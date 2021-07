Saudi-Arabien vs. Deutschland live: Das Duell bei Olympia heute im LIVE-TICKER - 2:2

Am zweiten Spieltag bei Olymipa tritt Deutschland gegen Saudi-Arabien an. Goal begleitet das Spiel am Sonntag im LIVE-TICKER.

Deutschland ist bei Olympia am Sonntag richtig gefordert: Gegen Saudi-Arabien muss am zweiten Spieltag ein Sieg her, um noch eine realistische Chance auf das Erreichen des Viertelfinales zu haben.

Der Auftakt ging für die Truppe von Trainer Stefan Kuntz gründlich daneben: Gegen starke Brasilianer setzte es eine 2:4-Niederlage, die in der Höhe noch schmeichelhaft für die Deutschen war. Eine weitere Niederlage im zweiten Gruppenduell wäre wohl gleichbedeutend mit dem Aus.

Saudi-Arabien verlor ebenfalls das erste Spiel: Gegen die Elfenbeinküste gab es für die Araber ein 1:2, sodass auch sie stark unter Druck stehen, wenn es noch etwas mit dem Einzug in die Runde der letzten Acht werden soll.

Deutschland gegen Saudi-Arabien gibt es bei uns im ausführlichen LIVE-TICKER.

Saudi-Arabien vs. Deutschland im LIVE-TICKER

Saudi-Arabien - Deutschland 2:2 Tore 0:1 Amiri (11.), 1:1 Al-Najei (31.), 1:2 Ache (43.), 2:2 Al-Najei (50.) Aufstellung Saudi-Arabien Al-Yami - Abdulhamid, Al-Amri, Hindi, Al-Shahrani - Al-Faraj, Al-Hassan, Ahmed, Al-Najei, S. Al-Dawsari - Al-Hamdan Aufstellung Deutschland Müller - Henrichs, Pieper, Uduokhai, Raum - Maier, Amiri, Löwen - Ache, Kruse, Teuchert Gelbe Karten -

63. | Die gute Phase ist aber auch schon wieder vorbei. Jetzt haben vor allem die Saudis den Ball.

60. | Kleine Drangperiode des DFB-Teams. Das hatten wir heute noch gar nicht.

58. | Deutschland probiert was mit einer längeren Ballbesitzphase, aber der Tank ist bei den Sprints schon ganz schön leer.

55. | Das DFB-Team spielt sich mal auf der Gegenseite durch: Amiri mit dem doppelten Doppelpass mit Kruse und Teuchert. Am Ende löffelt er den Ball rechts vorbei.

53. | Schon wieder die Saudis! Der Konter läuft über links und in der Mitte wird Al-Dawsari bedient, Pieper ist noch mit einem Fuß dazwischen.

50. | Zu einfach! Die Saudis kommen mit einem Doppelpass auf rechts zur Grundlinie, der Ball kommt in die Mitte - und da stehen zwei Saudis gegen Pieper. Am Ende ist es wieder Al-Najei, der flach einschießt.

TOOOR! Saudi-Arabien - Deutschland 2:2 | Torschütze: Al-Najei

48. | Wieder mal Ache. Die Flanke kommt von rechts, der Frankfurt-Stürmer ist mit dem Kopf dran und prüft wieder den Saudi-Keeper.

46. | Es geht weiter in Yokohama.

Saudi-Arabien vs. Deutschland im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Pause | Die Führung für das DFB-Team geht aufgrund der besseren und zahlreicheren Möglichkeiten in Ordnung - aber sie ist mit Sicherheit kein Ruhekissen. Die Saudis rütteln mit ihren Umschaltmomenten an der deutschen Defensive, die wiederum nicht den allersichersten Eindruck macht. Aber die großen Aussetzer wie gegen Brasilien passieren ihr immerhin heute nicht.

Saudi-Arabien vs. Deutschland im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+2 | Ache kontert noch einmal auf rechts und spielt den richtigen Ball flach in die Mitte. Da fehlt es Amiri aber an Schnelligkeit, um noch an die Kugel zu kommen. Chance vertan.

45. | Es gibt zwei Minuten Nachspielzeit.

43. | Die erneute Führung! Pieper bedient Ache traumhaft aus der letzten Linie. Der entwischt allen Saudis und schließt direkt ab. Den zu zentral geratenen Versuch pariert der Keeper, aber Ache bleibt dran und haut den Abpraller sofort in die Maschen.

