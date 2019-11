Schalke 04, News und Gerüchte: Tedesco lehnte Bundesliga-Angebote ab und bleibt S04-Fan

Russland statt Deutschland. Trotz Angeboten aus der Bundesliga entschied sich Ex-Schalker Domenico Tedesco für ein Engagement bei Spartak Moskau.

Nach dem 3:3-Remis gegen ärgert man sich beim über die verlorenen Punkte. Mit 19 Zählern nach elf Spielen ist Königsblau tabellarisch dennoch im Soll.

Am heutigen Montag hat sich Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco im kicker erstmals ausführlich zu seinem Aus im Ruhrgebiet geäußert. Dabei betont er, immer Schalke-Fan zu bleiben.

Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco: "Hätte auch in der arbeiten können"

Domenico Tedesco hatte nach seinem Aus beim FC Schalke 04 weitere Angebote aus der Bundesliga. Im Interview mit dem kicker verriet der Trainer, weshalb er sich dennoch für einen Wechsel zu nach entschieden hat.

"Ich hätte auch in der Bundesliga arbeiten können. Aber die Chance, bei einem so großen Klub im Ausland arbeiten zu können, ist reizvoll", erklärte der 34-Jährige. "Es geht für mich nicht darum, ob ich nun in Moskau von der Bildfläche verschwinde."

Was die Größe und Beliebtheit angeht, sieht Tedesco bei Spartak sogar Parallelen zum FC Bayern. "Das ist der größte und beliebteste Verein des weltweit größten Landes, eine absolute Hausnummer", macht der Ex-Schalker klar." Spartak ist für Russland, was in etwa der FC Bayern für ist."

Rund ein halbes Jahr nach seiner Entlassung auf Schalke verriet Tedesco zudem, dass das Aus "nicht spurlos an mir vorübergegangen" sei. "Es ist kein Geheimnis, dass ich mich dort sehr wohl gefühlt habe. Ich werde immer Schalke-Fan sein."

Schalke 04 nur mit Remis gegen Düsseldorf: Die Highlights im Video

Am 11. Spieltag der Bundesliga empfing der FC Schalke 04 das Team von Fortuna Düsseldorf.

Das sind die Highlights des 3:3 im VIDEO!

Domenico Tedesco über Schalke: "Habe nie am Potenzial gezweifelt"

Domenico Tedesco zeigt sich vom Aufschwung von Schalke 04 in dieser Saison der Bundesliga wenig überrascht. "Ich habe nie daran gezweifelt, dass in dieser Mannschaft Potenzial steckt", sagte der 34-Jährige dem kicker (Montagsausgabe): "Ich freue mich, dass dies nun immer deutlicher wird und die Jungs ihre Qualitäten zeigen."

Tedesco war angesichts der schwachen Leistungen in der Vorsaison im März als Schalker-Trainer entlassen worden, auch die Kaderzusammenstellung wurde damals viel kritisiert. Der neue Coach David Wagner setzt nun allerdings überwiegend auf Spieler, die schon in der vergangenen Spielzeit zum Team gehörten.

Nübel-Verbleib beim FC Schalke 04? David Wagner: "Haben alle Möglichkeiten"

Trainer David Wagner glaubt an einen Verbleib von Torwart Alexander Nübel beim FC Schalke 04. Im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF sagte er über seinen Schützling: "Ich würde mich wahnsinnig freuen, alle hier auf Schalke würden sich wahnsinnig freuen. Am Ende ist das eine Entscheidung, die der Alex zu treffen hat."

Nübels Vertrag auf Schalke läuft im kommenden Sommer aus. Schon länger wird der 23-Jährige deshalb mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Wagner rechnet sich trotzdem gute Chancen aus, dass Nübel auch nach dieser Saison für die Knappen aufläuft.

"Das ist nicht nur ein guter Torwart, das ist auch ein ganz cleveres Bürschchen, der überlegt sich diese Geschichte, und ich bin mir sicher, dass wir alle Möglichkeiten haben, dass er weiter bei uns spielt. Wir werden es sehen", erklärte 48-Jährige.

FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf teilen sich die Punkte

Rouwen Hennings hat mit einem Dreierpack Fortuna Düsseldorf einen Punkt bei Schalke 04 gerettet. In der 85. Minute traf der Fortuna-Torjäger zum 3:3 (0:1)-Endstand und krönte damit seine starke Leistung.

Schalke verliert seinerseits ein wenig den Schwung und musste trotz dreimaliger Führung Punkte liegen lassen. Die Königsblauen haben nur eines ihrer vergangenen fünf Ligaspiele gewonnen. Dennoch bleibt die Mannschaft von Trainer David Wagner in der erweiterten Spitzengruppe. Die Fortuna sammelte dank Hennings einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

