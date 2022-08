SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Borussia Dortmund gastiert zum Auftakt des zweiten Bundesliga-Spieltags beim SC Freiburg. Hier gibt es das Spiel im LIVE-TICKER.

Zum Auftakt des zweiten Spieltags der Bundesliga empfängt der SC Freiburg heute Borussia Dortmund. Das Spiel gibt es hier im LIVE-TICKER.

Ihr wollt das Spiel live im TV oder via LIVE-STREAM verfolgen? Alle Infos zur Übertragung der Partie haben wir in einem separaten Artikel zusammengefasst.

SC Freiburg vs. Borussia Dortmund Anpfiff: 20.30 Uhr Tore - Aufstellung Freiburg - Aufstellung BVB - Gelbe Karten -

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des zweiten Spieltages zwischen dem SC Freiburg und dem BVB.

SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellung

SC Freiburg vs. Borussia Dortmund im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der SC Freiburg gewann seine letzten beiden Bundesliga-Heimspiele gegen Borussia Dortmund, nachdem der SCF von seinen ersten 20 BL-Heimspielen gegen den BVB ebenfalls nur zwei gewann. In der Vorsaison gab es das Duell auch am zweiten Spieltag, damals gewann der SC im Schwarzwald-Stadion mit 2-1.

Im letzten Bundesligaduell zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund kassierte der SCF im Januar 2022 auswärts mit 1-5 seine höchste Bundesliga-Niederlage der Saison 2021/22. SC-Coach Christian Streich kassierte gegen kein Team so viele BL-Pleiten (14) und BL-Gegentore (51) wie gegen den BVB.

Borussia Dortmund gewann als erstes Team der Bundesliga-Geschichte in acht Saisons in Serie sein Auftaktspiel. Dortmund verlor aber in den letzten zwei Spielzeiten das erste BL-Auswärtsspiel (2021/22: 1-2 in Freiburg), in drei Saisons in Serie verlor der BVB nur von 1969/70 bis zur Abstiegssaison 1971/72 sein erstes BL-Gastspiel.

Der SC Freiburg fuhr mit dem 4-0 gegen Augsburg seinen geteilt höchsten Auftaktsieg in der Bundesliga ein (2000/01 auch 4-0 gegen Stuttgart). Die Freiburger stehen auf dem zweiten Tabellenplatz und gehen zum vierten Mal als eines der Top-Zwei-Teams in einen BL-Spieltag (letztmals 3. ST 2019/20).

Der SC Freiburg erzielte zwei seiner vier Tore am ersten Bundesliga-Spieltag nach Standardsituationen -geteilter Höchstwert (Gladbach und Bayern auch je 2). Mit 24 Standardtoren war der SCF in der BL-Vorsaison das geteilt gefährlichste Team nach ruhenden Bällen – mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern.

Borussia Dortmund verzeichnete am ersten Bundesliga-Spieltag die meisten hohen Ballgewinne (18), in der Vorsaison waren es für den BVB nie mehr als 13 in einem BL-Spiel (9 im Schnitt). Der BL-Sieg am ersten Spieltag war der amtszeitübergreifend achte in Serie für Edin Terzic als BVB-Coach, eine längere Siegesserie gelang keinem BVB-Trainer in der Bundesliga (Jürgen Klopp 2011/12 auch 8).

Der SC Freiburg erzielte am ersten Bundesliga-Spieltag vier Tore aus 1.3 Expected Goals– kein anderes Team übertraf seinen xG-Wert beim Saisonauftakt so stark (+2.7). Borussia Dortmund hingegen unterbot am ersten Spieltag als einer von fünf Bundesligisten seinen xG-Wert (-0.6, ein Tor aus 1.6 xG).

Drei der vier Tore des SC Freiburg am ersten Bundesliga-Spieltag erzielten Neuzugänge. In Ritsu Doan und Michael Gregoritsch trafen zum zweiten Mal zwei Spieler in einer Partie in ihrem ersten BL-Spiel für den SCF (Iashvili und Weißhaupt im August 1998), Rückkehrer Matthias Ginter traf erstmals seit 2013 im SCF-Trikot.

