Schalke 04, News und Gerüchte: Mascarell lobt Kovac, Harit nicht für Marokko

Schalke-Mittelfeldmann findet lobende Worte für einen seiner Ex-Trainer, während Amine Harit in der Länderspielpause in Gelsenkirchen bleibt.

Bei Schalke 04 hat er sich mittlerweile zum Stammspieler gemausert, doch seine ersten fußballerischen Schritte in machte Mittelfeldspieler Omar Mascarell bei . Dort arbeitete er mit Niko Kovac zusammen, der kürzlich beim entlassen wurde.

Auch Schalke 04 muss während der Länderspielpause zahlreiche Profis für die Nationalmannschaften abstellen - aber nicht Amine Harit. Der Marokkaner wurde - trotz guter Form bei Königsblau - von seinem Verband nicht eingeladen - was die S04-Verantwortlichen freut.

Schalke-Profi Mascarell lobt Ex-Coach Niko Kovac

Mittelfeldspieler Omar Mascarell vom FC Schalke 04 hat sich positiv über seinen Ex- und den ehemaligen Trainer des FC Bayern München, Niko Kovac, geäußert. "Er war perfekt für mich", sagte Mascarell nun über Kovac im Interview mit der Sport Bild.

Mascarell spielte vor seinem Wechsel zu Schalke 04 im Sommer 2018 zwei Jahre lang für Eintracht Frankfurt und dem damaligen SGE-Coach Kovac. Vor allem die Unterstützung des Kroaten während seiner Eingewöhnungszeit in Deutschland lobte Mascarell.

"Er machte mich zu einem besseren Spieler, zu einer besseren Person", sagte der 26-Jährige weiter und schwärmt noch heute von seinem bislang größten Triumph, dem Gewinn des DFB-Pokals: "Unter ihm wurde ich DFB-Pokalsieger, ein unfassbar schöner Erfolg."

Mittlerweile zählt Mascarell zu den Stammspielern bei Königsblau. Sein erstes Jahr bei Schalke 04 war eher durchwachsen (elf Einsätze von Beginn an).

Schalke 04: Amine Harit nicht bei der Nationalmannschaft Marokkos

Obwohl Amine Harit in dieser Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam macht, verzichtet Marokkos Nationaltrainer Vahid Halilhodzic auf den 22-Jährigen bei den anstehenden -Qualifikationsspielen gegen Mauretanien (15. November) und in Burundi (19. November).

Die Gründe: Zum einen soll Halilhodzic unzufrieden mit Harits bisherigen Leistungen für Marokko sein. Zum anderen soll die Stimmung zwischen dem marokkanischen Verband und Schalke aktuell nicht die beste sein. Das deutete der Trainer in einem Interview mit dem französischen TV-Sender Canal+ an.

Wie die Bild dazu berichtet, habe sich S04 beschwert, dass Harit mit der Nationalmannschaft für zu wenig Spielzeit zu viel reisen müsse. Sportvorstand Jochen Schneider hielt sich diesbezüglich bedeckt. Der Zeitung sagte er: "Wir sind glücklich, dass Amine Harit hier geblieben ist und mal durchschnaufen kann. Aber wir wünschen ihm natürlich, dass er seinen tollen Fußball auch für Marokko spielen darf."

Harit gelangen in der bisherigen Spielzeit fünf Tore und zwei Vorlagen.

Schalke 04, eSports: LoL-Spieler "Upset" verlässt S04

Großer Verlust für das League-of-Legends-Team von Schalke 04: Starspieler Elias "Upset" Lipp und die Königsblauen gehen ab der kommenden Saison getrennte Wege. Wie Schalke am Dienstag bekannt gab, wird der Vertrag mit dem 19-Jährigen nicht verlängert.

"Elias hat sich während seiner Zeit auf Schalke enorm entwickelt und sein Werdegang ist ein hervorragendes Beispiel für die nachhaltige Arbeit, die Schalke 04 auch im eSport leistet" sagte Tim Reichert, Chief Gaming Officer.

Lipp ging seit Frühjahr 2017 für die Gelsenkirchener im Fantasy-Strategiespiel League of Legends (LoL) an den Start. Im Jahr darauf verlieh ihm der Spielehersteller Riot Games für seine starken Leistungen in der Sommersaison die Auszeichnung "Player of the Split". 2018 und 2019 erreichte "Upset" mit Schalke das Finale der Sommersaison der europäischen Top-Liga (LEC), das angepeilte Ziel der WM-Qualifikation blieb aber jeweils unerfüllt.

Schalke 04: Top-Talent Chem Campbell offenbar im Visier

Der FC Schalke 04 hat offenbar seine Fühler nach Chem Campbell von den ausgestreckt. Das berichtet die englische Seite footballinsider247.

Der 16-jährige Waliser, der aktuell für die U18 und U23 der Wolves spielt, kam im Ligapokal bereits in der ersten Mannschaft zum Einsatz. Dem Bericht zufolge wollen die Wanderers Campbell mit einem Profi-Vertrag ausstatten, sobald er 17 Jahre alt wird.

Neben den Königsblauen sollen auch Erzrivale sowie am Talent dran sein.

