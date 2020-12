Schalke 04: Ozan Kabak teilt S04 angeblich Wunsch für Wintertransfer mit

Der Abschied von Ozan Kabak von Schalke wird immer konkreter. Nun soll der Türke S04 wohl von seinem Wechselwunsch im Winter unterrichtet haben.

Ozan Kabak hat Schalke 04 angeblich darüber in Kenntnis gesetzt, den Klub noch im Winter verlassen zu wollen. Dies berichtet die italienische Tuttosport. Als Abnehmer wird mit der auch ein Klub von der Zeitung gehandelt.

Der 20-Jährige, der bei den kriselnden Königsblauen abgesehen von einer Vier-Spiele-Sperre zum Stammpersonal zählt, könnte dringend benötigtes Geld in die klammen Kassen spülen. Laut Corriere dello Sport bietet Milan 20 Millionen Euro inklusive Boni für den Türken, um dessen Wechsel in die Lombardei zu realisieren. Bereits in der vergangenen Transferperiode hatten die Italiener Interesse signalisiert.

Schalke 04: Kabak noch bis 2024 unter Vertrag

Der Aufsichtsrat und Vorstand der Königsblauen sollen offenbar mit dem Angebot für Kabak zufrieden sein, der im Sommer 2019 für 15 Millionen Euro vom nach Gelsenkirchen wechselte. Kabaks Vertrag läuft auf Schalke noch bis 2024, die hohen Erwartungen konnte der hochbegabte Verteidiger allerdings nur in Ansätzen erfüllen.

"Es ist bekannt, dass wir aufgrund unserer zwar stabilen, aber dennoch nicht rosigen Finanzsituation keine großen Sprünge machen können", sagte Sportchef Jochen Schneider Mitte November der Sport Bild und deutete an, dass Notverkäufe im Winter nicht ausgeschlossen sind, um die finanzielle Situation zu verbessern. Im Sommer musste S04 bereits eine Landesbürgschaft in Höhe von kolportierten 40 Millionen Euro in Anspruch nehmen.