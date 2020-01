Hertha BSC - FC Schalke 04 im LIVE-TICKER: Das Freitagsspiel der Bundesliga

In der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Hertha BSC und Schalke 04. Hier gibt's die komplette Partie aus dem Olympiastadion im LIVE-TICKER.

Der 20. Spieltag der steht an: empfängt Schalke 04 im Berliner Olympiastadion. Anpfiff der Partie ist am Freitagabend um 20.30 Uhr. Hier könnt Ihr die Partie komplett mitverfolgen.

HERTHA BSC - FC SCHALKE 04 ANPFIFF: 20.30 Uhr Tore: - Aufstellung Hertha BSC: Jarstein - Klünter, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt - Ascacibar, Skjelbred, Grujic - Wolf, Dilrosun, Lukabakio Aufstellung Schalke 04: Nübel - Caligiuri, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell, McKennie, Serdar, Harit - Raman, Gregoritsch Gelbe Karten: Oczipka (71.)

88' Gegenzug der Hertha: Dilrosun setzt sich links neben dem Sechzehner gut durch und kommt an die Grundlinie, schlägt dann aber eine zu weite Flanke, die für keinen Mitspieler zu erreichen ist.

87' Jetzt aber! Großchance für Schalke, fast das 1:0. Oczipka schlägt eine gute Flanke von links in den Sechzehner. Gregoritsch kommt mit Anlauf zum Kopfball, setzt den aber ganz knapp neben den linken Pfosten.

85' Auch in der Schlussphase gehen beide Teams nicht so richtig ins Risiko. Es macht den Eindruck, als wären beide Seiten mit einem Punkt nicht unzufrieden.

84' Nach einer langen Ecke von rechts steht Raman frei und versucht es aus linker Position im Sechzehner direkt. Der Ball ist aber schwer zu nehmen und segelt dann auch meterweit über den Kasten hinweg ins Aus.

Hertha BSC vs. im LIVE-TICKER - Schlussphase in Berlin, gelingt noch der Lucky Punch?

81' Auf der anderen Seite kommt Piatek rechts im Sechzehner an den Ball, verzögert kurz und zieht dann ab, zielt aber etwas zu hoch.

81' Caligiuri setzt sich auf rechts durch und flankt flach in den Rückraum. An der Strafraumlinie versuchen es nacheinander Raman und Harit, beide Schüsse werden aber geblockt.

77' Erster Wechsel bei Schalke 04: Suat Serdar hat sich in einem Zweikampf am Fuß verletzt und muss auf dem Weg vom Platz von zwei Betreuern gestützt werden. Alessandro Schöpf ist für ihn neu in der Partie.

77' WECHSEL bei Schalke 04: Schöpf kommt für Serdar

75' Nächster Abschluss der Hertha: Maier kommt nach einem schnellen Gegenstoß halblinks vor dem Strafraum mit rechts zum Abschluss. Er setzt den Schuss aber recht deutlich über den Querbalken.

74' Jetzt aber eine gute Chance für Hertha! Piatek beinahe mit dem Einstand nach Maß: Nach einer Ecke von rechts kommt der neue Stürmer vor dem Fünfmeterraum mit dem Kopf an den Ball und verlängert ihn in Richtung Tor, hat aber Pech. Das Leder fliegt nur knapp über dem linken Kreuzeck ins Aus.

71' Erste Gelbe Karte der Partie: Bastian Oczipka muss den Fehlpass eines Kollegen ausbügeln, indem er den mit Ball nach vorne dribbelnden Lukebakio am Trikot festhält, und wird dafür verwarnt.

71' GELBE KARTE gegen Oczipka | Hertha BSC vs. FC Schalke 04 im LIVE-TICKER

69' Es bleibt dabei, das Spiel plätschert auch im zweiten Durchgang eher so vor sich hin. Beide Teams wechseln sich mit längeren Ballbesitzphasen ab, ohne dabei gefährlich zu wirken. Auch der Doppelwechsel bei der Hertha hat daran bislang noch nichts geändert.

66' Erste Szene von Piatek: Rechts im Sechzehner nimmt er einen langen Ball gut an und zieht sofort ab, ein Verteidiger geht dazwischen und blockt den Schuss ins Aus.

