Schalke 04 heute: Neururer sieht Knappen in Abstiegsgefahr, Matthäus kritisiert Derby-Auftritt gegen BVB - alle News und Gerüchte zu S04

Nach der Derby-Niederlage kritisiert Lothar Matthäus Schalke 04 scharf. Peter Neururer sieht den Klub derweil sogar in Abstiegsgefahr. Alle S04-News.

Beim ist und bleibt es auch nach dem 5. Spieltag in der weiter eine schwierige Situation. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum unterlag im Revierderby klar und verdient mit 0:3 (0:0). Am Ende verzeichneten die Gäste keinen einzigen echten Torschuss.

Lothar Matthäus kritisierte die Knappen für ihren Auftritt im Nachhinein scharf und sprach von einer "Bankrotterklärung". Ex-S04-Trainer Peter Neururer macht sich ebenfalls Sorgen und sieht den Klub sogar in Abstiegsgefahr.

Auf sich aufmerksam machte indes ein Schalke-Fan, der die Mannschaft im Signal Iduna Park unterstützt hatte. Er erhielt nun ein rührendes Angebot von Mike Büskens. Außerdem soll das kommende Bundesliga-Spiel gegen den vor 300 Zuschauern stattfinden.

Alle Schalke-News und -Gerüchte an diesem Dienstag findet Ihr hier bei Goal.

Peter Neururer: Schalke 04 wird bei Pleite gegen den VfB "mit Abstiegskampf konfrontiert"

Nach der Derby-Niederlage gegen Borussia Dortmund macht sich Peter Neururer Sorgen um Schalke 04 und sieht den Klub dabei sogar in Abstiegsgefahr. "Wenn es am Freitag im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart in die Hose geht, dann habe ich schlimme Befürchtungen", sagte der frühere Bundesliga-Trainer in einem Interview mit der WAZ.

"Schalke 04 wird, sollte es auch gegen den VfB schiefgehen, mit Abstiegskampf konfrontiert", führte Neururer aus: "Noch ist kein Abstand in der Tabelle zu erkennen, aber es gibt gewisse Tendenzen. Und diese Tendenzen nimmst du mit."

Mit der 3:0-Niederlage in Dortmund sei Schalke laut dem 65-Jährigen zuletzt noch glimpflich davongekommen. "Irgendwann musste es mal im Kasten klappern, das hatte sich angedeutet. Und ehrlich gesagt: Für mich war das kein Derby. Du kannst sicherlich gegen Borussia Dortmund verlieren, aber nicht so", konstatierte Neururer.

Dabei störte ihn vor allem die passive Herangehensweise der Mannschaft von Manuel Baum. Neururer betonte: "In solchen Spielen muss man sich wehren, alles reinhauen und auch selbst etwas probieren. Da muss auch mal ein langer Ball geschlagen werden, sonst komme ich hinten nämlich nicht raus. Da muss ich eben andere Mittel wählen, um das zu ändern."

FC Schalke 04 - Matthäus kritisiert S04-Derby-Auftritt gegen den BVB: "Bankrotterklärung"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat den kriselnden FC Schalke 04 für seine schwache Leistung beim 0:3 im Derby gegen Borussia Dortmund scharf kritisiert. Nach den in den vergangenen Monaten gezeigten Leistungen seien die Königsblauen "ein sicherer Abstiegskandidat", erklärte Matthäus in seiner Sky -Kolumne.

"Dass sie im so wichtigen Revier-Derby, dem Spiel der Spiele für Verein und Fans, überhaupt keine Chance hatten, ist eine Bankrotterklärung", führte er weiter aus. Nach erst fünf Spieltagen habe S04 noch ausreichend Zeit, um Punkte zu sammeln. "Zum jetzigen Zeitpunkt fragt sich nur: gegen wen?"

Seit saisonübergreifend 21 Spielen wartet Schalke in der Bundesliga auf einen Sieg. Eine Negativserie, die in der langen Historie von Deutschlands höchster Spielkasse einzig von Tasmania Berlin übertroffen (31 Partien in der Saison 1965/66) wird. Am Freitag wartet im Spiel gegen Aufsteiger Stuttgart die nächste Chance, den Bann zu brechen (ab 20.30 Uhr live auf DAZN ).

Laut Matthäus könne es das einzige Ziel der Saison sein, den Abstieg in die zweite Liga zu vermeiden: "Stand jetzt könnten das Mainz, Köln oder Bielefeld sein. Welch deprimierende und trostlose Aussicht für so einen großen und traditionsreichen Verein." Der Klub habe "nichts mehr von dem, was ihn immer ausgezeichnet hat. Keine Identifikationsfigur in kurzen Hosen und keinen Anführer im Anzug".

