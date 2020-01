Offiziell: Hertha BSC holt Milan-Stürmer Krzysztof Piatek

Nach nur einem Jahr ist für Krzysztof Piatek bei Milan schon wieder Schluss: Der polnische Stürmer geht zu Hertha BSC in die Bundesliga.

hat Krzysztof Piatek von der AC Milan offiziell verpflichtet. Das gab der Bundesligist am Donnerstagabend bekannt. Nach Informationen von Goal und SPOX liegt die Ablösesumme für den 24-jährigen bei 27 Millionen Euro. Damit ist er der teuerste Neuzugang der Klubgeschichte. Dazu können noch erfolgsabhängige Boni kommen.

Herthas Sportchef Michael Preetz sagte: "Mit Krzysztof bekommen wir einen hoch veranlagten Angreifer, der seine Torgefährlichkeit und Offensivqualität schon eindrucksvoll auf höchstem Niveau sowohl in der als auch in der Nationalmannschaft unter Beweis gestellt hat. Durch ihn haben wir nun noch mehr Qualität in der Offensive."

Piatek war erst vor einem Jahr für 38 Millionen Euro vom zu den Rossoneri gewechselt. Dort legte er einen spektakulären Start mit fünf Toren in seinen ersten fünf Liga-Spielen hin. Doch nach der kürzlich erfolgten Verpflichtung von Zlatan Ibrahimovic war er bei Milan nicht mehr sonderlich gefragt.

Auch Tottenham war an Piatek interessiert

Er freut sich nun auf seine neue Aufgabe: "Ich bin sehr glücklich, dass dieser Transfer geklappt hat. Ich verspüre große Lust, dem Verein gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen weiterzuhelfen und schnellstmöglich in der Tabelle einige Plätze nach oben zu klettern."

war nach Informationen von Goal und SPOX ebenfalls an Piatek dran, wollte den Angreifer aber zunächst ausleihen. Milan war mehr an einem sofortigen Verkauf gelegen, um den Millionenverlust schnell abschreiben zu können.

Nach Lucas Tousart (25 Millionen Euro, von Olympique Lyon) und Santiago Ascacibar (11 Millionen Euro, vom ) ist Piatek der dritte namhafte Neuzugang, den die Berliner in diesem Winter präsentieren können.