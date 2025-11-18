Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
WM-Qualifikation
team-logoRumänien
Arena Nationala
team-logoSan Marino
Alice Kopp

Rumänien vs. San Marino heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

Rumänien trifft am Dienstag in der WM Qualifikation auf San Marino. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Duell live im TV und Stream verfolgen könnt.

In der WM Qualifikation empfängt Rumänien am Dienstag (18. November) San Marino. Der Anpfiff der Begegnung in Bukarest ertönt um 20.45 Uhr.

Rumänien vs. San Marino (WM Qualifikation) live auf DAZN
Im Arena Nationala empfängt der Dritte in der Gruppe H das Schlusslicht. Nach dem verpassten WM Ticket möchte sich Rumänien gegen das punktlose San Marino versöhnlich aus der Qualifikation verabschieden.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Rumänien vs. San Marino heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Die Partie Rumänien vs. San Marino könnt Ihr ausschließlich bei DAZN sehen, wobei der Kommentator noch nicht feststeht. Für das Super Sports Paket müsst Ihr im Jahresvertrag 9,99 Euro monatlich auf den Tisch legen, sonst kostet es 19,99 Euro. Entscheidet Ihr Euch für das Unlimited Paket, müsst Ihr 34,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro bezahlen. Ihr könnt die kostenfreie DAZN App oder die Webseite heranziehen. Alternativ könnt Ihr Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook verbinden.

SpielRumänien – San Marino
WettbewerbWM Qualifikation, Gruppe H
DatumDienstag, 18. November 2025
Uhrzeit20.45 Uhr
OrtArena Nationala (Bukarest)

Anstoßzeit Rumänien vs. San Marino

crest
WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA 1. Runde Grp. H
Arena Nationala

Rumänien vs. San Marino: Aufstellungen

Rumänien vs San Marino Aufstellungen

RumänienHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-5-1

Home team crestSMR
12
S. Tarnovanu
2
A. Ratiu
11
N. Bancu
5
V. Ghita
15
L. Eissat
6
V. Screciu
22
V. Dragomir
19
F. Tanase
9
D. Birligea
7
S. Baiaram
20
D. Man
1
E. Colombo
4
F. Fabbri
6
D. Rossi
14
G. Valentini
11
A. Riccardi
8
S. Pancotti
17
A. Golinucci
22
M. Mularoni
18
S. Zannoni
23
M. Valli Casadei
19
N. Giacopetti

4-5-1

SMRAway team crest

ROU
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Lucescu

SMR
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • R. Cevoli

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Rumänien

Für Rumänien endete am Samstag mit einem 1:3 in Bosnien endgültig die Hoffnung auf den zweiten Platz. Zudem riss eine Serie mit drei ungeschlagenen Auftritten in der Gruppe H. Zwischen Heimerfolgen gegen Zypern (2:0) und Österreich (0:1) hatten die Tricolorii ein 2:2 in Nikosia verzeichnet.

News über San Marino

San Marino reiste nicht nur mit null Zählern, sondern auch mit einer Tordifferenz von 1:32 nach Bukarest. Der einzige Treffer gelang ausgerechnet Ende März in einem 1:5 gegen Rumänien. Zuletzt im Oktober verzeichnete die Serenissima in der Gruppe H ein 0:10 in Österreich und ein 0:4 gegen Zypern.

Form

ROU
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

SMR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
1/24
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

ROU

Letzte 2 Spiele

SMR

2

Siege

0

Unentschieden

0

Siege

6

Erzielte Tore

1
Spiele über 2,5 Tore
1/2
Beide Teams haben getroffen
1/2

Rumänien vs. San Marino: Die Tabellen

