nationlspieler nun leihweise nach Frankfurt. Im Gegenzug verstärkt der Frankfurter Schlussmann Rönnow für ein Jahr die Königsblauen und hat dort einem Bild-Bericht zufolge gute Chancen, Fährmann als Nummer eins abzulösen.

Bild: Getty Images

Schalke 04: Manuel Baum will sich "nicht nur auf Defensive fokussieren" und "Offensivbereich aktivieren"

Der neue Trainer Manuel Baum hat die Länderspielpause bei Schalke 04 genutzt, um mit seinen Spielern zu sprechen. Eine erste Analyse bringt den Nachfolger von David Wagner zum Schluss, sich in den kommenden Wochen besonders auf die schwache Offensive der Knappen zu konzentrieren. Das betonte Baum in einem Interview auf dem YouTube-Kanal der Schalker.

So sei in den Gesprächen herausgekommen, "dass beim Gegentor nie wirklich das Gefühl da war, dass wir ein Tor schießen können." Es sei deshalb wichtig, "den Offensivbereich im ersten Schritt zu aktivieren", betonte der ehemalige Augsburger.

4⃣0⃣ Minuten mit Manuel Baum - jetzt auf YouTube! 📺



Im "Interview des Monats" spricht unser Chef-Coach u.a. über die aktuellen Aufgaben auf und neben dem Platz 🔎 #S04 | 🔵⚪️ | #WirLebenDich — FC Schalke 04 (@s04) October 15, 2020

Dabei verfüge S04 trotz einem Tor aus den ersten drei Saisonspielen über eine gute Offensive. Baum erklärte: "Wir haben ja die Qualität. Wenn wir jetzt Mark Uth nennen: Der schießt beim Testspiel gegen Paderborn drei Tore und bereitet eins vor. Dann wächst natürlich der Glaube."

Der 41-Jährige führte aus: "Das war der erste Schritt, der sich aus den Gesprächen und der Analyse ergeben hat. Wir dürfen uns nicht nur auf die Defensive fokussieren. Wir sind schließlich da, um Spiele zu gewinnen, sprich: Tore zu schießen."

Schalke 04: So will Manuel Baum die "Selbstzweifel" bei S04 ausmerzen

Schalke-Trainer Manuel Baum will beim FC Schalke 04 eine Philosophie des aktiven Fußballspielens implementieren. "Wir wollen den Ball haben, mutig umschalten. Wenn man nur verhindert, wird man passiv", wird Baum vom kicker zitiert. Mit einer solchen passiven Spielweise sei "das Gegentor nur eine Frage der Zeit", sagte er und verwies auf die negative Erfahrung, die die Königsblauen in Leipzig bei der 0:4-Niederlage am 3. Spieltag der gemacht haben.

Gegen RB spielten die Schalker in der ersten halben Stunde ordentlich mit, ehe ein Gegentor das Schalker Kartenhaus zum Einsturz gebracht hatte und das Unheil erneut seinen Lauf nahm. Baums Erkenntnis: Nach Gegentoren gehe bei Schalke "direkt der Kopf nach unten und die Selbstzweifel starten".

Bild: imago images / Christian Schroedter

Er wolle daher kein "hinten dicht, erstmal absichern, Beton anrühren" mehr bei seiner Mannschaft sehen. Aussicht auf Besserung versprach in der Länderspielpause zuletzt der 5:1-Testspielsieg der Schalker über Zweitligist Paderborn. Besonders positiv in Erscheinung trat dabei Mark Uth, der drei Tore erzielte und zuletzt den Nachfolger von David Wagner in höchsten Tönen lobte.

"Das packt der Trainer meiner Meinung nach sehr gut an", erklärte Uth in der Sport Bild am Mittwoch. Baum vermittele den Spielern einerseits sein großes taktisches Wissen, "er hält es derzeit aber noch so simpel wie möglich, damit wir am Anfang nicht überfordert sind".

Inwiefern Baums Maßnahmen erste Früchte tragen können, wird sich am kommenden Sonntag herausstellen. Dann treffen die seit 19 Bundesligaspielen in Folge sieglosen Schalker zum Abschluss des 4. Spieltags auf Union Berlin (ab 18 Uhr im LIVE-TICKER ).

Neuzugang Kilian Ludewig spricht über Last-Minute-Transfer zu Schalke 04

Kilian Ludewig hat im Interview mit den Ruhrnachrichten die Hintergründe seiner Leihe zu Schalke 04 verraten. Nur wenige Minuten vor Schließung des Transferfensters hatte ihn der Bundesligist als Neuzugang vorgestellt. "Dieser Tag war wirklich sehr aufregend. Mittags kam der Anruf und abends war klar, dass ich wechseln wollte", so der 20-Jährige.

Da freut sich jemand auf seinen neuen Club 🤳🏽😌 #S04 | 🔵⚪️ | #DeadlineDay pic.twitter.com/2JfccZsJv2 — FC Schalke 04 (@s04) October 5, 2020

Ludewig ist für eine Saison von Red Bull Salzburg ausgeliehen worden (ohne Kaufoption). Doch schon vor zwei Jahren habe sich Jugendtrainer Norbert Elgert (63) um den Rechtsverteidiger bemüht. "Was keiner weiß: Schon vor zwei Jahren hat mich der Verein kontaktiert", so Ludewig, der sich damals allerdings für einen Verbleib in Salzburg entscheiden sollte.

Auch Ex-Schalker McKennie positiv getestet: Juventus in "treuhänderischer Isolation"

Der italienische Meister meldet einen weiteren Coronafall. Wie der Verein mitteilte, wurde der ehemalige Bundesligaprofi Weston McKennie im Rahmen der obligatorischen Kontrollen positiv auf COVID-19 getestet. Bereits am Dienstag hatte dessen Vereinskollege Cristiano Ronaldo im Kreise der portugiesischen Nationalmannschaft ein positives Testergebnis erhalten.

Bild: Getty Images

Beide betroffenen Spieler befinden sich in strikter häuslicher Quarantäne, die restliche Mannschaft begibt sich gemäß Hygieneprotokoll in eine sogenannte "treuhänderische Isolation". Damit dürfen die restlichen Profis normal am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen, Kontakte außerhalb der eigenen Gruppe sind aber strikt verboten. Somit können sie sich laut Protokoll eigentlich nur zu Hause, isoliert im Hotel oder auf dem Trainings- und Spielgelände aufhalten.

Die gleiche Regelung gilt für das U23-Team des italienischen Rekordmeisters, da deren Trainer Lamberto Zauli sich ebenfalls mit Corona infiziert hat. Die Profimannschaft bestreitet ihr drittes Saisonspiel am Samstag (20.45 Uhr) beim FC Crotone.

Quelle: SID

Schalke 04: Die nächsten S04-Spiele im Überblick