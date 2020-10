Schalke 04 heute: Paciencia spricht über Leih-Marathon, neue Chance für Transfer-Flop Mendyl?- alle News und Gerüchte zu S04

Goncalo Paciencia spricht über die vielen Leihen während seiner Karriere, Hamza Mendyl könnte eine zweite Chance winken. Alle S04-News am Freitag.

Der FC Schalke kommt auch in dieser Saison einfach nicht ins Rollen. Aus bislang fünf Spielen holten die Königsblauen einen mageren Zähler, zuletzt setzte es ein 0:3 im Revierderby bei . Am Freitagabend gibt sich mit dem ein formstarker Aufsteiger die Ehre in der Veltins Arena.

Dabei könnte Hamza Mendyl ein Einsatz winken. Der Marokkaner, der 2018 vom ins Ruhrgebiet gewechselt war, konnte in seiner ersten Spielzeit nicht überzeugen, wurde im Anschluss nach ausgeliehen. Seit Sommer dieses Jahres ist er zurück - und spielt in den Planungen von Manuel Baum offenbar eine Rolle.

Zudem: Neuzugang Goncalo Paciencia spricht offen über die etlichen Leihen, die er während seiner Karriere bereits erlebt hat.

Alle Schalke-News und -Gerüchte an diesem Freitag findet Ihr hier bei Goal. Hier findet Ihr zudem alle Neuigkeiten zu S04 vom Donnerstag.

Schalke 04: Zweite Chance für Hamza Mendyl?

Manuel Baum hat Hamza Mendyl Spielminuten in Aussicht gestellt. "Eine Alternative ist er auf jeden Fall, schon die ganze Zeit“, sagte der Schalke-Coach im Gespräch mit den Ruhrnachrichten. Er ergänzte: "Er hat die gesamte Woche über gut trainiert und wir überlegen uns immer, wer wo spielt."

Mendyl galt bei den Königsblauen bereits als Transferflop. 2018 hatte sich der Marokkaner vom OSC Lille den Knappen angeschlossen, in seiner ersten Saison kam er lediglich auf 16 Pflichtspieleinsätze. Im Sommer vergangenen Jahres verlieh Schalke den 26-Jährigen an FCO Dijon, seit Juli ist er zurück in Gelsenkirchen.

Bild: Getty Images

Der 23-Jährige, der eigentlich als Linksverteidiger verpflichtet wurde, scheint in Baums Gedankenspielen jedoch eher eine Option für die Offensive zu sein. "Hamza macht einen guten Eindruck und er kann in der Offensive besser seine Stärken einbringen. In der Defensive sieht es da etwas anders aus", sagte der Ex-FCA-Coach.

Schalke 04: Goncalo Paciencia spricht über Leih-Marathon

Schalke-Neuzugang Goncalo Paciencia hat sich zu den zahlreichen Leihen geäußert, die er während seiner Karriere bereits erlebt hat.

"Ganz ehrlich: Ich empfand es schon wie einen Schlag ins Gesicht, wenn es erneut von vorne losging“, sagte der Portugiese im Gespräch mit der vereinseigenen Homepage. Paciencia habe zu Beginn seiner Laufbahn "aus jedem Wechsel die Hoffnung geschöpft, endlich den entscheidenden Schritt gehen zu können."

Bild: imago images / kolbert press

Zum Hintergrund: Paciencia wurde in der Jugend des ausgebildet, der Schritt zu den Profis blieb dem Angreifer jedoch verwehrt. Viermal wurde er zwischen 2015 und 2017 verliehen (Coimbra, Piräus, Rio Ave, Setubal), ehe vor zwei Jahren drei Millionen Euro Ablöse zahlte.