Der Sky -Experte vermisst einen Spieler, "an den man sofort denkt, wenn der Name Schalke fällt". Zudem fehle ein "Konzept auf und neben dem Platz. Keine Philosophie und kein Geld in der Kasse". Deshalb kommt er zu dem vernichtenden Fazit: "Wenn sich dort nicht bald alle zusammenreißen und vor allem die Spieler nicht verstehen, was sie Woche für Woche fabrizieren, dann wird aus diesem einst so stolzen Klub in sieben Monaten der Absteiger der Herzen."

Auch Schalke-Trainer Manuel Baum war mit dem Auftritt seiner Mannschaft im prestigeträchtigen Derby überhaupt nicht einverstanden: "Das ganze Thema mit Ball war einfach viel zu wenig. Wenn wir den Ball erobert hatten, dann konnten wir gar nicht so schnell schauen, wie der wieder weg war", sagte er bei Sky und begründete dies mit dem fehlenden Selbstvertrauen: "Das Hauptproblem gerade ist meiner Meinung nach der Kopf."

Schalke 04: Bundesliga-Spiel gegen VfB Stuttgart nur vor 300 Fans

Das Bundesliga-Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr auf DAZN) zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart wird aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens in Gelsenkirchen vor nur 300 Fans ausgetragen.

#S04 -Update: Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens in Gelsenkirchen wird auch das Heimspiel gegen den @VfB nur vor 300 Fans ausgetragen.



Mehr Details & Infos dazu hier ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) October 26, 2020

Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt die 7-Tage-Inzidenz des Coronavirus in Gelsenkirchen derzeit bei 140,2 und damit weit über dem Grenzwert von 50, der für eine Einstufung als "Risikogebiet" sorgt.

Schalke 04: Gerald Asamoah sendet eindringliche Warnung an den Bundesligisten

Ex-Angreifer Gerald Asamoah (42) hat sich zur Formkrise des FC Schalke 04 geäußert und davor gewarnt, die demnächst vermeintlich leichter werdenden Gegner in der Bundesliga nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. "Auf keinen Fall darf man nun denken, dass es in nächster Zeit automatisch besser wird, nur weil die Gegner in den kommenden drei Spielen nicht mehr Bayern, Leipzig und Dortmund heißen, sondern Stuttgart, Mainz und Wolfsburg", so der frühere deutsche Nationalspieler im kicker .

Die Schalker haben in dieser Saison erst einen einzigen Punkt ergattern können (1:1 gegen ) und stehen in den kommenden Wochen vor heiklen Prüfungen.

Asamoah selbst kickte 1999 bis 2010 für die Königsblauen. Für ihn seien Derbyniederlagen seinerzeit Indizien dafür gewesen, etwas ändern zu müssen. "Wenn wir früher ein Spiel nicht gewinnen konnten, hatte ich vor allem nach Derby-Niederlagen häufig das Gefühl, andere enttäuscht zu haben. Ich fühlte mich schlecht. Ich habe alles hinterfragt - allem voran meine eigene Leistung, aber auch den Zustand innerhalb der Mannschaft", so der 42-Jährige.

So hofft Asamoah weiterhin, dass bei S04 möglichst schnell die Trendwende eingeläutet wird: "Natürlich hatten auch wir damals unsere Krisenzeiten. Dann haben wir uns die Meinung gesagt, es wurde auch mal laut in der Kabine. In aller Regel haben wir so auch wieder die Kurve gekriegt."

Schalke 04: Mike Büskens bietet S04-Fan ein Treffen an

Beim Revierderby zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem FC Schalke 04 (3:0) fand sich unter den 300 zugelassenen Fans im Signal Iduna Park genau einer, der das Trikot von S04 trug. Diesem dankte Vereinslegende Mike Büskens nun mit einem emotionalen Post auf Instagram und machte ihm gleichzeitig ein rührendes Angebot.

"Am Besten hat mir heute beim Derby unser königsblauer Fan auf der Tribünen des Auswärtsstadions gefallen. Es ist schön, in diesen verdammt schwierigen Zeiten dieses Bekenntnis zum Club und seinen Werten zu sehen", schrieb der 52-Jährige.

"Ich würde ihm gerne etwas Persönliches aus meiner Schalker-Zeit schenken und ein Treffen arrangieren", fuhr Büskens fort und bot dem S04-Fan damit ein persönliches Kennenlernen an. Nach Informationen von RUHR24 wurde der Anhänger der Königsblauen bereits ausfindig gemacht.

