FC Schalke 04 vs. Hertha BSC: DFB-Pokal heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Schalke 04 trifft im DFB-Pokal auf Hertha BSC. Goal liefert alle Infos zum Achtelfinale und verrät, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM läuft.

16 Teams sind noch im Rennen um den , der gehört auch dazu. Die Königsblauen treffen im Achtelfinale auf und wollen am Dienstagabend (Anpfiff: 20.45 Uhr) in der Veltins Arena in die nächste Runde einziehen.

Drochtersen-Assel und Arminia Bielefeld hießen die beiden bisherigen Gegner von Schalke im bisherigen Wettbewerb, vor allem gegen Bielefeld hatte S04 aber zu kämpfen. Mit 3:2 rang man den aktuellen Tabellenführer der 2. nieder und zog so in die Runde der letzten 16 ein. Nun will das Wagner-Team mehr, das Viertelfinale winkt.

Hertha BSC hat in der Winterpause ordentlich eingekauft. Top-Neuzugänge waren dabei der Pole Krzysztof Piatek und der ehemalige Leipziger Matheus Cunha. Seit Beginn der Rückrunde holte das Team von Trainer Jürgen Klinsmann vier Punkte in drei Spielen. Übrigens: Im Pokal-Achtelfinale steht man, weil man sich zunächst gegen den Regionalligisten VfB Eichstätt mit 5:1 und dann gegen (5:4 nach Elfmeterschießen) durchsetzte.

Erst am 31. Januar gab es das Duell zwischen Schalke und Hertha in der Bundesliga. Das Freitagsspiel endete mit 0:0 und war eine ziemlich zähe Angelegenheit.

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC: Das DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstag

Duell FC Schalke 04 vs. Hertha BSC Datum Dienstag, 4. Februar 2020, 20.45 Uhr Ort Veltins Arena, Gelsenkirchen (Deutschland) Zuschauer 62.271 Plätze

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC: DFB-Pokal heute live im TV verfolgen

DFB-Pokalfieber am Dienstag. Nach monatelanger Pause geht der DFB-Pokal in die nächste Runde, das Achtelfinale steht auf dem Programm. Schalke 04 gegen Hertha BSC wird um 20.45 Uhr angepfiffen und Goal verrät, ob und wo das Spiel live im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen wird.

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC heute live im Pay-TV bei Sky sehen

Die beste Möglichkeit, wie Ihr das Pokalspiel zwischen Schalke und Berlin live im TV schauen zu können, ist der Pay-TV-Sender Sky. Sky zeigt / überträgt das Spiel in voller Länge live. Beim Unterföhringer Fernsehsender werden alle 63 Spiele des diesjährigen DFB-Pokalwettbewerbs laufen.

Und noch einen Vorteil hat der Kanal, der seit Jahren Übertragungssender Nummer eins des deutschen Pokalwettbewerbs ist: Bei Sky kommt Schalke 04 vs. Hertha BSC nicht nur ganz im Einzelspiel, sondern wird auch noch in der berühmten Sky-Konferenz ausgespielt. Einziger, wenn man so will, Haken des Ganzen ist, dass die Nutzung von Sky nicht kostenlos ist. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender.

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC heute live im Pay-TV bei Sky - diese Informationen solltet Ihr vorab haben, ehe Ihr entscheidet, wie Ihr die volle Begegnung live anschauen wollt. Übrigens läuft das Spiel Schalke 04 vs. Hertha BSC nicht live im Free-TV.

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC heute live im Einzelspiel bei Sky :

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD

Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD Start der Übertragung: 20.35 Uhr

20.35 Uhr Kommentator: Jonas Friedrich

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC heute live in der Konferenz bei Sky:

Art der Übertragung: Konferenz

Konferenz Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Start der Übertragung: 18 Uhr

18 Uhr Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentator: Hansi Küpper

Im Parallelspiel um 20.45 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV und dem BVB ( ). Dieses könnt Ihr ebenfalls auf Sky Sport 1 (HD) in der Konferenz sehen.

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC: DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM verfolgen

Schalke trifft auf Hertha BSC, die Veltins-Arena hofft auf ein packendes Pokalspiel. Für alle Fans, die nicht live vor Ort sein können, ist interessant zu wissen, ob Schalke gegen Hertha live im Stream gezeigt / übertragen wird. Alle Infos hierzu gibt es hier.

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Sky hat Schalke gegen Hertha nicht nur live im Pay-TV im Programm sondern zeigt / überträgt das Duell auch in voller Länge im LIVE-STREAM. Mit Sky Go seht Ihr die ganze Begegnung und könnt so live und hautnah verfolgen, wer denn den Einzug in das Viertelfinale perfekt macht.

Sky Go ist der Online-Dienst des Bezahlsenders, für welchen jeder Sky-Kunde einen eigenen Log-in erhält. Habt Ihr ein Abonnement bei Sky, welches zwingend vorausgesetzt wird, dann ist Schalke vs. Hertha zu schauen am Dienstag überhaupt kein Problem.

