Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart live im TV und LIVE-STREAM? Hier läuft das Freitagsspiel live

Schalke und Stuttgart eröffnen am Freitagabend den 6. Spieltag der Bundesliga und Ihr könnt live zusehen! Goal gibt Euch alle Infos zur Übertragung.

Das Freitagsspiel der tragen am 6. Spieltag der und der aus. Anpfiff ist um 20.30 Uhr in der Gelsenkirchener Veltins-Arena. Im Stadion werden keine Zuschauer sein, die Fans müssen im TV oder via LIVE-STREAM einschalten.

Schalke 04 startet an diesem Wochenende seinen sechsten Versuch der Saison, endlich einen Sieg einzufahren. Zu allem Übel mussten die Schalke-Fans am vergangenen Wochenende auch noch die Derby-Niederlage hinnehmen.

Aufsteiger Stuttgart begann die Saison hingegen äußerst erfolgreich und rangiert auf Platz fünf. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo holte bisher zwei Siege und zwei Unentschieden bei einer Niederlage.

Schalke gegen Stuttgart könnt Ihr live im TV und via LIVE-STREAM verfolgen! Lest Euch dafür alle Informationen zur Übertragung in diesem Artikel durch.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart live: Das Freitagsspiel der Bundesliga

Begegnung FC Schalke 04 - VfB Stuttgart Datum Freitag, 30. Oktober 2020 | 20.30 Uhr Ort Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart live im TV?

Die Bundesliga läuft in dieser Saison sowohl bei DAZN als auch beim Pay-TV-Sender Sky. Die beiden Anbieter teilen sich die Übertragungsrechte an den Spielen im deutschen Oberhaus. Schalke gegen Stuttgart wird jedoch nur bei einem der beiden gezeigt.

DAZN zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart auf dem Smart-TV

Weder im Free-TV noch im Pay-TV bei Sky wird Schalke gegen Stuttgart am Freitagabend übertragen. Der exklusive Anbieter des Duells ist die Streaming-Plattform DAZN. Ab 20.15 Uhr könnt Ihr Euch auf der Plattform reinklicken und den LIVE-STREAM auf dem Smart-TV abrufen.

Moderator Alex Schlüter, Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Ralph Gunesch begleiten Euch während des Abends am Mikrofon. Ladet Euch für den LIVE-STREAM einfach die DAZN-App auf Euren Fernseher und loggt Euch ein!

Die Bundesliga bei DAZN sehen - so empfangt Ihr den LIVE-STREAM

Den LIVE-STREAM von DAZN können alle Abonnenten abrufen. Wer noch kein Mitglied beim Streaming-Dienst ist, kann sich den Zugang auch noch rechtzeitig vor Anpfiff besorgen - und das sogar kostenlos!

DAZN schenkt jedem Neukunden nämlich den ersten Monat der Mitgliedschaft. Erst nach Ablauf des Probemonats werden Gebühren fällig, dann kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart auf DAZN sehen - die Übertragung im Überblick:

Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Moderator: Alex Schlüter

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart im LIVE-STREAM?

Der LIVE-STREAM von DAZN ist die exklusive Möglichkeit, Schalke gegen Stuttgart live und in voller Länge zu verfolgen. Der Stream läuft nicht nur auf dem Smart-TV, sondern auch auf so gut wie allen mobilen Geräten.

Über www.DAZN.com oder über die DAZN-App könnt Ihr das Spiel auf dem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone schauen. Dafür braucht Ihr lediglich eine stabile Internetverbindung und ein Abonnement bei DAZN. Wie Ihr das bekommt, könnt Ihr hier nachlesen.

DAZN zeigt neben Freitagsspielen der Bundesliga auch die Montagsspiele live. Dort könnt Ihr kommenden Montag (20.30 Uhr) die Partie zwischen TSG Hoffenheim und live verfolgen.

Wer zeigt / überträgt die Highlights von FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart?

Freitagabend wird nicht jeder vor dem LIVE-STREAM sitzen können und das Spiel live verfolgen. All diejenigen können auf das Highlight-Video von DAZN zurückgreifen. Hier werden die wichtigsten Szenen des Spiel zusammengefasst.

Um den kurzen Clip abrufen zu können, braucht Ihr allerdings das Abonnement bei DAZN. Die Details zur Anmeldung findet Ihr weiter oben oder unter diesem Link.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart live: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen könnt Ihr in diesem Abschnitt rund eine Stunde vor Anpfiff nachlesen.

Schaut dafür später noch einmal rein!

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungen im Überblick