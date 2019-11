Schalke 04, News und Gerüchte: Marokko-Trainer watscht Amine Harit ab, Ahmed Kutucu soll für die Türkei debütieren

Für Amine Harit gibt es deftige Kritik aus der Heimat und für Alexander Nübel ein Lob vom Titan persönlich. Alle S04-News.

Schalkes Amine Harit blüht bei den Königsblauen in der laufenden Spielzeit bislang richtig auf. Während er selbst sich so nach eigenen Angaben für einen Top-Klub empfehlen möchte, kriegt er aus der marokkanischen Heimat eine deutliche Ansage von Nationaltrainer Vahid Halilhodzic.

Ein Fall für die deutsche Nationalmannschaft soll dafür auf Sicht Alexander Nübel werden. Jedenfalls hält Oliver Kahn große Stücke auf den Schalker Kapitän. Und auch Ahmed Kutucu winkt das Debüt für die türkische A-Auswahl.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum vom Freitag.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Ahmed Kutucu winkt A-Länderspieldebüt für die

Nach der geschafften Qualifikation für die EM-Endrunde 2020 wird der türkische Nationaltrainer Senol Günes für das abschließende Gruppenspiel gegen Andorra Änderungen in seinem Kader vornehmen. Er kündigte am Donnerstagabend im Anschluss an das 0:0 gegen Island in Istanbul an, unter anderem Stürmer Ahmed Kutucu von Bundesligist Schalke 04 in das Aufgebot holen zu wollen.

"Gegen Andorra wird Enes Ünal spielen", sagte Günes. "Dann gibt es da noch Ahmed Kutucu und einige andere Spieler, die ich nominieren werden. Ich muss sie mir anschauen." Es gehe für ihn darum, Alternativen für die Flügel und das Sturmzentrum zu testen.

Marokko-Trainer Halilhodzic watscht Schalkes Amine Harit ab

Durchaus überraschend schaffte es Schalkes Spielgestalter Amine Harit nicht in den marokkanischen Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Mauretanien und Burundi. Nationaltrainer Vahid Halilhodzic erläuterte die Nichtberücksichtigung des formstarken -Legionärs im Rahmen einer Pressekonferenz – und fand dabei deutlich Worte.

Halilhodzic kritisierte Harits letzte Auftritte bei der Nationalelf. Er sagte: "Harit hat die Gelegenheit bekommen und gespielt. Ich war mit seiner Leistung und seinem Engagement nicht zufrieden. Seitdem er hier ist, hat er noch nichts gezeigt!" Und der 67-Jährige legte noch nach: "Wenn er nicht spielt, tut er alles, um zurück zu seinem Verein zu kommen. Er ist nur daran interessiert, dass er spielt. Ich kann keine Garantie geben."

Worte, die auf Schalke auf Unverständnis stoßen. Sportvorstand Jochen Schneider erklärte in der Bild: "Das gehört sich nicht! Ich lasse es nicht zu, dass sich jemand so schlecht über einen Spieler von Schalke 04 äußert! Es ist total unverständlich, dass er derart negativ über einen seiner besten Spieler spricht. Amine ist in einer überragenden Form, er kann den Unterschied machen und Spiele entschieden."



Schneider ergänzte: "Vielleicht sollte Herr Halilhodzic sich Gedanken machen, wie er bei der Nationalmannschaft eine Atmosphäre schafft, dass seine Top-Spieler auch Top-Leistungen abrufen, anstatt sich öffentlich über sie zu äußern."

Harit, der in der Jugend für Frankreichs Auswahlmannschaften auflief, absolvierte bislang sieben Länderspiele für Marokko. Während seine letzten Auftritte dort durchwachsen waren, gehört er auf Schalke zu den Gesichtern des Aufschwungs in dieser Saison. In 13 Pflichtspielen erzielte er fünf Tore und lieferte zudem vier Assists.

Schalke 04: Ozan Kabak schafft mit der Türkei die EM-Qualifikation

Die Türkei und Weltmeister Frankreich haben sich als siebter und achter Teilnehmer vorzeitig für die paneuropäische Endrunde der Fußball-EM 2020 (12. Juni bis 12. Juli) qualifiziert. Der Türkei genügte in Istanbul gegen Island ein torloses Remis, um mit 20 Punkten nicht mehr von den vorderen beiden Tabellenplätzen in der Gruppe H verdrängt werden zu können.

In einer Partie ohne große Höhepunkte erspielten sich die Türken die besseren Torchancen. -Angreifer Burak Yilmaz verfehlte mit einem Kopfball nur knapp das Tor (37.), nach dem Seitenwechsel segelte eine Flanke des 34-Jährigen nur knapp über die Torlatte. Fortuna Düsseldorfs Kaan Ayhan wurde in der 87. Minute für den ehemaligen Leverkusener Hakan Calhanoglu eingewechselt, Ozan Kabak (Schalke 04) kam nicht zum Einsatz.

Oliver Kahn sieht Schalke-Torwart Alexander Nübel perspektivisch in der DFB-Elf

Torwart-Legende Oliver Kahn sieht Schalke-Schlussmann Alexander Nübel als Mann der Zukunft im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Für einen Torwartwechsel sieht das designierte Vorstandsmitglied des FC Bayern aber aktuell keinen Grund.

"Seine Entwicklung verlief sehr schnell und beeindruckend. Er hat nicht nur Topleistungen bei Schalke gebracht, sondern ist jetzt schon mit 23 Jahren Kapitän", sagte Kahn im kicker -Interview über Nübel, der mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wird .

Kahn imponiere vor allem, dass Nübel schon in jungen Jahren Verantwortung übernimmt. "Beides, Leistung zu bringen und der Kapitänsrolle gerecht zu werden, ist für junge Spieler eine echte Herausforderung", erklärte Kahn.

Mit Blick auf die A-Nationalmannschaft sieht er in Nübel die Zukunft im deutschen Tor. "Er hat perspektivisch die Qualität dafür, aber momentan haben wir mit dem erfahrenen Welttorhüter Manuel Neuer einen absoluten Spitzentorwart und mit Marc-Andre ter Stegen auch einen Klassetorwart, der bei Barcelona exzellente Leistungen bringt."

Schalke 04: Amine Harit deutet Abschied an

Schalkes Amine Harit hat einen möglichen Abschied angedeutet. In einem Interview mit Canal+ gab der 22-Jährige zu, er wolle duch starke Leistungen auf sich aufmerksam machen.

"Ich versuche, mit Schalke weiter Fortschritte zu machen. Vielleicht wird dabei ein großer europäischer Klub auf mich aufmerksam", sagte der siebenmalige marrokanische Nationalspieler.

Harit wechselte im Sommer 2017 für acht Millionen Euro aus Nantes zu den Knappen. Bei den Königsblauen läuft sein Vertrag noch bis 2022.