TOOOR! Saudi-Arabien - Deutschland 1:2 | Torschütze: Ache

40. | Jetzt wieder Saudi-Arabien mit einer Chance, es geht weiter hin und her. Al-Dawsari wird freigespielt und schießt sechs Meter vor dem Tor - aber Raum wirft sich rein und klärt im letzten Moment.

39. | Teuchert ist auf halbrechts durch und zieht ab. Saudi-Arabiens Torhüter taucht ab und wehrt die Kugel mit einer Hand ab. Der Rebound flutscht an Ache vorbei.

37. | Ache bekommt die Kugel auf Höhe des Elfmeterpunkts. Sein Versuch ist aber zu schwach, um richtig gefährlich zu werden.

34. | Saudi-Arabien ist im Spiel, nicht nur wegen des Ausgleichs.

31. | Das kommt nicht so richtig überraschend: Die Saudis schalten mal wieder um, Al-Dawsari zieht aus 16 Metern ab. Der Schuss ist leicht abgefälscht, sodass Müller nur nach vorne abwehren kann. Al-Najei ist als einziger Spieler aufmerksam, zur Stelle und am Ende der Torschütze zum 1:1.

TOOOR! Saudi-Arabien - Deutschland 1:1 | Torschütze: Al-Najei

26. | Das Spiel gönnt sich gerade eine Ruhepause. Allzu sicher sollte sich das DFB-Team mit der knappen Führung aber nicht sein.

24. | Es geht bei Amiri weiter.

23. | Amiri geht in die Hocke und muss behandelt werden. Der deutsche Torschütze fühlt sich gerade allem Anschein nach nicht gut.

20. | Beide Teams machen in der Defensive nicht den besten Eindruck. Die Saudis sind öfter mal ungeordnet, die Deutschen bekommen das mit den Umschaltmomenten auf Defensive weiterhin nicht gut hin.

17. | Saudi-Arabien kontert nach einem Ballverlust von Teuchert. Al-Najei wird geschickt - und hebt den Ball über das Tor der Deutschen.

15. | Raum mit einem Schubser gegen Al-Khulaif in der Nähe der Torauslinie. Den Freistoß von Al-Faraj faustet Müller aus der Gefahrenzone.

11. | Angriff über rechts, Teuchert bringt die Kugel flach in die Mitte, wo der Saudi Abdulhamid verpasst. Der Ball rutscht zu Nadiem Amiri durch, der überlegt und platziert mit der Innenseite zum 1:0 abschließt.

TOOOR! Saudi-Arabien - Deutschland 0:1 | Torschütze: Amiri

9. | Wieder Saudi-Arabien. Und wie im ersten Gruppenspiel bekommt das DFB-Team beim Umschalten auf Defensive nicht genug Leute hinter den Ball. Die Flanke des Außenseiters kommt von links auf den zweiten Pfosten, wo Al-Khulaif freistehend trotz akrobatischen Bemühens verpasst.

6. | Die Kugel ist im Tor - und zwar im deutschen! Saudi-Arabien kontert, aber das entscheidende Zuspiel vor dem Kasten nimmt Al-Hamdan mit dem Arm mit. Der Schiedsrichter pfeift und bleibt nach Überprüfung bei seiner Entscheidung: kein Tor!

5. | Nächster Abschluss! Löwen probiert es mit einem Flachschuss von der Sechzehnerkante, Saudi-Arabiens Keeper ist da und wehrt die Kugel zur Ecke ab.

4. | Der Standard bringt die erste große Chance! Amiri mit dem Freistoß und in der Mitte kommt Ache ganz frei aus fünf Metern zum Kopfball. Der Aufsetzer geht knapp links vorbei - aber das muss eigentlich das 1:0 sein.

3. | Henrichs fällt bei einem Vorstoß auf rechts einfach so hin. Erstaunlicherweise gibt es trotzdem Freistoß für das DFB-Team.

1. | Los geht's in Tokio!

Saudi-Arabien vs. Deutschland im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Die Mannschaften sind auf dem Platz, die Hymnen werden gespielt.

Vor Beginn | Da Brasilien und die Elfenbeinküste im anderen Gruppenduell des Spieltags 0:0 gespielt haben, heißt das, dass die deutsche Mannschaft bei einer Niederlage sicher ausgeschieden ist.

