FC Schalke 04: Alexander Zorniger soll wohl Trainer bei S04 werden

Präsentiert der FC Schalke 04 schon bald einen neuen Trainer? Mit Alexander Zorniger soll ein früherer Bundesliga-Coach zu S04 kommen.

Der aktuell vereinslose Alexander Zorniger soll offenbar im kommenden Jahr neuer Trainer des werden. Das berichtet Sky am Sonntag unter Berufung auf eigene Quellen.

Während einer Live-Schalte wurde S04-Reporter Dirk große Schlarmann von einer namentlich nicht genannten Quelle mit den Worten kontaktiert: "Zorniger kommt als Trainer." Eine Bestätigung seitens des Vereins steht noch aus. Allerdings hatte bereits zuvor die Bild-Zeitung den 53 Jahre alten Ex-Trainer von mit den Königsblauen in Verbindung gebracht.

Zuletzt hatte Zorniger nach seiner Entlassung in Leipzig und beim den Weg ins Ausland gesucht und war knapp drei Jahre lang Cheftrainer von Bröndby in . Mit dem dänischen Top-Klub holte Zorniger 2018 den nationalen Pokal, wurde in der darauffolgenden Saison jedoch nach drei sieglosen Spielen in Folge entlassen.

Gleiches widerfuhr ihm in Leipzig, als er die Roten Bullen zunächst zu zwei Aufstiegen führte, nach einer weniger erfolgreichen Debütsaison in der 2. Liga aber schnell entlassen wurde. Anschließend übernahm er im Sommer 2015 für Huub Stevens beim VfB Stuttgart, holte mit den Schwaben in 15 Spielen jedoch lediglich 16 Punkte. Auf Zorniger folgte beim VfB Jürgen Kramny, am Ende stieg Stuttgart trotz allem ab.

Schalke 04: Schneider hat einen Namen im Kopf

Am Samstag vor der 0:1-Niederlage von Schalke 04 gegen Kellerkonkurrent Arminia Bielefeld hatte Sportvorstand Jochen Schneider bereits bestätigt, einen Namen für die Nachfolge von Huub Stevens im Kopf zu haben.

Stevens hatte sich bereit erklärt, nach der Entlassung von Manuel Baum am vergangenen Freitag interimistisch die letzten beiden Spiele des Jahres in der gegen Bielefeld und im gegen den SSV Ulm (Regionalliga Südwest) zu begleiten.

Ob er darüber hinaus weiter als Schalke-Trainer fungieren werde, ließ der Schalker Jahrhunderttrainer zwar stets offen, doch gilt dieses Szenario auch aufgrund des Gesundheitszustandes des Schalker Aufsichtsratsmitglieds als unwahrscheinlich.

Stevens war aufgrund von Herzproblemen 2016 bereits als Interimstrainer von zurückgetreten und fungierte seitdem lediglich als Co-Trainer bei Roda Kerkrade oder als zeitlich begrenzte Interimslösung auf Schalke.

Schalke 04: Zorniger, Fink, Grammozis und Funkel als Trainerkandidaten

Zorniger und Schneider verbindet hingegen eine gemeinsame Vergangenheit beim VfB Stuttgart. Dort war Zorniger Co-Trainer unter Markus Babbel in der Saison 2008/09, während Schneider bei den Schwaben von 1999 bis 2015 als Sportdirektor fungierte. Der 50 Jahre alte S04-Sportvorstand soll Zorniger bereits im September nach der Entlassung von David Wagner als Trainerkandidat auf dem Zettel gehabt haben.

An Zornigers Stelle kam jedoch Baum, der in seiner kurzen Zeit auf Schalke nur vier Punkte aus zehn Spielen in der Bundesliga holte. Einziges Positiverlebnis war der 4:1-Sieg im Pokal über den 1. FC Schweinfurt. Am vergangenen Freitag zog der Revierklub dann die Konsequenzen aus der anhaltenden sportlichen Talfahrt und entließ den 41-Jährigen.

In den Tagen zuvor kursierte bereits der Name Friedhelm Funkel als potenzieller Nachfolger. Der Fußball-Rentner, der nach seiner Entlassung bei in der vergangenen Saison seine Trainerkarriere für beendet erklärt hatte, wollte jedoch von der Stichhaltigkeit dieser Gerüchte nichts wissen.

"Es gibt überhaupt keinen Kontakt. Ich bin und bleibe Rentner", so der 67-Jährige im Express. Bei ran schloss er ein Engagement jedoch zumindest nicht aus: "Ich habe lediglich gesagt, dass alles offen ist und wir letztlich über ungelegte Eier sprechen. Ich will erstmal abwarten, ob Schalke 04 sich überhaupt bei mir meldet."

Neben Zorniger, der aktuell noch mit seiner Familie in Dänemark lebt, und Funkel gelten außerdem nach Angaben von Sport1 Ex-HSV-Trainer Thorsten Fink und Ex-Darmstadt-Trainer Dimitrios Grammozis als Kandidaten bei den Königsblauen.