FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER - so wird der Bundesliga-Rückrundenstart übertragen

Es geht endlich wieder los! Schalke 04 empfängt Gladbach zum Start in die Bundesliga-Rückrunde - wir sagen Euch, wer das Spiel live überträgt.

Die ist zurück! Am Freitag, den 17. Januar 2020, geht der Start in die Rückrunde über die Bühne - und es gibt direkt einen echten Klassiker zu sehen. Der empfängt in der heimischen Veltins-Arena . Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Schalke hat unter Trainer David Wagner die verkorkste Vorsaison vergessen gemacht und ging als starker Fünfter in die Winterpause. Auch Gladbach spielte überraschend stark auf, die Fohlen sind mit zwei Punkten Rückstand sogar erster Verfolger von Herbstmeister Leipzig. Dementsprechend motiviert dürften beide Mannschaften sein, den guten Eindruck aufrechtzuerhalten und im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres ein Erfolgserlebnis zu feiern.

Goal verrät Euch in diesem Artikel, ob Schalke gegen Gladbach am Freitag live im TV übertragen wird. Zudem erhaltet Ihr hier alle Informationen über den LIVE-STREAM zum Spiel und wo Ihr nach Abpfiff die Highlights anschauen könnt.

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: Die Daten zum Bundesliga-Rückrundenstart

Duell FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach Datum Freitag, 17. Januar 2020 - 20.30 Uhr Ort Veltins-Arena (Gelsenkrichen, ) Kapazität 62.271 Plätze

Schalke 04 gegen Gladbach heute im LIVE-STREAM schauen - so geht's!

Die Bundesliga geht wieder los, beim Auftaktspiel will natürlich jeder Fan live dabei sein. Und die gute Nachricht: Es gibt gleich mehrere Möglichkeiten, wie Ihr Schalke vs. Gladbach heute Abend im LIVE-STREAM anschauen könnt.

Die erste Option: DAZN! Der Streamingdienst aus Ismaning zeigt / überträgt in dieser Saison unter anderem alle Freitagsspiele aus der Bundesliga live - und daher natürlich auch S04 gegen Gladbach am Freitag.

DAZN zeigt / überträgt Schalke vs. Gladbach heute im LIVE-STREAM

Um 20.15 Uhr geht DAZN am Freitag (17. Januar) auf Sendung, live aus der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Moderator Alex Schlüter stimmt Euch dann gemeinsam mit dem Experten Ralph Gunesch eine Viertelstunde lang auf das erste Bundesligaspiel des Jahres 2020 ein.

Kommentator des Duells zwischen Schalke und Borussia Mönchengladbach wird dann Jan Platte sein. Gemeinsam mit Gunesch begleitet er die 90 Minuten für Euch.

Schalke gegen Gladbach heute live auf DAZN: Alle Infos

Start der Übertragung : Freitag, 17. Januar 2020, 20.15 Uhr

: Freitag, 17. Januar 2020, 20.15 Uhr Anpfiff : Freitag, 17. Januar 2020, 20.30 Uhr

: Freitag, 17. Januar 2020, 20.30 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte : Ralph Gunesch

: Ralph Gunesch Kommentator: Jan Platte

Um auf DAZN im LIVE-STREAM mit dabei zu sein, benötigt Ihr ein Abonnement beim Streamingdienst. Das kostet Euch entweder 11,99 Euro monatlich im Monatsabo oder Ihr schließt gleich ein Jahresabo ab, das Euch einmalig 119,99 Euro kostet. Alle weiteren Infos zur Anmeldung und zu den Preisen erhaltet Ihr HIER.

Es gibt aber sogar auch die Möglichkeit, Schalke gegen Gladbach kostenlos auf DAZN im LIVE-STREAM zu schauen. Wie das geht? Einfach weiterlesen!

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach heute kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN schauen - mit dem Probemonat

DAZN schenkt nämlich jedem Neu-Kunden dessen ersten Monat. Wer also noch kein Abo hat und sich jetzt anmeldet, darf das gesamte DAZN-Programm 30 Tage lang kostenlos testen und sich danach entscheiden, ob er ein kostenpflichtiges Abo abschließen will. HIER gibt's alles Wissenswerte zum Probemonat von DAZN.

Übrigens: DAZN zeigt nicht nur die Bundesliga live, sondern auch die und die im LIVE-STREAM, alle Spiele aus , dazu die , die oder den . Und auch andere Sportarten haben ihren festen Platz bei DAZN: NBA, NFL, Top-Events aus Darts, Tennis und Boxen - bei DAZN kommen auch Nicht-Fußball-Fans voll auf ihre Kosten.

