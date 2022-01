SC Freiburg vs. VfB Stuttgart live: TV, LIVE-STREAM, Highlights – die Übertragung der Bundesliga heute

In der 20. Runde der Bundesliga kommt es am Samstag um 15.30 Uhr zum Derby SC Freiburg gegen VfB Stuttgart. Der Sechste trifft zuhause im Europa-Park Stadion auf den Vorletzten, wobei die Badener und die Schwaben bislang 30 und 18 Punkte holten. Die Hausherren entschieden das erste Saisonduell für sich.

Freiburg musste sich am 14. Januar bei Borussia Dortmund mit 1:5 geschlagen geben. Damit erlebte die Elf von Christian Streich die zweite Niederlage binnen fünf Meisterschaftsspielen. Dazwischen gab es für die Breisgauer zwei Unentschieden bei Union Berlin und gegen Arminia Bielefeld sowie einen Heimsieg gegen Bayer Leverkusen. Am Mittwoch kehrten die Breisgauer, wenn auch im DFB-Pokal, mit einem 4:1 in Hoffenheim auf die Siegerstraße zurück.

Die Gäste warten hingegen seit vier Bundesliga-Auftritten auf einen vollen Erfolg. Überdies gelang dem VfB Stuttgart der einzige Punktgewinn mit einer Nullnummer bei Greuther Fürth. Das Vorjahr endete für die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo mit einem Heimdebakel gegen Bayern München und einer Niederlage in Köln. Am 15. Januar folgte eine 0:2-Heimniederlage gegen RB Leipzig.

Heute um 15.30 Uhr steigt das Derby SC Freiburg gegen VfB Stuttgart. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE-TICKER.

SC Freiburg vs. VfB Stuttgart live: Die Eckdaten zur Partie am 20. Bundesliga-Spieltag heute auf einem Blick

Spiel: SC Freiburg vs. VfB Stuttgart (live bei Sky Ticket streamen) Datum: Samstag, 22. Januar 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Europa-Park Stadion (Freiburg im Breisgau)

SC Freiburg gegen VfB Stuttgart heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky verfügt über die alleinigen Rechte für alle samstäglichen Bundesliga-Spiele. Der Pay-TV Sender greift hierfür auf eine Vielzahl von Kanälen zurück, wobei er das badisch-schwäbische Derby Freiburg gegen Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 5 zeigt. Zudem könnt Ihr Euch das Duell in HD anschauen. Doch schreibt Euch an dieser Stelle die Schlüsseldaten zur Übertragung in voller Länge auf:

Sender: Sky Sport Bundesliga 5 (HD)

Sky Sport Bundesliga 5 (HD) Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Jonas Friedrich

Allerdings können nur die Abonnenten von Sky das Duell zwischen Freiburg und Stuttgart im Fernsehen verfolgen. Um genau zu sein, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Diesbezüglich könnt Ihr Euch zwischen einem Einzelabo für 27 Euro und einer Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro entscheiden. Auf der Webseite des Bezahlsenders gibt es alle nötigen Auskünfte.

SC Freiburg – VfB Stuttgart heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Das Derby SC Freiburg vs. VfB Stuttgart stellt ausschließlich eine der Bundesliga-Partien, die heute um 15.30 Uhr auf dem Programm stehen, dar. Dazu kommen die Spiele Hoffenheim – Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen – Augsburg, Borussia Mönchengladbach – Union Berlin und Greuther Fürth – Mainz 05. Daher steht auch eine Konferenz zur Auswahl. Nachstehend findet Ihr die dazugehörigen Eckdaten:

Beginn der Übertragung: 14 Uhr

14 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderatorin: Britta Hofmann

Britta Hofmann Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Gezeigte Spiele: Hoffenheim vs. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen vs. Augsburg, Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin, Freiburg vs. Stuttgart und Greuther Fürth vs. Mainz 05.

SC Freiburg vs. VfB Stuttgart im LIVE-STREAM mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga heute live

Zudem könnt Ihr Euch das gesamte Angebot von Sky im LIVE-STREAM anschauen. Und das trifft folgerichtig auch auf die Begegnung Freiburg gegen Stuttgart zu. Hierfür stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl.

SC Freiburg – VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go ist die erste von ihnen. Das hauseigene Streaming-Portal punktet mit einer sehr benutzerfreundlichen Bedienung, denn Ihr müsst Euch einfach nur einloggen. Zudem eignen sich auch Smartphones und Tablets dafür. Jedoch geht sich bei einem heutigen Vertragsabschluss die Freischaltung des Bundesliga-Pakets vermutlich nicht mehr zeitgerecht aus. Allerdings besteht die Möglichkeit, sich das Derby zwischen den Badenern und den Schwaben nachträglich in einer Wiederholung anzuschauen.

Mit Sky Ticket die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: SC Freiburg gegen VfB Stuttgart heute live

Zudem stellt das Sky Ticket eine Alternative dar. Hinzu kommt, dass Ihr damit keine langfristige Bindung eingehen müsst und umgehend freigeschaltet werdet. Wählt Ihr das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro aus, könnt Ihr das gesamte Sportangebot im Live-Stream nutzen. Und das ist mit zwei Geräten auf einmal möglich.

Fußballtechnisch erstreckt sich das Angebot nicht allein auf die Bundesliga, sondern ebenso auf die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League. Finden in den nationalen Bewerben wenigstens zwei Partien zur selben Zeit statt, könnt Ihr Euch genauso wie heute für eine Konferenz entscheiden. Außerdem stellen die Formel 1, die NHL, die ATP World Tour und die PGA-Tour Bestandteile des Angebots dar.

Der VfB gastiert am Samstag von 15:30 Uhr an beim @scfreiburg. Dort will das Team mit dem Brustring als Einheit punkten. #VfB | #VfBPK | Vorbericht ⬇️ https://t.co/ZVSvvESSLC — VfB Stuttgart (@VfB) January 20, 2022

Zu SC Freiburg gegen VfB Stuttgart via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zudem könnt Ihr mit dem LIVE-TICKER von GOAL zu allen entscheidenden Ereignissen der Partie Freiburg – Stuttgart immer den Überblick behalten. Dafür müsst Ihr nicht immer auf den Bildschirm schauen. Und zwar deshalb, weil Euch GOAL Push-Benachrichtigungen schickt.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr SC Freiburg vs. VfB Stuttgart heute

Direkt nach dem Ende der Partie zeigt DAZN seinen Kunden unter anderem die Höhepunkte im Derby zwischen dem SC und dem VfB. Konkret läuft die Highlight Show erstmals ab 17.30 Uhr und Ihr könnt Euch obendrein die Zusammenfassung des Freitagsspiels ansehen. Zusätzlich stellt die Sportschau in der Nacht zum Montag für Euch kostenfreie Zusammenschnitte von allen Begegnungen des Bundesliga-Spieltags auf ihren YouTube-Kanal.

SC Freiburg gegen VfB Stuttgart im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga heute live übertragen

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 5 (HD) Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

SC Freiburg vs. VfB Stuttgart: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff folgen die Startaufstellungen.