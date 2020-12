Schalke 04 droht Ausfall von Rönnow: Muss bei S04 jetzt die Nummer drei ins Tor?

Sportlich hat Schalke große Probleme und auch personell sieht es bei den Knappen vor dem Spiel gegen Leverkusen nicht gut aus.

Dem droht neues Ungemach: Nach dem Personalbeben in der Vorwoche und der erneuten Klatsche im Spiel gegen müssen die Königsblauen möglicherweise im Spiel gegen am Sonntag (ab 18 Uhr im LIVE-TICKER) auf ihren dritten Torhüter zurückgreifen.

Stammtorhüter Frederik Rönnow, der von Trainer Manuel Baum zuletzt zur Schalker Nummer eins erklärt wurde, fehlte sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag im Training.

Schalke 04: Rönnow und Fährmann sind verletzt

Wie die Bild-Zeitung berichtet, habe sich der 28 Jahre alte Schlussmann, der auf Leihbasis von im Sommer und im Gegenzug für Markus Schubert nach Gelsenkirchen kam, einer MRT-Untersuchung aufgrund einer Zerrung im hinteren Oberschenkel unterziehen müssen.

Der Einsatz Rönnows stehe auf der Kippe, schreibt auch der kicker. Sollte Rönnow ausfallen, käme der bereits 35 Jahre alte Michael Langer wohl zu seinem Pflichtspieldebüt für die Schalker. Der Österreicher kam 2017 vom IFK Norrköping zu S04 und wechselt seitdem immer wieder zwischen Ersatzbank und Tribüne.

Weil aber Rönnows Ersatzmann Ralf Fährmann ebenfalls bis auf Weiteres mit einer Knieverletzung ausfällt, könnte nun Langers große Stunde im Schalker Gehäuse schlagen. Eine dankbare Aufgabe wird das jedoch nicht.

Schalke stellt mit 28 Gegentreffern in erst neun Spielen die aktuell schlechteste Defensive der und "jagt" zudem den Negativrekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66. Damals verlor der Berliner Klub in seiner einzigen Bundesligaspielzeit 31 Spiele in Folge. Schalke steht aktuell bei 25.