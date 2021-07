Saudi-Arabien gegen Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird Olympia 2021 übertragen

Deutschland spielt heute im zweiten Olympia-Spiel gegen Saudi-Arabien. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

.Die deutsche U23 spielt heute im olympischen Fußballturnier gegen die U23 Saudi-Arabiens. Das Spiel wird um 13.30 Uhr in Tokio angestoßen.

Autsch! Das erste Gruppenspiel gegen Brasilien hat gesessen. Deutschland verlor 2:4 - es hätte durchaus höher ausgehen können. Am Engagement hat es den Jungs sicherlich nicht gefehlt und dass ich diese Mannschaft erst noch finden muss, war auch klar. Gegen Saudi-Arabien rechnet sich das Team von Trainer Stefan Kuntz mehr Chancen aus. Max Kruse wird den gesperrten Maximilian Arnold als Kapitän ersetzen.

.In diesem Artikel erklärt Goal Euch, wie und wo Saudi-Arabien gegen Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Wir halten Euch auch mit den Aufstellungen beider Teams auf dem Laufenden.

Saudi-Arabien gegen Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Details

Saudi-Arabien gegen Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - so werden die Olympischen Spiele 2021 übertragen

Die Olympischen Spiele 2021 werden live im TV und LIVE-STREAM übertragen! Wer will, der kann sich jeden einzelnen Wettkampf anschauen. Der Privatsender Eurosport und die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF besitzen die Übertragungsrechte. Das Fußballspiel zwischen Saudi-Arabien und Deutschland werdet ihr heute Mittag live zu sehen bekommen.

Saudi-Arabien gegen Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: ARD

Saudi-Arabien vs Deutschland wird heute live von der ARD übertragen. Ihr bekommt das Spiel der U23 also live und über die vollen 90 Minuten im Fernsehen präsentiert. Ab 9 Uhr könnt Ihr "Das Erste" einschalten und in den Olympia-Tag reinstarten. Die Übertragung des Fußballspiels wird von Moderatorin Jessy Wollmer übernommen. Die Partie wird um 13.30 Uhr angepfiffen.

Saudi-Arabien gegen Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Eurosport

Das Gruppenspiel zwischen Saudi-Arabien und Deutschland wird auch. Ihr könnt die U23 über die ARD-Mediathek oder die Sportschau-App verfolgen. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Eurosport zeigt Saudi-Arabien gegen Deutschland heute auch live im Free-TV! Der Privatsender zeigt sogar Wettkämpfe, die die Öffentlich-Rechtlichen nicht übertragen. Hier geht’s direkt zur Webseite von Eurosport.

Saudi-Arabien gegen Deutschland wird von Eurosport natürlich auch live im LIVE-STREAM gezeigt. Wer also zum Zeitpunkt des Spiels unterwegs ist, kann die Partie über diesen Link im Stream verfolgen. Des Weiteren könnt Ihr den Eurosport-Stream auch auf DAZN schauen, denn die beiden Sender haben eine Kooperation.

Saudi-Arabien U23 gegen Deutschland U23: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Saudi-Arabien U23 gegen Deutschland U23: Der LIVE-TICKER

Euch interessieren die Spiele der Deutschen nicht so sehr, dass ihr dafür extra den Fernseher einschalten würdet? Dann verflogt wenigstens den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. Dort bekommt Ihr alle wichtigen Ereignisse des Spiels auf einen Blick mitgeteilt und bleibt auch immer über die Ergebnisse auf den anderen Plätzen up to date.

Saudi-Arabien gegen Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Saudi-Arabien U23 bisher 3 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Deutschland U23 0 Siege 3 0 Remis 0 1 Tore 13 17,98 Mio. Euro Marktwert 128,25 Mio. Euro Salem Al-Dawsari (3,2 Mio. Euro) wertvollster Spieler Maximilian Arnold (19 Mio. Euro)