Weil der Unterföhringer Fernsehsender das Duell der beiden Bundesligisten sowohl in voller Länge im Einzelspiel als auch in der Konferenz sieht, könnt Ihr auch im LIVE-STREAM zwischen beiden Varianten wählen.

Schalke gegen Hertha bei Sky Go sehen - hier gibt's die App zum Download:

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM von Sky Ticket verfolgen

Sky, Sky Go und jetzt auch noch Sky Ticket: Der Pay-TV-Kanal hat seit geraumer Zeit auch den DFB-Pokal live im Stream im Kanal - auf Sky Ticket. Das Zusatzangebot ist deswegen so wertvoll, weil Ihr lange Vertragslaufzeiten umgeht und dennoch Fußball heute live sehen könnt.

Mit dem Sportpaket könnt Ihr entweder für einen Tag oder für einen Monat einen "Kurzzeitvertrag" abschließen und so die Bundesliga, den Pokal und noch vieles mehr live sehen. Im Monatsabo zahlt Ihr für die ersten vier Wochen nur 9,99 Euro, danach erhöht sich die monatliche Gebühr auf 29,99 Euro . Das Tagesabo gibt's für einmalige 9,99 Euro , der Service ist 24 Stunden verfügbar. Das Monatsabo lässt sich übrigens jederzeit kündigen. Hier erhaltet Ihr ausführliche Details zum Service.

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM in der Onefootball-App schauen

Doch nicht nur Sky hat den DFB-Pokal im LIVE-STREAM im Angebot: Auch die App Onefootball (erhältlich unter anderem für Android und iOS) zeigt / überträgt die Begegnungen ab der 2. Hauptrunde live im Stream.

Das geht ganz einfach und unkompliziert: Einfach eine gewünschte Partie aus dem DFB-Pokal aussuchen und kostenpflichtig als Einzelspiel buchen. Pro Spiel zahlt Ihr dafür 3,99 Euro. Hier gibt's alle Infos.

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC: DFB-Pokal-Achtelfinale heute im LIVE-TICKER verfolgen

Schalke 04 vs. Hertha BSC wird live im TV und auch live im Stream (Einzelspiel und Konferenz) gezeigt. Ihr habt jedoch Euren Dienstagabend anders verplant und seid unterwegs? Kein Problem - mit der Goal-App bleibt Ihr auf dem neuesten Stand.

Wollt Ihr keinen Treffer, keine strittige Szene und erst recht nicht die Entscheidung verpassen? Der LIVE-TICKER von Goal zu Schalke 04 vs. Hertha BSC versorgt Euch mit den wichtigsten Infos aus der regulären Spielzeit. Und: Sollte das Spiel in die Verlängerung gehen, dann seid Ihr dennoch weiter am Ball. Klickt Euch mal rein!

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC im kostenlosen LIVE-TICKER findet Ihr unter www.goal.com. Oder Ihr schaut einfach mal in der kostenlosen Goal-App vorbei:

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC: Die Aufstellungen im DFB-Pokal

David Wagner und Jürgen Klinsmann werden ihre Mannschaftsaufstellungen gegen 19.45 Uhr bekanntgegeben. Dann findet Ihr die 22 Protagonisten genau an dieser Stelle.

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC: Das Fazit zum 0:0 in der Bundesliga

Auch im zweiten Durchgang gewann die Partie zwischen Schalke und Hertha leider nicht viel an Qualität. Das Tempo blieb niedrig, Highlights und Chancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Für die Hertha fand sich immerhin Neuzugang Piatek nach seiner Einwechslung recht gut ein, wirkte präsent und hatte eine gute Chance (74.), bei der er knapp über den Kasten köpfte. Für Schalke vergaben Raman (58.) und Gregoritsch (87.) noch die besten Chancen, bevor Mittelstädt kurz vor dem Schlusspfiff knapp für Hertha scheiterte. Ansonsten gab es nicht viel zu sehen, die meisten Angriffe beider Teams blieben harmlos. Es mangelte an Tempo, Ideen, Durchsetzungsvermögen. Die Punkteteilung ist also leistungsgerecht, denn einen Sieger hatte die Partie wohl auch nicht so richtig verdient.

Durch den Punktgewinn stellt Schalke immerhin sicher, nicht von Verfolger Hoffenheim, der nun vier Zähler weniger hat, eingeholt werden zu können. Allerdings können die fünf Teams vor den Knappen weiter davonziehen. Am Dienstag empfängt Schalke den heutigen Gegner zum Achtelfinale im DFB-Pokal, dann geht es mit dem Heimspiel gegen Paderborn weiter. Hertha bleibt auf Platz 13 und trifft nächste Woche im nächsten Heimspiel auf Mainz. Hier gibt's den Ticker zum Nachlesen.

Achtelfinale im DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Hertha BSC heute live?