Schalke 04 heute: Kuranyi rechnet fest mit Abstiegskampf, DFB-Pokal-Gegner steht fest - alle News und Gerüchte zu S04

Schalke 04 wartet seit langer Zeit auf einen Sieg in der Bundesliga. Ex-Spieler Kuranyi rechnet fest mit Abstiegskampf. Alle S04-News.

Beim ist und bleibt es auch nach dem 5. Spieltag in der eine schwierige Situation. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum unterlag im Revierderby klar und verdient mit 0:3 (0:0). In der Tabelle steht man mit einem Punkt auf Rang 17.

Ex-Spieler Kevin Kuranyi geht aufgrund der jüngsten Leistungen fest davon aus, dass es für die Königsblauen in dieser Saison nur um den Klassenerhalt gehen wird.

Außerdem: Nach langen Verhandlungen steht Schalkes Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals endlich fest.

Alle Schalke-News und -Gerüchte an diesem Mittwoch findet Ihr hier bei Goal. Hier findet Ihr zudem alle Neuigkeiten zu S04 vom Dienstag.

Schalke für Kuranyi "neben Mainz erster Abstiegskandidat"

Für den früheren Nationalstürmer Kevin Kuranyi kommen auf Bundesligist Schalke 04 ganz harte Monate zu - mit einem möglicherweise schlimmen Ende. "Für mich ist Schalke neben Mainz erster Abstiegskandidat", sagte der 38-Jährige der Funke Mediengruppe. Jochen Schneider habe als Sportvorstand bei seinem Ex-Klub "den mit Abstand schwierigsten Job in der Bundesliga".

Kuranyi hat wenig Hoffnung. "Vor einem halben Jahr hätte ich noch gesagt: Okay, das ist vielleicht eine Sache der Mentalität", sagte der langjährige Bundesliga-Profi: "Aber wenn eine Mannschaft so lange so schwach auftritt, steckt definitiv mehr dahinter, auch mangelnde Qualität."

Schalke ist seit 21 Spielen in der Bundesliga ohne Sieg. Vom neuen Trainer Manuel Baum, der zuletzt David Wagner abgelöst hatte, hält Kuranyi viel: "Ich hoffe, dass die Mannschaft seine taktischen Ansätze annimmt, dann wird er sie definitiv besser machen."

Die kommenden Aufgaben gegen den und Schlusslicht FSV seien enorm wichtig: "Wenn Schalke gegen Stuttgart und Mainz nicht mindestens vier Punkte holt, wird es sehr, sehr finster", prophezeite Kuranyi, der von 2005 bis 2010 für Schalke gespielt hatte.

Schiedsgericht: Schweinfurt spielt im gegen Schalke

Der Pokalstreit hat ein Ende - und der Gegner für Schalke 04 steht endlich fest. Viertligist Schweinfurt 05 hat schon vor der ersten Hauptrunde einen Sieg eingefahren und darf nun doch gegen den Bundesligisten antreten. Dieses Urteil sprach am Dienstagabend das Nürnberger Schiedsgericht und bestätigte damit die Position des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV).

Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München hatte den Platz als bayerischer Vertreter in der ersten Hauptrunde im Zuge der Coronawirren eingefordert, wurde nun aber in die Schranken gewiesen. Denn die Schiedsgerichtsvereinbarung schließt einen folgenden Gang zu ordentlichen Gerichten aus. Gespielt wird nun am Dienstag, 3. November (16.30 Uhr).

"Wir haben uns von Beginn an nach Kräften bemüht, in dieser schwierigen Phase eine gerechte Lösung zu finden", sagte der für Rechtsfragen zuständige BFV-Vizepräsident Reinhold Baier: "Diese schon im Frühjahr geschaffene Lösung wurde jetzt auch so vom unabhängigen Schiedsgericht bestätigt. Wir hätten uns diese gerichtliche Auseinandersetzung sehr gerne erspart. Denn am Ende gibt es hier keine Gewinner, Verlierer war der Fußball."

BFV-Präsident Rainer Koch nahm kurz nach der Entscheidung via Facebook Stellung. "Der BFV steht für sportlich faire Regelungen. Das ist heute auch so gerichtlich bestätigt worden. Und das ist gut so", schrieb er: "Das wochenlange juristische Schauspiel ist final beendet. Und jetzt halten wir es mit Franz Beckenbauer: Geht's raus und spielt's Fußball."

Ursprünglich hätte Schweinfurts Duell mit den Schalkern am 13. September stattfinden sollen, zu diesem Spiel kam es jedoch nicht: Türkgücü war gegen die Meldung des Konkurrenten für den DFB-Pokal im einstweiligen Verfügungsverfahren vorgegangen.

Der BFV rief nun das Schiedsgericht in Nürnberg an, der Zivilsenat des Bayerischen Obersten Landesgerichts (BayObLG) bestätigte dessen Zuständigkeit. Am Montag folgte die mündliche Verhandlung, am Dienstag konnte das Urteil gesprochen werden.

Belohnung für einsamen Schalke-04-Derby-Fan: Riether überreicht Trikot

Der Fußball-Fan, der am vergangenen Samstag beim 0:3 von Fußball-Bundesligist Schalke 04 im Derby bei Borussia Dortmund als einziger S04-Anhänger in der Signal Iduna Arena des BVB zu erblicken war, hat am Dienstag eine besondere Belohnung erhalten. Aus den Händen von Sascha Riether, Koordinator der Schalker Lizenzspielerabteilung, erhielt der Schalker Anhänger das Spieltrikot von Malick Thiaw aus dem Derby überreicht.