63' ...und Krzysztof Piatek wird mit viel Applaus von den Rängen zu seinem Bundesliga-Debüt begrüßt. Marius Wolf geht für ihn runter.

63' Da ist der Doppelwechsel: Arne Maier kommt für Marko Grujic...

63' DOPPELWECHSEL bei Hertha BSC: Piatek kommt für Wolf, Maier für Grujic

58' Gute Chance für Schalke nach einem Schnitzer von Boyata. Im eigenen Sechzehner will er den Ball zum Keeper zurückspielen, übersieht aber den im Weg stehenden Raman. Der kommt rechts vor dem Tor an die Kugel und zieht sofort ab, Jarstein rettet für seinen Verteidiger und lenkt den Schuss ins Aus.

56' Bei einer Schalke-Ecke von rechts kommt Jarstein aus seinem Kasten und hat die Hände am Ball, Nastasic kommt aber noch mit dem Kopf heran und sorgt dafür, dass Jarstein nicht ganz zugreifen kann. Bevor jemand den Abpraller verwerten kann, gibt es den Foulpfiff von Schiedsrichter Stegemann zugunsten von Jarstein.

53' Ein ähnliches Laufduell auf der anderen Seite, erneut behält der Verteidiger die Oberhand. Dilrosun kommt auf halblinks in den Sechzehner und will an Kabak vorbei. Beide ziehen und rangeln im Zweikampf, am Ende geht Dilrosun zu Boden und Kabak kann den Ball klären.

50' Schalke-Stürmer Raman wird halbrechts in der gegnerischen Hälfte angespielt und hat nur noch Boyata vor sich. Er legt den Ball am Verteidiger vorbei und geht ins Laufduell, Boyata setzt sich aber stark durch und nimmt ihm die Kugel ab.

47' Abschluss auf der anderen Seite: Skjelbred kommt nach einer Flanke von rechts aus etwa zehn Metern zum Kopfball, der geht aber gut einen Meter über den Querbalken.

47' Serdar hat in der gegnerischen Hälfte etwas Platz, marschiert nach vorne und steckt durch in den Lauf von Gregoritsch, der steht dabei aber klar im Abseits.

46' ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT | Hertha BSC vs. FC Schalke 04 0:0

Halbzeit | Nach 45 ziemlich ereignisarmen Minuten geht es torlos in die Pause. Hertha ist auf Sicherheit und Abwehrarbeit bedacht. Die Defensivleistung ist auch gut, nach vorne bieten die Gastgeber aber sehr wenig an. Schalke hat zwar mehr vom Spiel und gegen den tief stehenden Gegner viel Ballbesitz, aber zu wenig Lösungen. Immer wieder enden die Angriffe mit einfachen Fehlern, die vereinzelten Abschlüsse waren meistens harmlos. Der Schuss von McKennie kurz vor dem Pausenpfiff war die bisher einzige richtig gefährliche Szene des Spiels. Auf beiden Seiten ist also noch viel Luft nach oben. Ein erstes Tor würde sicher mehr Bewegung in das Ganze bringen. Warten wir ab, gleich geht es weiter.

HALBZEIT | Hertha BSC vs. FC Schalke 04 0:0

45' + 1' Wenige Sekunden vor der Pause gibt es die beste Chance des Spiels: McKennie kommt nach einer Ablage von Gregoritsch aus dem Rückraum und zieht aus 20 Metern ab. Mittelstädt fälscht den Ball leicht ab, Jarstein ist gefordert. Der Keeper macht sich lang und lenkt das Leder über die Latte.

45' Es gibt eine Minute Nachspielzeit.



44' Marius Wolf holt eine Ecke für Hertha von der rechten Seite heraus. Mittelstädt bringt den Ball vor den Kasten, Kabak steht aber richtig und kann per Kopf klären.

41' Oczipka setzt sich links vorne gut durch, tunnelt seinen Gegenspieler und kommt in den Sechzehner. Dann zieht er mit rechts ab, erwischt den Ball aber nicht richtig und produziert einen Kullerball, den Jarstein nur aufsammeln muss.

