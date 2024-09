Galatasaray empfängt am Mittwoch in der Europa League PAOK Saloniki. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM läuft.

In diesen Tagen finden in der Europa League 2024/25 die ersten Partien der Ligaphase statt. Dabei bekommt es Galatasaray am Mittwoch (25. September) mit PAOK Saloniki zu tun. Der der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Überdies dient der Istanbuler Rams Park als Schauplatz des Duells zwischen den Gelb-Roten und den Doppelkopf-Adlern. Es handelt sich um das erste Aufeinandertreffen zwischen Galatasaray vs. PAOK Saloniki.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Galatasaray vs. PAOK Saloniki im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Galatasaray vs. PAOK Saloniki, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Galatasaray – PAOK Saloniki Wettbewerb Europa League, Ligaphase, 1. Spieltag Datum Mittwoch, 25. September 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Rams Park (Istanbul)

RTL oder RTL+? Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. PAOK Saloniki heute im LIVE STREAM und live im TV?

Galatasaray vs. PAOK Saloniki im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Galatasaray-News

Galatasaray war in den Champions-League-Playoffs den Young Boys Bern auswärts mit 2:3 und zuhause mit 0:1 unterlegen.

Hingegen hält der amtierende türkische Meister in der Süper Lig bei der vollen Punktanzahl von 18 Zählern.

Am Samstag setzte sich die Elf von Okan Buruk im Interkontinentalen Derby bei Fenerbahce mit 3:1 durch.

Hierbei netzten Dominik Livakovic mit einem Eigentor (20.), Dries Mertens (28.) und Gabriel Sara (59.) für die Gelb-Roten.

Die Aufstellung von Galatasaray:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

PAOK Saloniki-News

PAOK Saloniki bezwang in den EL-Playoffs die Shamrock Rovers mit 4:0 und 2:0.

Zuvor war der amtierende griechische Meister in der dritten Champions-League-Qualifikationsrunde im Elfmeterschießen an Malmö FF gescheitert.

In der Super League nahm die Elf von Razvan Lucescu in fünf Auftritten 13 Punkte mit.

Am Samstag gewannen die Doppelkopf-Adler in Volos mit 4:1. Stefan Schwab (24.), Thomas Murg (54.), Taison (60.) und Fedor Chalov (89.) trafen.

Die Aufstellung von PAOK Saloniki:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Galatasaray vs. PAOK Saloniki live anschauen: Nützliche Links