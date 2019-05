Daniel Farke und Norwich City holen den Meistertitel in der 2. englischen Liga

Norwich City hat nach dem vorzeitigem Aufstieg nun auch den Meistertitel klargemacht. Das Team von Daniel Farke gewann gegen Aston Villa knapp.

Der deutsche Teammanager Daniel Farke hat sich mit dem englischen Zweitligisten nach dem vorzeitigen Aufstieg in die Premier League am letzten Spieltag auch den Meistertitel in der gesichert.

Norwich gewann das letzte Saisonspiel bei Aston Villa 2:1 (1:1) und beendete die Saison mit 94 Punkten. Der zweite direkte Aufsteiger, , kam nach einem 2:2 (0:1) bei Stoke City auf 89 Zähler.

Norwich City: Frühere -Spieler für Aufstieg veantwortlich

Der frühere Schalker Teemu Pukki (7.) und Mario Vrancic (86.), der unter anderem für den und gespielt hatte, schossen die Tore für die Kanarienvögel. Der Finne Pukki sicherte sich mit 29 Treffern die Torjägerkanone.

Den dritten Aufstiegsplatz in die Premier League spielen , , Aston Villa und Derby County in einer Endrunde mit Halbfinals und Endspiel untereinander aus.