Der Fan war Gast bei der Trainingseinheit der Königsblauen am Dienstag. Sky berichtete außerdem, dass der Anhänger zusammen mit seiner Freundin von den Königsblauen zum Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am kommenden Freitag eingeladen wurde.

Peter Neururer: Schalke 04 wird bei Pleite gegen den VfB "mit Abstiegskampf konfrontiert"

Nach der Derby-Niederlage gegen Borussia Dortmund macht sich Peter Neururer Sorgen um Schalke 04 und sieht den Klub dabei sogar in Abstiegsgefahr. "Wenn es am Freitag im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart in die Hose geht, dann habe ich schlimme Befürchtungen", sagte der frühere Bundesliga-Trainer in einem Interview mit der WAZ.

"Schalke 04 wird, sollte es auch gegen den VfB schiefgehen, mit Abstiegskampf konfrontiert", führte Neururer aus: "Noch ist kein Abstand in der Tabelle zu erkennen, aber es gibt gewisse Tendenzen. Und diese Tendenzen nimmst du mit."

Mit der 3:0-Niederlage in Dortmund sei Schalke laut dem 65-Jährigen zuletzt noch glimpflich davongekommen. "Irgendwann musste es mal im Kasten klappern, das hatte sich angedeutet. Und ehrlich gesagt: Für mich war das kein Derby. Du kannst sicherlich gegen Borussia Dortmund verlieren, aber nicht so", konstatierte Neururer.

Dabei störte ihn vor allem die passive Herangehensweise der Mannschaft von Manuel Baum. Neururer betonte: "In solchen Spielen muss man sich wehren, alles reinhauen und auch selbst etwas probieren. Da muss auch mal ein langer Ball geschlagen werden, sonst komme ich hinten nämlich nicht raus. Da muss ich eben andere Mittel wählen, um das zu ändern."

FC Schalke 04 - Matthäus kritisiert S04-Derby-Auftritt gegen den BVB: "Bankrotterklärung"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat den kriselnden FC Schalke 04 für seine schwache Leistung beim 0:3 im Derby gegen Borussia Dortmund scharf kritisiert. Nach den in den vergangenen Monaten gezeigten Leistungen seien die Königsblauen "ein sicherer Abstiegskandidat", erklärte Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

"Dass sie im so wichtigen Revier-Derby, dem Spiel der Spiele für Verein und Fans, überhaupt keine Chance hatten, ist eine Bankrotterklärung", führte er weiter aus. Nach erst fünf Spieltagen habe S04 noch ausreichend Zeit, um Punkte zu sammeln. "Zum jetzigen Zeitpunkt fragt sich nur: gegen wen?"

Seit saisonübergreifend 21 Spielen wartet Schalke in der Bundesliga auf einen Sieg. Eine Negativserie, die in der langen Historie von Deutschlands höchster Spielkasse einzig von Tasmania Berlin übertroffen (31 Partien in der Saison 1965/66) wird. Am Freitag wartet im Spiel gegen Aufsteiger Stuttgart die nächste Chance, den Bann zu brechen (ab 20.30 Uhr live auf DAZN).

Laut Matthäus könne es das einzige Ziel der Saison sein, den Abstieg in die zweite Liga zu vermeiden: "Stand jetzt könnten das Mainz, Köln oder Bielefeld sein. Welch deprimierende und trostlose Aussicht für so einen großen und traditionsreichen Verein." Der Klub habe "nichts mehr von dem, was ihn immer ausgezeichnet hat. Keine Identifikationsfigur in kurzen Hosen und keinen Anführer im Anzug".

Der Sky-Experte vermisst einen Spieler, "an den man sofort denkt, wenn der Name Schalke fällt". Zudem fehle ein "Konzept auf und neben dem Platz. Keine Philosophie und kein Geld in der Kasse". Deshalb kommt er zu dem vernichtenden Fazit: "Wenn sich dort nicht bald alle zusammenreißen und vor allem die Spieler nicht verstehen, was sie Woche für Woche fabrizieren, dann wird aus diesem einst so stolzen Klub in sieben Monaten der Absteiger der Herzen."

Auch Schalke-Trainer Manuel Baum war mit dem Auftritt seiner Mannschaft im prestigeträchtigen Derby überhaupt nicht einverstanden: "Das ganze Thema mit Ball war einfach viel zu wenig. Wenn wir den Ball erobert hatten, dann konnten wir gar nicht so schnell schauen, wie der wieder weg war", sagte er bei Sky und begründete dies mit dem fehlenden Selbstvertrauen: "Das Hauptproblem gerade ist meiner Meinung nach der Kopf."

Schalke 04: Bundesliga-Spiel gegen VfB Stuttgart nur vor 300 Fans

Das Bundesliga-Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr auf DAZN) zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart wird aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens in Gelsenkirchen vor nur 300 Fans ausgetragen.

Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt die 7-Tage-Inzidenz des Coronavirus in Gelsenkirchen derzeit bei 140,2 und damit weit über dem Grenzwert von 50, der für eine Einstufung als "Risikogebiet" sorgt.