Der SC Freiburg und Borussia Dortmund sind als einzige Teams in dieser Bundesliga-Saison noch ohne Gegentor, der BVB ist noch ohne Pflichtspielgegentor in 2022/23. Dortmunds Gregor Kobel verhinderte laut Expected-Goals-on-Target-Modell am ersten Spieltag 0.9 Gegentore – nur Florian Müller mehr (1.3).

Nach 49 Bundesliga-Spielen für den SC Freiburg wechselte Nico Schlotterbeck im Sommer 2022 zu Borussia Dortmund. In der Vorsaison war er mit 69% gewonnen Duellen der beste Zweikämpfer der Bundesliga und zudem der Freiburger mit den meisten Ballaktionen pro 90 BL-Minuten (74).

SC Freiburg vs. BVB heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

In der Bundesliga wird heute der zweite Spieltag eröffnet. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Nico Schlotterbeck fürchtet sich ganz und gar nicht. Die Rückkehr in die langjährige Heimat, das Duell mit Bruder Keven oder das Wiedersehen mit alten Freunden - all das löst im Innenverteidiger von Borussia Dortmund pure Glücksgefühle aus. "Ich habe da richtig Lust drauf", sagte er vor dem Blitz-Wiedersehen mit dem SC Freiburg: "Ich freue mich total, weil ich dort mein erfolgreichstes Jahr in meiner Karriere hatte, das war mein Durchbruch."

Er habe den Breisgauern und ins Besondere Trainer Christian Streich enorm viel zu verdanken. "Wäre ich nicht in Freiburg gewesen, wäre ich vielleicht nicht nach Dortmund gekommen", berichtete der jüngere der Schlotterbeck-Brüder. Doch alle Verbundenheit wird am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) nur 83 Tage nach der bitteren Final-Pleite im DFB-Pokal für 90 Minuten ruhen - im Meisterkampf zählen für den BVB nur drei Punkte.

"Das wird keine leichte Aufgabe. Sie hauen sich in jeden Zweikampf, jeder verteidigt den eigenen Strafraum. Trotz allem glaube ich, gewinnen wir dort", sagte der 22-Jährige. Sein langjähriger Mentor Streich will das unbedingt verhindern, auch indem er die besonderen Kenntnisse über Schlotterbecks Qualitäten nutzt.

"Wir wissen, wie Nico spielt und was er für ein Typ ist", sagte der 57-Jährige: "Wir stellen uns auf seine individuellen Fähigkeiten ein. Er hat einen guten Schlag, eine gute Spielverlagerung. Das bespricht man aber nicht lange, weil die Spieler ihn kennen. Maximal werden wir daran erinnern."

Auch wenn die Rückkehr "sehr früh" komme, glaube er, dass "die Fans mich so empfangen, wie sie mich verabschiedet haben", sagte Schlotterbeck. Statt unter Pfiffen ging der Nationalspieler im Mai mit Applaus - auch weil er mit seiner offenen Art Anhänger mitreißen kann. Das gelang ihm auch in Dortmund auf Anhieb, beim 1:0 gegen Bayer Leverkusen zum Start peitschte er nach jeder gelungenen Aktion das Publikum an. Und selbst eine ausgekugelte Schulter konnte ihn nicht stoppen - er spielte nach kurzem Einrenken weiter.

In der Innenverteidigung übernahm er nach der Verletzung von Niklas Süle gleich Verantwortung. "Er hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Er hat sehr viele Zweikämpfe gewonnen, sehr viele Kopfballduelle gewonnen und super Pässe gespielt", schwärmte Trainer Edin Terzic. Für die Winter-WM in Katar hat Hansi Flick den extrovertierten Linksfuß ohnehin längst fest eingeplant.

"Er agiert sehr selbstbewusst im Ballbesitz - wenn er Fehler macht, was passieren kann, macht er einfach weiter. Das brauchen wir", betont der Bundestrainer. Bei Ex-Klub Freiburg muss Schlotterbeck nun vor den Augen seiner ganzen Familie die nächste Feuertaufe meistern - auch wenn Bruder Keven das sicher verhindern will.

Quelle: SID

SC Freiburg vs. Borussia Dortmund im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick