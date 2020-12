Schalke 04: Kabak drängt wohl auf Abschied, Caligiuri spricht über gescheiterte Verlängerung - Alle News und Gerüchte zu S04 heute

Ozan Kabak drängt angeblich auf einen Transfer. Daniel Caligiuri spricht über die gescheiterte Vertragsverlängerung. Alle News rund um S04 heute.

Angesichts der aktuellen Krisenlage beim scheint Innenverteidiger Ozan Kabak den Verein offenbar verlassen zu wollen. Einem italienischen Medienbericht zufolge strebt der 20-Jährige einen Wechsel in der kommenden Transferperiode an.

Derweil spricht Daniel Caligiuri über seine Zeit auf Schalke sowie die gescheiterte Vertragsverlängerung in der vergangenen Saison.

Außerdem: Schalke-Keeper Frederik Rönnow droht gegen (Sonntag, 18 Uhr im LIVE-TICKER) auszufallen.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am heutigen Freitag.

FC Schalke 04: Ozan Kabak drängt wohl auf Abschied

Der Abgang von Schalke-Innenverteidiger Ozan Kabak rückt offenbar näher. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, bemüht sich die weiterhin intensiv um eine Verpflichtung des 20-Jährigen im Januar. Im Raum steht dabei eine Ablösesumme von weniger als 15 Millionen Euro.

Bereits in der zurückliegenden Transferperiode war die AC Mailand an Kabak dran. Damals scheiterte der Wechsel nach Bild-Informationen an zu hohen Forderungen der Schalker Verantwortlichen um Sportvorstand Jochen Schneider.

Nun scheinen die Erfolgsaussichten höher zu sein, jedoch nicht nur aufgrund der angespannten finanziellen Situation auf Schalke. Laut Gazzetta dello Sport soll Kabak, dessen Vertrag auf Schalke noch bis 2024 läuft, selbst nun zu einem Wechsel tendieren. Ausschlaggebend hierfür sei die derzeitige sportliche Krise.

Bild: depophotos

FC Schalke 04 - Daniel Caligiuri über gescheiterte Vertragsverlängerung: "Gespräche wurden auf Eis gelegt"

Der ehemalige Schalke-Profi Daniel Caligiuri hat im exklusiven Interview mit Goal und SPOX über die gescheiterte Vertragsverlängerung bei den Königsblauen gesprochen.

"Das war kompliziert, abgelehnt habe ich aber nichts. Ich hatte ein Vertragsangebot von Schalke vorliegen, die Gespräche wurden aber wegen Corona abgebrochen und auf Eis gelegt. Anschließend kam nichts mehr zu Stande", sagte der 32-Jährige. Im Sommer wechselte Caligiuri nach Ablauf seines Vertrags schließlich nach Augsburg.

Trotzdem betonte der Italiener, dass er die dreieinhalb Jahre bei S04 durchaus genossen hat. "Ich hatte eine super Zeit auf Schalke und habe mich dort immer sehr wohlgefühlt, bin aber auch kein Typ, der sich vor Veränderungen scheut. Als dann einige spannende Optionen aufkamen und sich die Gespräche mit den FCA-Verantwortlichen um Stefan Reuter, Michael Ströll und Heiko Herrlich extrem positiv intensivierten, habe ich das aus voller Überzeugung gemacht", so Caligiuri weiter.

Bild: imago images / Jan Huebner

Schalke 04 droht Ausfall von Rönnow: Muss bei S04 jetzt die Nummer drei ins Tor?

Dem FC Schalke 04 droht neues Ungemach: Nach dem Personalbeben in der Vorwoche und der erneuten Klatsche im Spiel gegen müssen die Königsblauen möglicherweise im Spiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (ab 18 Uhr im LIVE-TICKER) auf ihren dritten Torhüter zurückgreifen.

Stammtorhüter Frederik Rönnow, der von Trainer Manuel Baum zuletzt zur Schalker Nummer eins erklärt wurde, fehlte sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag im Training.

Bild: imago images / Team 2

Neuer sorgt sich um Ex-Verein Schalke: "Bin traurig, diese Entwicklung mitzuerleben"

Nationaltorhüter Manuel Neuer macht sich Sorgen um seinen ehemaligen Verein. "Schalke ist der Klub, bei dem ich groß geworden bin. Ich habe dort 20 Jahre gespielt und bin traurig, diese Entwicklung mitzuerleben", sagte der 34-Jährige dem Nachrichtenportal t-online mit Blick auf den Tabellenletzten Schalke 04 und fügte hinzu: "Ich hoffe, dass es bald wieder aufwärts geht."

Neuer, der seit 2011 für Bayern München spielt, wurde in Gelsenkirchen geboren und entwickelte sich auf Schalke zum Fußballprofi.

Bild: imago images

