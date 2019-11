Schalke 04, News und Gerüchte: Salif Sane fehlt drei bis vier Monate, Wagner spricht von besonderem Sieg

Salif Sane wird Schalke 04 lange fehlen, der Ausfall trübt die Freude über den für David Wagner besonderen Sieg in Augsburg. Alle News zu S04.

Die Stimmung beim war nach dem wichtigen und hart erkämpften Sieg in Augsburg eigentlich gut, der lange Ausfall von Salif Sane trübt die Freude allerdings.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Innenverteidiger wird den Königsblauen nämlich monatelang fehlen, wie nun offiziell bekannt ist.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 vom Dienstag.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

FC Schalke 04: Dienstag ist trainingsfrei

Auf dem Trainingsgelände des FC Schalke 04 ruht am heutigen Dienstag der Ball.

Die Profis um Coach David Wagner haben trainingsfrei.

Salif Sane fehlt Schalke 04 drei bis vier Monate

Schalke 04 muss "drei bis vier Monate" ohne Salif Sane auskommen. Das teilte der Bundesligist nach der erfolgreichen Operation des 29-Jährigen am Montag in Augsburg mit. Der Innenverteidiger steht Trainer David Wagner somit erst zur Rückrunde wieder zur Verfügung.

Sane hatte sich beim 3:2 (1:1) beim bei einem Zusammenprall mit Florian Niederlechner (5.) einen Korbhenkelriss des Außenmeniskus am linken Knie zugezogen. Kreuzband, Innen- und Außenband wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

"Es handelt sich um eine schwerwiegendere Verletzung, er wird längerfristig ausfallen", hatte Wagner bereits kurz nach der Begegnung gesagt. Die Schalker müssen bereits mehrere Wochen auf Innenverteidiger Benjamin Stambouli wegen eines Fußwurzelbruches verzichten.

Schalke 04: David Wagner spricht von besonderem Sieg in Augsburg

Trainer David Wagner stuft den 3:2-Erfolg von Schalke 04 beim FC Augsburg am letzten Sonntag sehr hoch ein.

"Das war ein besonderer Sieg, weil wir so ein schwieriges Spiel noch nicht zusammen gespielt haben“, sagte Wagner nach der Partie.

Schalke-Trainer David Wagner schwärmt von Amine Harit

Mit seinem Treffer nach 84. Minuten schoss Amine Harit Schalke 04 in Augsburg zum Sieg. Im Anschluss schwärmte Trainer David Wagner von den Qualitäten des offensiven Mittelfeldspielers.

"Viele reden jetzt über dieses Tor, das war natürlich super. Aber wie der Junge arbeitet und mit verteidigt, da geht mir als Trainer das Herz auf", lobte der Coach. "Er zeigt Herz, er fightet. Das war klasse von ihm und von der gesamten Mannschaft."

Gegen den FCA erzielte der Marokkaner bereits seinen fünften Saisontreffer. Hinzu kommen zwei Assists.

Schalke 04: Große Geste nach Sieg in Augsburg

Nach dem Sieg in Augsburg (3:2) versammelte sich das komplette Team des FC Schalke 04 in der Kabine und richtete eine Videobotschaft an den verletzten Salif Sane. Erst wandte sich Amine Harit auf französische an den Innenverteidiger, bevor auch Kapitän Alexander Nübel das Wort ergriff und dem Abwehrchef alles Gute wünschte.

Nach Schlusspfiff betonte Harit zudem, dass er Sane noch bei seiner Auswechselung ein Versprechen gab. "Sane und ich sind auch neben dem Platz sehr eng. Ich habe zu ihm gesagt: Wir gewinnen das Spiel für dich! Er ist stark, er wird zurückkommen."

: Die nächsten Spiele des FC Schalke 04