39' Serdar steckt direkt am Sechzehner durch in den Lauf von Harit. Der geht nach einem kurzen Kontakt mit Grujic zu Boden. Die Schalker fordern vergeblich Elfmeter, denn Schiedsrichter Stegemann lässt weiterspielen und braucht dazu auch keinen Videobeweis.

38' Nastasic schlägt einen langen Seitenwechsel nach rechts. Caligiuri ist sein Ziel, kann den zu lang geschlagenen Ball aber nicht mehr vor der Außenlinie retten.

35' Schalke greift über die linke Seite an und kommt zweimal bis an den Sechzehner, dort ist dann aber Schluss. Beide Male ist es ein Fehler von Harit, der den Angriff beendet. Noch nicht das Spiel des Schalker Spielmachers, der sich bei 15 Pässen bereits acht Fehlpässe geleistet hat.

32' Schiedsrichter Sascha Stegemann wendet eher die lange Leine an. Nach einem Foul von Serdar an Ascacibar wird er nicht zum ersten Mal von einigen Spielern dazu animiert, die Gelbe Karte zu zücken, sie bleibt aber in der Tasche. Dafür gibt es ein paar mahnende Worte an den Schalker, und weiter geht's.

30' Nach einem Foul von Caligiuri an Dilrosun gibt es einen Freistoß für Hertha genau an der linken Seitenlinie. Mittelstädts Flanke ist zu kurz und wird abgewehrt. Vor dem Sechzehner nimmt Lukebakio den Ball direkt, verzieht aber völlig.

27' Die Hausherren haben die sehr defensive Grundordnung gelockert und halten den Ball jetzt über längere Zeit in der Hälfte des Gegners. Haben dabei aber das gleiche Problem wie die Schalker vorher und schaffen es nur selten ins letzte Drittel.

24' Erste Chance für die Hertha. Eine Flanke wird im Sechzehner zu kurz abgewehrt. So kommt Wolf an den Ball und zieht aus halbrechter Position im Strafraum volley ab, zielt aber deutlich links am Tor vorbei.

22' Hertha traut sich in diesen Minuten etwas aus der Deckung und spielt mehr mit. Dilrosun setzt sich auf links durch und flankt flach in den Sechzehner, findet aber keinen Abnehmer. So kommt Harit an die Kugel und will durch das Zentrum einen schnellen Konter starten, spielt aber einen Fehlpass.

Hertha BSC vs. FC Schalke 04 im LIVE-TICKER – Es steht noch 0:0

20' Nächster Abschluss für Schalke: Gregoritsch wird halbrechts am Sechzehner bedient und schlenzt den Ball mit links in Richtung linkes Eck, der Schuss ist aber nicht sehr platziert und kein Problem für Jarstein.

20' Gegenzug der Hertha: Lukebakio kommt über links in den Sechzehner und versucht es gegen Nastasic mit einem Übersteiger, der fällt aber nicht darauf ein und spitzelt den Ball weg. Gut gemacht vom Verteidiger.

18' Da ist die erste Torchance der Partie: Suat Serdar dribbelt im Zentrum bis zum Sechzehner und zieht direkt vor der Linie mit links ab, setzt den Schuss aber hoch und weit am Kasten vorbei.

17' Es bleibt dabei, das Spielgeschehen findet fast nur im Mittelfeld statt. Beide Teams kommen bislang auf drei Aktionen im gegnerischen Strafraum.

14' Unglückliche Szene im Hertha-Strafraum: Jarstein kommt bei einem flachen Ball aus seinem Kasten, nimmt die Kugel auf und prallt dann mit dem Gesicht gegen den Oberschenkel seines Mitspielers Boyata. Der Schlussmann bleibt liegen und muss kurz behandelt werden, steht dann aber wieder auf und kann weiterspielen.

11' Schalke zeigt sich erstmals im Strafraum: Harit dringt über halblinks in den Sechzehner und legt ab auf Serdar, dessen Direktabnahme wird von einem Verteidiger geblockt.

10' Hertha überlässt den Gästen den Ball, steht tief und lauert auf Kontermöglichkeiten, die sich bisher noch nicht ergeben haben. Schalke hält das Leder mit viel Geduld in den eigenen Reihen, findet aber keine Lücken.

