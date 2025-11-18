In der WM Qualifikation empfängt Rumänien am Dienstag (18. November) San Marino. Der Anpfiff der Begegnung in Bukarest ertönt um 20.45 Uhr.

Im Arena Nationala empfängt der Dritte in der Gruppe H das Schlusslicht. Nach dem verpassten WM Ticket möchte sich Rumänien gegen das punktlose San Marino versöhnlich aus der Qualifikation verabschieden.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Rumänien vs. San Marino heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Rumänien vs. San Marino heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

Die Partie Rumänien vs. San Marino könnt Ihr ausschließlich bei DAZN sehen, wobei der Kommentator noch nicht feststeht. Für das Super Sports Paket müsst Ihr im Jahresvertrag 9,99 Euro monatlich auf den Tisch legen, sonst kostet es 19,99 Euro. Entscheidet Ihr Euch für das Unlimited Paket, müsst Ihr 34,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro bezahlen. Ihr könnt die kostenfreie DAZN App oder die Webseite heranziehen. Alternativ könnt Ihr Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook verbinden.

Spiel Rumänien – San Marino Wettbewerb WM Qualifikation, Gruppe H Datum Dienstag, 18. November 2025 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Arena Nationala (Bukarest)

Anstoßzeit Rumänien vs. San Marino

Rumänien vs. San Marino: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Rumänien

Für Rumänien endete am Samstag mit einem 1:3 in Bosnien endgültig die Hoffnung auf den zweiten Platz. Zudem riss eine Serie mit drei ungeschlagenen Auftritten in der Gruppe H. Zwischen Heimerfolgen gegen Zypern (2:0) und Österreich (0:1) hatten die Tricolorii ein 2:2 in Nikosia verzeichnet.

News über San Marino

San Marino reiste nicht nur mit null Zählern, sondern auch mit einer Tordifferenz von 1:32 nach Bukarest. Der einzige Treffer gelang ausgerechnet Ende März in einem 1:5 gegen Rumänien. Zuletzt im Oktober verzeichnete die Serenissima in der Gruppe H ein 0:10 in Österreich und ein 0:4 gegen Zypern.

Form

Bilanz direkte Duelle

ROU Letzte 2 Spiele SMR 2 Siege 0 Unentschieden 0 Siege San Marino 1 - 5 Rumänien

San Marino 0 - 1 Rumänien 6 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Rumänien vs. San Marino: Die Tabellen

