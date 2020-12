Schalke 04: Matthäus sieht S04 als "der Flop des Jahres", Mitarbeiter wechselt nach Liverpool - alle News und Gerüchte heute

2020 war nicht das Jahr des FC Schalke 04 - das sieht auch Lothar Matthäus so. Alle News und Gerüchte zu S04 findet Ihr hier in diesem Artikel.

Der bereitet sich auf die Spiele im neuen Jahr 2021 vor, am kommenden Wochenende geht es gegen . Mit an Bord ist ein neuer Trainer - Christian Gross. Er soll S04 wieder zurück in die Spur bringen.

Dagegen ist Schalke immer noch auf Rekordkurs - nämlich für die meisten Spiele ohne Sieg. Der Ex-Kapitän des bisherigen Rekordhalters Tasmania Berlin äußerte sich nun dazu.

Außerdem: Der FC Schalke 04 muss den Abgang seines Leiter der Reha verkraften.

Und: Für Lothar Matthäus ist S04 "der Flop des Jahres".

Schalke 04, alle News und Gerüchte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Schalke 04: Knackt S04 den Tasmania-Rekord? Ex-Kapitän ist unbesorgt

Nur noch zwei Spiele ohne Sieg und Schalke zieht mit Tasmania Berlin gleich: S04 hätte dann seit 31 Spieltagen in der kein Spiel mehr gewonnen. Der Negativrekord, vermeintlich für die Ewigkeit, wackelt.

Sollte Schalke die Berliner aber sogar noch übertreffen, wäre das für den ehemaligen Tasmania-Kapitän Hans-Günter Becker "völlig gleich". "So scharf sind wir auf diesen Negativrekord auch nicht", sagte der 82-Jährige der dpa.

Außerdem hätte Tasmania "ja noch ein paar andere" Negativrekorde. "Da können wir einen abgeben", sagte Becker. Die Berliner kassierten damals 28 Niederlagen, 118 Gegentore und erzielten nur 15 eigene Treffer.

Schalke steht nach 13 Spieltagen bei vier Unentschieden und neun Niederlagen, bei einem Torverhältnis von 8:36.

Schalke 04: Dr. Andreas Schlumberger wechselt zum

Schalke 04 muss sich einen neuen Leiter Reha suchen. Dr. Andreas Schlumberger hatte dieses Amt seit Beginn des Jahres 2020 inne, wechselt nun aber zum FC Liverpool um den deutschen Cheftrainer Jürgen Klopp.

Mit Klopp hatte Schlumberger bereits drei Jahre lang bei zusammengearbeitet. Der 54-Jährige wird an der Anfield Road ebenfalls als Leiter Reha und Performance fungieren und die Fitnessabteilung verstärken.

In seiner Laufbahn war Schlumberger auch schon für den DFB und den aktiv. Schalke verzichtet indes auf die Verpflichtung eines Nachfolgers. Nach Angaben vom Dienstag werden Schlumbergers Aufgaben vom Team um Werner Leuthard übernommen

#S04-Update: Dr. Andreas Schlumberger (Leiter Reha) wechselt mit sofortiger Wirkung zum @LFC ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) December 29, 2020

Schalke 04: Für Lothar Matthäus ist S04 "der Flop des Jahres"

Für Lothar Matthäus ist der FC Schalke 04 "der Flop des Jahres". "Alles, aber auch wirklich alles, was man falsch machen kann, hat dieser Klub 2020 falsch gemacht", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Der 59-Jährige glaubt sogar, dass Schalke den Negativrekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 noch knackt. Die Berliner blieben damals 31 Bundesligaspiele in Folge ohne Sieg. Schalke steht vor den Partien gegen Hertha BSC, und bei 29 sieglosen Spielen.

Matthäus sieht dafür mehrere Gründe: "In jedem Bereich wurden Fehlentscheidungen en masse getroffen. Von der miserablen Kaderplanung schon unter Christian Heidel, jedoch in ähnlicher Tradition von Jochen Schneider fortgeführt. Trainer, bei denen man schon erahnen konnte, dass sie diesen schweren Job nicht im Kreuz haben. Eigengewächse, denen man im Gegensatz zu früher kaum vertraut. Suspendierungen, die kurze Zeit später wieder einkassiert wurden. Der skandalträchtige Rücktritt von Clemens Tönnies. Die Liste ist endlos."

Den Klassenerhalt hält Matthäus dennoch für möglich, was er auch der Schwäche von Klubs wie (6 Punkte) und Arminia Bielefeld (10 Punkte) zuschreibt. Mit einer Serie von drei, vier Siegen wäre Schalke "unten raus", meint Matthäus.

"Schalke ist der Flop des Jahres 2020, das kann ich ihnen leider nicht ersparen. Aber ich wünsche diesem Klub von Herzen, dass sie das fußballerische und für sie auch wirtschaftliche Wunder schaffen und in der Liga bleiben", schrieb er.

Schalke 04: Mark Uth soll sein Comeback feiern

Stürmer Mark Uth könnte nach seiner Gehirnerschütterung dem in der Krise steckenden Bundesligisten Schalke 04 am Samstag im Duell gegen Hertha BSC (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) wieder zur Verfügung stehen. Wie die Bild berichtet, soll bei Uth im Training die Belastung Stück für Stück erhöht werden. Solange dabei nichts Unerwartetes passiert, soll der 29-Jährige wieder mit an Bord sein.

Uth (29) hatte Mitte Dezember im Duell mit dem in der Anfangsphase der Partie nach einem Luftzweikampf mit Felix Uduokhai kurzzeitig das Bewusstsein verloren und wurde danach ins Krankenhaus gebracht, das er kurz danach wieder verlassen durfte.

Kommentar zum FC Schalke 04: Die Gross-Verpflichtung muss für Schneiders Zukunft bedeutungslos sein

Christian Gross ist also der Trainer, der den Tabellenletzten FC Schalke 04 vor dem ersten Abstieg seit 1981 retten soll. Ein Kommentar.

Christian Gross kann gar nichts falsch machen. Sollte der neue Trainer des FC Schalke 04 am Saisonende mit den Knappen absteigen, wird sein Name zwar für immer Einzug in die Vereinsannalen gefunden haben. Für seinen Ruf und die im Grunde so gut wie beendete Trainerkarriere würde ein Abstieg aber nur wenig negativen Niederschlag bedeuten. Schließlich sind die Fehler, die Schalke in diese heikle Lage gebracht haben, weit vor Gross' Amtsbeginn begangen worden und würden nicht mit ihm in Verbindung gebracht. Geht die hoch komplizierte Mission S04 dagegen gut aus, dürfte dies als einer der größten Erfolge in der Laufbahn des Schweizers bewertet werden.

Gänzlich von beiden sportlichen Szenarien unabhängig sollte die Zukunft von Sportvorstand Jochen Schneider sein. Gross ist nicht dessen letzte Patrone, denn diese hat Schneider bereits mit zu vielen Fehlentscheidungen innerhalb seiner seit März 2019 währenden Amtszeit verschossen. Deshalb muss ein möglicher Klassenerhalt für eine Weiterbeschäftigung des 50-Jährigen bedeutungslos sein. Selbst wenn Gross der Mega-Coup gelingt: Schneider retten kann er nicht.