7' Harit will die tief stehende Defensive mit einem langen Ball überwinden, sein Pass ist für Caligiuri aber viel zu lang und geht in der Nähe der rechten Eckfahne ins Aus. Abstoß Hertha.

4' Jetzt startet Schalke die ersten Angriffe und hält den Ball längere Zeit in der gegnerischen Hälfte, bislang ohne dabei in die Nähe des Sechzehners zu kommen.

2' Erster Angriff der Hertha: Dilrosun tankt sich auf links durch und schlägt dann eine Flanke, die ist aber zu lang und segelt über den Sechzehner hinweg auf den anderen Flügel.

1' ANPFIFF: Hertha BSC vs. FC Schalke 04 im LIVE-TICKER – der Ball rollt in Berlin

Vor Beginn | Gleich geht es los im Berliner Olympiastadion, noch zehn Minuten bis zum Anstoß. Dann kämpfen Hertha BSC und der FC Schalke 04 um die ersten drei Punkte des 20. Spieltages.

Vor Beginn | Auch bei der Hertha gibt es eine Änderung in der Startelf: Dedryck Boyata kehrt nach seiner Gelbsperre zurück und läuft in der Innenverteidigung auf, Niklas Stark muss für ihn weichen und sitzt zunächst auf der Bank.

Vor Beginn | Bei den Gästen stand unter der Woche die Personalie Alexander Nübel erneut im Vordergrund. Nach seiner Rotsperre kehrt der Keeper wieder in die Startelf zurück. Sein Ersatzmann Markus Schubert fällt mit Problemen an der Patellasehne aus. Schalke-Coach David Wagner erklärte Nübel bis auf weiteres zur Nummer eins und hofft, dass die Fans den im Sommer zu den Bayern wechselnden Schlussmann fair behandeln werden: "Wir sind eine Gruppe, es macht keinen Sinn, sich jemanden negativ herauszupicken."

Vor Beginn | Cunha ist heute aber noch nicht im Kader, da er sich noch mit der brasilianischen U21 beim Olympia-Qualifikationsturnier befindet. Tousart wird erst im Sommer zur Hertha stoßen. Piatek ist dagegen gleich mit dabei, sitzt aber zunächst auf der Bank. Davie Selke, für den nach der Verpflichtung von Piatek wohl kein Platz mehr war, verließ die Hertha und schloss sich seinem Ex-Verein an. Wir sehen also, in Sachen Personal und Transfers tut sich viel bei der Alten Dame.

Vor Beginn | Dass die Hauptstädter mit Klinsmann und den neu gegebenen finanziellen Möglichkeiten große Ziele haben, ist bekannt. Dass sie es damit ernst meinen, inzwischen auch. Vor Ende des Transferfensters nahm man nochmal kräftig Geld in die Hand und verpflichtete in den letzten Tagen mit Krzysztof Piatek vom (23 Millionen Ablöse) und Lucas Tousart (24 Millionen) von zwei teure Hochkaräter. Heute wurde bekannt, dass sich auch Matheus Cunha ( ) der Hertha für eine Ablöse von 17 Millionen Euro anschließt.

Vor Beginn | Hertha will nach dem 2:1-Sieg in Wolfsburg erneut punkten, um die Abstiegsränge weiter hinter sich zu lassen. Momentan steht das Team von Jürgen Klinsmann auf Platz 13 und hat fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Vor Beginn | Die Gäste reisen als Tabellensechster in die Hauptstadt und brauchen nach der 0:5-Klatsche bei den Bayern ein Erfolgserlebnis, um an den oberen Plätzen dranzubleiben.

Vor Beginn | In der Freitagspartie der Woche läuten Hertha BSC und der FC Schalke 04 den 20. Spieltag der Bundesliga ein. Es ist das erste von zwei Duellen innerhalb einer Woche zwischen beiden Teams. Am Dienstag trifft man sich nämlich im Achtelfinale des DFB-Pokals gleich wieder, dann aber auf Schalke.

Vor Beginn | So beginnt Schalke 04 (4-3-1-2): Nübel - Oczipka, Nastasic, Kabak, Caligiuri - Serdar, Mascarell, McKennie - Harit - Raman, Gregoritsch.