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-STREAM auf zdf.de schauen

Nur ganz selten mal laufen Bundesligaspiele live im Free-TV. Das Auftaktspiel in die Rückrunde gehört zu diesen Ausnahmen, daher wird Schalke gegen Gladbach heute auch live im ZDF übertragen.

Und parallel zur Übertragung im TV bietet das ZDF auf zdf.de auch einen LIVE-STREAM im Internet an, der Euch kostenlos zur Verfügung steht. HIER geht es direkt zum STREAM.

Schalke 04 gegen Gladbach heute live im TV schauen - ZDF, DAZN oder Sky? Wer überträgt?

Wie bereits erwähnt: Das erste Spiel der Bundesliga-Rückrunde wird traditionell im Free-TV übertragen. Das ZDF ist dabei Eure Anlaufstelle für Schalke gegen Gladbach.

Das Zweite beginnt seine Übertragung am Freitag (17. Januar) um 20.10 Uhr aus der Veltins-Arena. Moderator Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn übernehmen die Vorberichterstattung, während der 90 Minuten sitzt Oliver Schmidt als Kommentator am Mikrofon.

ZDF zeigt / überträgt Schalke 04 vs. Gladbach live im Free-TV: Alle Infos

Start der Übertragung: Freitag, 17. Januar 2020, 20.10 Uhr

Freitag, 17. Januar 2020, 20.10 Uhr Anpfiff : Freitag, 17. Januar 2020, 20.30 Uhr

: Freitag, 17. Januar 2020, 20.30 Uhr Moderator : Jochen Breyer

: Jochen Breyer Experte : Oliver Kahn

: Oliver Kahn Kommentator: Oliver Schmidt

Neben der Übertragung im Free-TV beim ZDF könnt Ihr auch via DAZN Schalke gegen Gladbach live auf Eurem Fernseher verfolgen. Die Infos dazu folgen im nächsten Abschnitt.

Wer im Besitz eines Smart-TV ist, der kann S04 vs. Gladbach auch live am Fernsehen anschauen. Denn auf diesen modernen TV-Geräten gibt es die DAZN-App zum kostenlosen Download. Also: Einfach die App herunterladen und Schalke gegen Gladbach auf DAZN auf Eurem Smart-TV schauen.

Schalke gegen Gladbach heute mit DAZN auf dem Smart-TV verfolgen: Die Anleitung

1. Meldet Euch bei DAZN an und schließt den kostenlosen Probemonat ab. Oder Ihr habt bereits ein Abo - umso besser!

2. Ladet Euch die kostenlose DAZN-App auf Euren Smart-TV.

3. Checkt die Internetverbindung auf Eurem Smart-TV und startet die DAZN-App.

4. Wählt den passenden Stream an und genießt Schalke gegen Gladbach mit DAZN live auf dem Smart-TV!

Zeigt / überträgt Sky heute Schalke vs. Gladbach live im Pay-TV?

Nein! Sky zeigt / überträgt zwar alle Samstagsspiele aus der Bundesliga und auch die allermeisten Partien am Sonntag. Freitags ist der Pay-TV-Sender allerdings nicht im Einsatz, Schalke gegen Gladbach läuft also heute nicht live auf Sky!

Stattdessen laufen alle Freitagsspiele der Bundesliga live auf DAZN, die meisten davon exklusiv. Nur in Ausnahmefällen wie heute ist auch das Free-TV mal live am Start.

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach heute: Wo laufen die Highlights?

DAZN ist nicht nur im LIVE-STREAM am Start, beim Streamingdienst bekommt Ihr nach Abpfiff natürlich auch alle Highlights von Schalke gegen Gladbach noch einmal mundgerecht aufbereitet zusammengefasst.

Nach den 90 Minuten also einfach dranbleiben und die Highlights genießen. Und wer das Spiel nicht live gesehen hat, kann sich natürlich auch auf DAZN kurz nach Schlusspfiff die besten Szenen in der Zusammenfassung anschauen.

Außerdem laufen die Highlights von Schalke gegen Borussia Mönchengladbach auch im ZDF.

