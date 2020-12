Rummenigge über Schalke: Da könnten auch Guardiola und Mourinho nichts machen

Die Lage beim FC Schalke 04 bessert sich einfach nicht. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge schaut mit Sorge auf den einstigen Rivalen.

Karl-Heinz Rummenigge hat sich zur komplizierten Situation des geäußert. "Der Verein ist in einer sehr problematischen Lage. Es ist unglaublich schwer, da Ruhe rein zu bekommen. 29 Spiele nicht zu gewinnen, ist Wahnsinn", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern im Sport1-Doppelpass.

Die Schalker unterlagen am Samstag auch im ersten Spiel nach der Entlassung von Manuel Baum unter Interimstrainer Huub Stevens mit 0:1 gegen Arminia Bielefeld und belegen mit jämmerlichen vier Punkten nach 13 Spieltagen den letzten Tabellenplatz.

Rummenigge: "Das wird alles nicht funktionieren"

Rummenigge könnte sich als neuen Schalke-Trainer beispielsweise Ralf Rangnick vorstellen, sagte aber angesichts der hoffnungslosen Lage der Königsblauen auch: "Da kannst du Guardiola und Mourinho holen, das wird alles nicht funktionieren."

Sportvorstand Jochen Schneider steht sinnbildlich für die Misere auf Schalke und entsprechend in der Kritik. Rummenigge empfindet fast schon Mitleid für Schneider. "Jochen Schneider hat ein schweres Erbe angetreten, die finanzielle Problematik war schon da. Er ist ein ruhiger Mann, der arme Kerl kann nichts dafür. Es braucht jetzt einen Befreiungsschlag. Der Verein war schon vor 2020 in einer negativen Spur", so der 65-Jährige.