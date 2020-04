Schalke 04, News und Gerüchte: Amine Harit spricht über seine Zukunft, Jefferson Farfan erinnert sich an seine S04-Zeit

Amine Harit hat sich zu seiner Karriereplanung geäußert und Jefferson Farfan erinnert sich an seine Zeit auf Schalke. Hier gibt's alle S04-News.

Beim bereitet man sich auf den geplanten -Neustart Anfang Mai vor. Doch auch abseits des Platzes gibt es beim Bundesligisten jeden Tag Neuigkeiten.

Amine Harit hat in einem Interview über seine weiteren Karrierepläne gesprochen: Für ihn gibt es nur wenige bessere Vereine als Schalke.

Und auch Jefferson Farfan, jüngst erst vom spanischsprachigen Twitter-Account des Vereins geehrt worden, findet lobende Worte für die Königsblauen.

Die Polizeigewerkschaft hat derweil wegen der geplanten Durchführung von Geisterspielen Bedenken und warnt vor einem möglichen Fanauflauf vor den Stadiontoren.

Jefferson Farfan mit emotionalen Worten über seine Zeit bei Schalke 04

Der ehemalige peruanische Nationalspieler Jefferson Farfan hat sich auf Instagram an seine Zeit bei Schalke 04 in der Bundesliga erinnert. "Es war mir eine Ehre, einen so großartigen Verein wie S04 zu repräsentieren", schrieb der 35-Jährige am Samstag.

Zuvor war sein Siegtor im Auswärtsspiel bei in der Saison 2011/12 von der spanischsprachigen Twitter-Präsenz des Vereins zum schönsten Tor des vergangenen Jahrzehnts gewählt worden.

"Es waren sieben wundervolle Jahre, in denen ich einigen großartigen Spielern begegnet bin", betonte Farfan, der zwischen 2008 und 2015 insgesamt 228 Einsätze für Schalke absolviert hatte: "Auch die tollen Fans haben uns nie aufgehört, zu unterstützen."

Im Sommer 2015 wechselte Farfan zu Al-Jazira in die Vereinigten Arabischen Emirate: "Ich bin froh, dass sich meine Anstrengungen und die Liebe, die ich für den Klub, die Fans und meine ehemaligen Teamkollegen habe, in Anerkennung widerspiegeln", fügte Farfan hinzu: "Vielen Dank an alle Fans für so viel Liebe. Glück auf!"

FC Schalke 04: Amine Harit spricht über seine Zukunft

Amine Harit hat in einem Interview über seine Karriereplanung gesprochen und durchblicken lassen, dass es für ihn nur wenige bessere Vereine als den FC Schalke 04 gibt. "Ich möchte das Maximum tun und keine Grenzen setzen, ich möchte einfach weiter Fortschritte machen. Ich habe noch enormen Verbesserungsbedarf", sagte Harit dem französischen Magazin Onze Mondial .

Er betonte allerdings: "Natürlich möchte ich in den besten Klubs der Welt spielen, in den besten vier bis fünf Klubs der Welt, Titelanwärter sein, Titel gewinnen, Spuren hinterlassen, das ist sicher", so der 22-Jährige, der erst im Dezember seinen Vertrag bis 2024 verlängert hatte.

"Medien, Stadion, Infrastruktur, um etwas Besseres zu finden, musst du zu den sechs bis sieben besten Klubs der Welt", erklärte Harit, der hinzufügte: "Es gibt drei bis vier in , fünf bis sechs in . In ist für mich nur größer als Schalke. Diese Klubs sind diejenigen, nach denen man suchen muss."

Bundesliga - Polizeigewerkschaft warnt vor Fanauflauf bei Geisterspielen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat wegen der geplanten Durchführung von Geisterspielen in der Bundesliga Bedenken. "Die Stadien werden zu einem potenziellen Ziel von Fans, die ihr Team unterstützen wollen. Das wäre verheerend", sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende Jörg Radek der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung . Es dürfe wegen der Corona-Pandemie "nicht zu großen Menschenansammlungen vor den Stadiontoren kommen. Das ist nicht nur verboten, es wäre unverantwortlich."

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte am Donnerstag ihr Konzept für eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga und vorgestellt. Dieses sieht Geisterspiele vor - schon am 9. Mai könnte es weitergehen.