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach live: Die Aufstellungen

Schalke 04 vs. Gladbach heute im LIVE-TICKER verfolgen

Welche elf Spieler schickt Schalke-Trainer David Wagner zum Rückrundenstart von Beginn an ins Rennen? Und mit welcher Aufstellung beginnt Borussia Mönchengladbach am Freitag in der Veltins-Arena? Sobald die Formationen der beiden Teamsfeststehen, könnt Ihr sie hier in aller Ruhe studieren.

Auch für alle, die nicht live im TV oder im LIVE-STREAM dabei sein können, gibt es natürlich eine Möglichkeit, über die Geschehnisse in Gelsenkirchen auf dem Laufenden zu bleiben. Einem LIVE-TICKER sei Dank - und einen solchen hat natürlich auch Goal im Programm.

Sobald der Ball rollt, erfahrt Ihr quasi in Echtzeit, wenn ein Tor fällt. Außerdem schildert der zuständige Tickerer alle wichtigen Szenen im Detail und gibt alles Wissenswerte zum Spielgeschehen wieder. Auch spannende Statistiken zum Verlauf der Partie gibt es bei uns.

Unter diesem Link gelangt Ihr direkt zum natürlich kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zu Schalke - Gladbach!

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: So lief das Hinspiel

Wenig Chancen, keine Tore: Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 haben sich beim Debütantenball ihrer Trainer mit einem dürftigen, aber gerechten 0:0 getrennt. Bei der Bundesliga-Premiere von David Wagner ließ Schalke wie in der schwachen Vorsaison die Effizienz vor dem Tor vermissen. Trösten durfte sich Schalke mit einem wertvollen Punkt.

Ein Horrorstart wie 2016 und 2018, als die Knappen jeweils die ersten fünf Spiele allesamt verloren, ist schon jetzt vom Tisch. Die Borussia, bei der Marco Rose ebenfalls seinen Liga-Einstand gab, wachte erst nach der Pause auf und ließ erstmals seit vier Jahren zum Auftakt wieder Punkte liegen.

Die 54.022 Zuschauer im ausverkauften Borussia-Park sahen zu Beginn ein temporeiches, von beiden Teams äußerst offensiv ausgerichtetes Spiel. Kein Thema war diesmal die Rassismus-Debatte um Clemens Tönnies. Anders als im Pokalspiel beim SV Drochtersen/Assel (5:0), als Schalker Fans Tönnies Rote Karten gezeigt hatten, gab es vor dem Anstoß keinen sichtbaren Protest gegen den Aufsichtsratsboss.

Schalke startet gegen Gladbach mit leichten Vorteilen

Auf dem Rasen hatte Schalke zunächst Vorteile, ging aggressiv in die Zweikämpfe und störte früh. Neuzugang Benito Raman, der nach überstandener Kapselbandverletzung sein Debüt für S04 gab, hatte aus kurzer Distanz auch die erste Gelegenheit (6.). Insgesamt schenkten sich beide Team nichts, die Folge war ein hitziges und intensives Spiel, in dem aber auch die Fehlerquote hoch war.

Viel Bewegung herrschte auch an der Seitenlinie: Sowohl Rose als auch Wagner standen in ihrem ersten Ligaspiel 90 Minuten lang vor ihrer Bank, gestikulierten viel und klatschten immer wieder aufmunternd Beifall. Der Leipziger Rose und der gebürtige Frankfurter Wagner waren über Umwege in der Bundesliga gelandet - Wagner über Huddersfield, Rose über Salzburg.

In Gladbach: Schalke die gefährlichere Mannschaft

Bis zur Pause suchten beide Teams zwar den schnellen Weg nach vorne, dort kam der Ball aber viel zu selten an. Insgesamt blieb Schalke dabei die etwas gefährlichere Mannschaft und hatte erneut durch Raman auch die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit: Bei einem blitzschnellen Konter steckte Guido Burgstaller auf den aus Düsseldorf gekommenen Angreifer durch, der aber überhastet abschloss.

Die zweite Halbzeit begann die Borussia wesentlich engagierter. Torjäger Alassane Plea, von dem bis dahin ebenso wenig zu sehen gewesen war wie von Neuzugang Marcus Thuram oder dem Ex-Schalker Breel Embolo, traf nach schönem Zuspiel nur den Außenpfosten (55.). Insgesamt verflachte die Begegnungen aber schnell wieder. Unnötige Fehlpässe blieben auf beiden Seiten die Regel, vom erhofften Offensivpressing war weder bei Gladbach noch Schalke viel zu sehen.

Wer zeigt / überträgt Schalke vs. Gladbach heute live im TV und im LIVE-STREAM? Die Übertragung im Überblick