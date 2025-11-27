In der Europa League kommt es am Donnerstag (27. November) zur Partie vom SC Freiburg bei Viktoria Pilsen. Diese steigt in der Doosan Arena. Der Anpfiff ertönt um 18.45 Uhr.

Nach jeweils vier Begegnungen in der Europa League halten Viktoria Pilsen und der SC Freiburg bei acht und zehn Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr SC Freiburg bei Viktoria Pilsen heute live im TV und im Stream sehen könnt.

SC Freiburg bei Viktoria Pilsen heute live im Free TV und Live Stream: RTL, NITRO oder RTL+?

Ihr könnt die Begegnung zwischen Viktoria Pilsen und dem SC Freiburg sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz bei RTL+ via STREAM mitverfolgen. Zuvor startet um 18.15 Uhr die Sendung Matchday mit Moderatorin Jana Wosnitza, Experte Patrick Helmes und Community-Host Julius Fellermann. Danach fungieren Christian Straßburger in voller Länge bzw. Michael Born in der Konferenz als Kommentatoren. Jedoch benötigt Ihr das Premium, Max oder Family-Modell um respektive 8,99 Euro, 12,99 Euro und 18,99 Euro.

Spiel Viktoria Pilsen - SC Freiburg Wettbewerb Europa League, Ligaphase, 5. Spieltag Datum Donnerstag, 27. November 2025 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Doosan Arena (Pilsen)

Anstoßzeit SC Freiburg bei Viktoria Pilsen

SC Freiburg bei Viktoria Pilsen: Aufstellungen

News über Viktoria Pilsen

Viktoria Pilsen bestreitet das Heimspiel gegen den SC Freiburg drei Wochen nach einem 0:0 an selber Ort und Stelle gegen Fenerbahce. Die zweite Punktteilung nach einem 1:1 bei Ferencvaros beendete eine Serie mit einem 3:0 gegen Malmö sowie einem 2:1 beim AS Roma.

News über den SC Freiburg

Der SC Freiburg gewann drei seiner bisherigen vier Auftritte in der Ligaphase. Das gelang den Breisgauer mit einem 2:0 gegen Utrecht sowie einem 3:1 in Nizza. Zuvor erreichten sie ein 2:1 gegen den FC Basel und ein 1:1 in Bologna.

Form

Bilanz direkte Duelle

SC Freiburg bei Viktoria Pilsen: Die Tabellen