Vor Beginn | Drei Änderungen gibt es bei der deutschen Mannschaft im Vergleich zum ersten Gruppenspiel gegen Brasilien: Ache, Teuchert und Löwen sind für Arnold, Stach und Richter mit dabei.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur Begegnung des 2. Spieltags bei Olympia zwischen Saudi-Arabien und Deutschland.

Saudi-Arabien vs. Deutschland: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Saudi-Arabien:

Al-Yami - Abdulhamid, Al-Amri, Hindi, Al-Shahrani - Al-Faraj, Al-Hassan, Ahmed, Al-Najei, S. Al-Dawsari - Al-Hamdan

Deutschland setzt auf folgende Aufstellung:

Müller - Henrichs, Pieper, Uduokhai, Raum - Maier, Amiri, Löwen - Ache, Kruse, Teuchert

Saudi-Arabien vs. Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Saudi-Arabien vs. Deutschland heute ... ... im TV ARD / Eurosport ... im LIVE-STREAM ARD / Eurosport / DAZN ... LIVE-TICKER Goal

Bei Olympia wird heute der 2. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Saudi-Arabien und Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Saudi-Arabien vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Angst spürt Stefan Kuntz keine, weder vor dem nahenden Taifun noch vor Torjäger "El Tornado" oder gar dem Aus aller Olympia-Träume. Er habe durchaus "schon stürmische Wetterlagen" erlebt, sagte Kuntz vor dem zweiten Auftritt der Fußballer am Sonntag gegen Saudi-Arabien angesichts des angesagten Unwetters. Zumindest auf Wind und Regen ist der DFB-Trainer also vorbereitet.

Mehr Sorgen bereitet Kuntz die dünne Personaldecke. Nach der Sperre gegen Kapitän Maximilian Arnold stehen ihm nur noch 14 Feldspieler zur Verfügung. "Wir können also nicht das gesamte Wechselkontingent ausschöpfen", sagte Kuntz vor der Begegnung in Yokohama (13.30 Uhr MESZ/ARD und Eurosport). Spätestens jetzt macht sich die fehlende Bereitschaft mancher Klubs bemerkbar, Spieler für Olympia abzustellen.

Problem Nummer eins: Ein Sieg ist nach dem bitteren 2:4 gegen Brasilien dennoch Pflicht. Problem Nummer zwei: Einige Spieler sind noch leicht angeschlagen. Und Problem Nummer drei: Benjamin Henrichs, Amos Pieper, Anton Stach und Jordan Torunarigha sind mit einer Gelben Karte vorbelastet. Weil Kuntz dieses Quartett aber im dritten Spiel gegen die Elfenbeinküste braucht, sollen diese weniger Einsatzzeit erhalten.

"Die Auswahlmöglichkeit ist nicht so groß", sagte Kuntz und stellte die Frage: "Wie stellen wir sicher, dass wir im dritten Spiel genug Spieler haben?" Schon gegen Brasilien saßen am Ende nur noch zwei Torhüter auf der Ersatzbank, nun ist die Lage noch komplizierter.

Alles andere als ein Sieg wäre dennoch eine Blamage. Alle 22 Akteure des krassen Außenseiters spielen in Saudi-Arabien, der bekannteste Name ist noch Salem Al Dawsari. "El Tornado" traf bei der WM 2018 zum 2:1-Sieg gegen Ägypten, auch in Tokio war er beim 1:2 zum Start gegen die Elfenbeinküste erfolgreich.

Kuntz hat den Gegner bereits gründlich studiert. "Sie sind sehr laufstark, haben teilweise Mann gegen Mann gespielt. Sie haben eine gute Achse im Mittelfeld, in der Abwehr und im Sturm vielleicht nicht ganz so", sagt er. Und er warnte: "Sie werden jedes Foul dankend annehmen. Auch da werden wir unseren Kopf brauchen."

Auch den eigenen Auftritt gegen Brasilien hat Kuntz inzwischen analysiert, vor allem die erste Halbzeit sei "keine leichte Kost" gewesen. Die technischen Vorgaben seien von seinen Spielern "teilweise in die Tonne gekloppt worden", sagte der 58-Jährige: "Positionen waren nicht besetzt, sodass wir es uns gegenseitig selbst schwer gemacht haben."

Gegen Saudi-Arabien soll und muss das anders werden. Ragnar Ache, Torschütze gegen Brasilien, versprach im Interview mit dfb.de jedenfalls Besserung: "Wir haben jetzt etwas gutzumachen und wollen den deutschen Fans zeigen, was in uns steckt."

Quelle: SID

Saudi-Arabien vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick