Schalke 04: Kehrt Uth schon gegen Hertha zurück? Alle News und Gerüchte zu S04

Schalke 04 steht unter enormen Druck, der Klub taumelt in Richtung Abstieg. Nun könnte zumindest im Sturm wieder etwas Hoffnung zurückkehren.

Der bangt aktuell stark um den Verbleib in der . Der Klub steht auf dem letzten Platz der Bundesliga und hat seit Sonntag mit Christian Groß bereits den vierten Trainer in der aktuellen Saison an der Seitenlinie.

Nun könnte zumindest im Angriff wieder etwas Hoffnung aufkeimen - Mark Uth könnte nach seiner Gehirnerschütterung zurückkehren.

In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen und Neuigkeiten zu Schalke 04 vom heutigen Montag.

Schalke 04: Mark Uth soll sein Comeback feiern

Stürmer Mark Uth könnte nach seiner Gehirnerschütterung dem in der Krise steckenden Bundesligisten Schalke 04 am Samstag im Duell gegen (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) wieder zur Verfügung stehen. Wie die Bild berichtet, soll bei Uth im Training die Belastung Stück für Stück erhöht werden. Solange dabei nichts Unerwartetes passiert, soll der 29-Jährige wieder mit an Bord sein.

Uth (29) hatte Mitte Dezember im Duell mit dem in der Anfangsphase der Partie nach einem Luftzweikampf mit Felix Uduokhai kurzzeitig das Bewusstsein verloren und wurde danach ins Krankenhaus gebracht, das er kurz danach wieder verlassen durfte.

Kommentar zum FC Schalke 04: Die Gross-Verpflichtung muss für Schneiders Zukunft bedeutungslos sein

Christian Gross ist also der Trainer, der den Tabellenletzten FC Schalke 04 vor dem ersten Abstieg seit 1981 retten soll. Ein Kommentar.

Christian Gross kann gar nichts falsch machen. Sollte der neue Trainer des FC Schalke 04 am Saisonende mit den Knappen absteigen, wird sein Name zwar für immer Einzug in die Vereinsannalen gefunden haben. Für seinen Ruf und die im Grunde so gut wie beendete Trainerkarriere würde ein Abstieg aber nur wenig negativen Niederschlag bedeuten. Schließlich sind die Fehler, die Schalke in diese heikle Lage gebracht haben, weit vor Gross' Amtsbeginn begangen worden und würden nicht mit ihm in Verbindung gebracht. Geht die hoch komplizierte Mission S04 dagegen gut aus, dürfte dies als einer der größten Erfolge in der Laufbahn des Schweizers bewertet werden.

Gänzlich von beiden sportlichen Szenarien unabhängig sollte die Zukunft von Sportvorstand Jochen Schneider sein. Gross ist nicht dessen letzte Patrone, denn diese hat Schneider bereits mit zu vielen Fehlentscheidungen innerhalb seiner seit März 2019 währenden Amtszeit verschossen. Deshalb muss ein möglicher Klassenerhalt für eine Weiterbeschäftigung des 50-Jährigen bedeutungslos sein. Selbst wenn Gross der Mega-Coup gelingt: Schneider retten kann er nicht.

Offiziell: Christian Gross ist neuer Trainer bei Schalke 04

Christian Gross soll Schalke 04 vor dem Absturz in die 2. Bundesliga bewahren. Der 66-jährige Schweizer folgt beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga auf Interims-Coach Huub Stevens, der zuletzt für zwei Spiele den glücklosen Manuel Baum ersetzt hatte. Gross erhält einen Vertrag bis Saisonende. Dies teilte Schalke am Sonntag mit.

"Für Schalke 04 geht es in den nächsten fünf Monaten ausschließlich darum, den Klassenerhalt in der Bundesliga zu schaffen. Christian Gross hat sowohl in als auch in bewiesen, dass er schwierige Missionen dieser Art erfolgreich gestalten kann", sagte Sportvorstand Jochen Schneider: "Christian Gross wird die Mannschaft mit klarer Linie und einer unmissverständlichen Erwartungshaltung auf den richtigen Weg bringen, davon sind wir überzeugt."

In der Bundesliga ist Schalke 29 Spiele in Folge ohne Sieg und jagt den Allzeitrekord von Tasmania Berlin (31 Partien in der Saison 1965/66). Gross, ehemaliger Coach des und Ex-Profi des , war zuletzt in und Ägypten tätig gewesen.

"Wir müssen ziel- und resultatorientiert arbeiten. Ich will den Ehrgeiz der Spieler in jeder Sekunde spüren. Wir brauchen in und um die Mannschaft herum eine positive Grundhaltung, um wieder erfolgreich zu sein. Ich werde alles dafür geben, damit wir unser Ziel gemeinsam erreichen werden", sagte Gross.

Der Schweizer ist bereits der vierte Cheftrainer bei S04 in der laufenden Saison. Als weitere Kandidaten waren zuletzt Friedhelm Funkel (67) und Alexander Zorniger (53) bei den Königsblauen gehandelt worden