Vor Beginn | Die Aufstellung von Hertha BSC (4-1-4-1): Jarstein - Klünter, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt - Ascacibar - Wolf, Skjelbred, Grujic, Dilrosun - Lukebakio.

Vor Beginn | Es ist angerichtet im Berliner Olympiastadion, in einer halben Stunde kann es hier losgehen. Bei den Gästen steht nach der 0:5-Niederlage in München erneut Alexander Nübel zwischen den Pfosten, bei den Hausherren sitzt Neuzugang Krzysztof Piatek zunächst nur auf der Bank.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 18. Spieltages zwischen Hertha BSC und dem FC Schalke 04.

Hertha BSC gegen Schalke 04: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Nur gegen den kassierte Hertha BSC in seiner BL-Historie mehr Heimniederlagen (13) als gegen den FC Schalke 04 (11).

Unter allen aktuellen BL-Teams feierte der FC Schalke 04 nur gegen Werder Bremen mehr Siege in der Bundesliga (38) als gegen Hertha BSC (35).

Gegen kein anderes Team wahrte der FC Schalke 04 in seiner BL-Historie so oft eine Weiße Weste wie gegen Hertha BSC (32-mal), umgekehrt blieben die Berliner gegen kein anderes Team so oft torlos wie gegen S04.

Nur Hertha BSC und der FC Schalke 04 verursachten in dieser BL-Saison schon je 6 Elfmeter. Alle Strafstöße gegen diese beiden Teams wurden dabei verwandelt.

Hertha BSC verlor nur 1 der letzten 6 Bundesliga-Spiele (3 Siege, 2 Remis): 0-4 gegen Bayern München am 18. Spieltag. Unter Jürgen Klinsmann holten die Berliner in 7 Partien so viele Punkte (11) wie in 12 Spielen unter Ante Covic.

In den 4 Heimspielen unter Jürgen Klinsmann holte Hertha BSC lediglich 4 Punkte (1 Sieg, 1 Remis, 2 Niederlagen), in seinen nur 3 Auswärtsspielen dagegen 7 Zähler (2 Siege, 1 Remis).

Hertha BSC erzielte zuletzt beim 2-1-Sieg in Wolfsburg durch Torunarigha und Lukebakio 2 Kopfballtore. An den ersten 18 Spieltagen hatten die Berliner insgesamt nur 2-mal per Kopf getroffen.

Nach zuvor 4 BL-Spielen ohne Niederlage (2 Siege, 2 Remis) verlor der FC Schalke 04 zuletzt mit 0-5 beim FC Bayern München und kassierte damit seine höchste Bundesliga-Niederlage seit November 2010 (0-5 in Kaiserslautern).

Schalke 04 brachte von den letzten 3 Auswärtsspielen nur 1 Punkt mit (1-1 in Wolfsburg, 2 Niederlagen). Von den ersten 6 BL-Auswärtsspielen dieser Saison war nur 1 verloren worden (0-2 in Hoffenheim, zudem 4 Siege und 1 Remis).

Schalke 04 kassierte in dieser BL-Saison nur 15 Gegentore aus dem Spiel heraus (kein Team weniger), aber 11 Gegentreffer nach Standardsituationen. Bei keiner anderen Mannschaft ist der Anteil der Standard-Gegentore so hoch (42%).

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC gegen Schalke 04 heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Hertha BSC gegen Schalke 04 heute ... im TV DAZN im LIVE-STREAM DAZN Highlights DAZN

Die Bundesliga startet in den 20. Spieltag. Hertha BSC empfängt Schalke 04. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Hertha BSC vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-TICKER: Suat Serdar offenbar vor Vertragsverlängerung

Bundesligist Schalke 04 will offenbar vorzeitig mit Leistungsträger Suat Serdar verlängern. Das berichtet die Sport Bild .

Der aktuelle Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft noch bis 2022. Erste Gespräche wurden dem Bericht zufolge schon geführt.

Der 22-Jährige entwickelte sich in der laufenden Spielzeit zum absoluten Leistungsträger bei den Knappen. In 16 Ligaspielen erzielte er sieben Tore.

Hertha BSC vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Spiel im Überblick