Rumänien vs. Kosovo: LIVE-STREAM, TV, Übertragung - wo wird die EM-Qualifikation heute gezeigt?

In der EM-Qualifikation kommt es heute unter anderem zum Duell zwischen Rumänien und Kosovo. Wo kann man das Spiel live schauen?

Am Dienstag (12. September) hat Rumänien im Rahmen der Qualifikation zur EM 2024 Kosovo zu Gast. Das Spiel aus Gruppe I wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Kosovo dürfte sich wahrscheinlich nur bei einem Auswärtssieg noch Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Endrunde in Deutschland machen. Das derzeit zweitplatzierte Rumänien könnte hingegen mit einem Erfolg einen weiteren Schritt in Richtung EM gehen.

Wo wird Rumänien vs. Kosovo heute live übertragen? GOAL gibt Euch in diesem Artikel die Antwort auf diese Frage.

Rumänien vs. Kosovo, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Rumänien vs. Kosovo Wettbewerb EM-Qualifikation, 6. Spieltag Datum Dienstag, 12. September 2023 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Arena Nationala (Bukarest, Rumänien)

Rumänien vs. Kosovo im TV und LIVE-STREAM: Wo wird das Spiel heute übertragen?

Rumänien vs. Kosovo heute live sehen: News und Aufstellungen

Rumänien in der EM-Qualifikation

Die Rumänen verpassten es vergangenen Samstag, mit einem Heimsieg gegen den ärgsten Verfolger aus Israel einen großen Schritt zur EM 2024 zu machen.

Nach 1:0-Halbzeitführung stand am Ende ein 1:1. Damit hat das zweitplatzierte Rumänien nach fünf Spielen lediglich einen Punkt Vorsprung auf Israel. Die Schweiz steht indes mit elf Punkten an der Tabellenspitze.

Die Aufstellung von Rumänien heute:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Kosovo in der EM-Qualifikation

Kosovo ist in der Quali-Gruppe I derzeit mit vier Punkten Vierter.

Wenn man sich weiterhin realistische Hoffnungen auf ein EM-Ticket machen will, müsste man vermutlich heute in Rumänien gewinnen. Zuletzt gelang den Kosovaren indes mit dem 2:2 gegen die Schweiz ein echter Achtungserfolg.

Das Hinspiel gegen Rumänien endete für Kosovo im Juni zuhause übrigens mit einem 0:0.

Die Aufstellung von Kosovo heute:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Wer zeigt / überträgt Rumänien gegen Kosovo im LIVE-STREAM und TV? Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 1 Siege Kosovo 0 Siege Rumänien 0 Unentschieden 1 Letztes Duell Kosovo - Rumänien 0:0 (EM-Qualifikation, 16. Juni 2023)

